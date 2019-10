Groupe MTY annonce des résultats records pour le troisième trimestre

Pour la première fois de son histoire, le chiffre d'affaires réseau trimestriel de MTY a dépassé le milliard de dollars, atteignant 1 076,2 millions de dollars, soit une hausse de 36 % par rapport au T3 2018.

Chiffre d'affaires des établissements comparables en hausse de 0,7 % au Canada , de 0,6 % aux États-Unis et en baisse de 5,4 % dans les marchés internationaux.

BAIIA atteint un sommet historique de 41,8 millions de dollars, en hausse de 8,0 % par rapport au T3 2018.

BAIIA normalisé de 42,1 millions de dollars, en hausse de 8,2 % par rapport au T3 2018.

Flux de trésorerie disponibles normalisés de 26,9 millions de dollars, en baisse de 4 % par rapport au T3 2018.

À la fin du trimestre, le réseau comptait 7 441 établissements en activité.

Résultat net attribuable aux propriétaires de 22,9 millions de dollars, ou 0,91 $ par action, pour le T3 2019.

Acquisition des actifs de Allô! Mon Coco le 21 juillet 2019.

Acquisition des actifs de Yuzu Sushi le 15 juillet 2019.

Conclusion d'une entente en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Turtle Jack's Muskoka Grill, COOP Wicked Chicken et Frat's Cucina le 2 octobre 2019.

À noter que depuis le 1er décembre 2018, la Société applique IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Les soldes comparatifs présentés pour chaque trimestre de l'exercice clos le 30 novembre 2018 ont été retraités pour refléter l'application de cette norme comptable. Pour de plus amples renseignements, consulter la section du rapport de gestion qui porte sur les modifications comptables.

MONTRÉAL, le 11 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Groupe d'alimentation MTY inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), l'un des plus importants franchiseurs et exploitants de multiples concepts de restaurants en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui ses résultats du troisième trimestre clos le 31 août 2019.

« Les résultats du troisième trimestre ont battu tous les records en termes de chiffre d'affaires réseau et de BAIIA, stimulés par la contribution du premier trimestre complet de Papa Murphy's, en dépit d'un trimestre saisonnier plus faible pour cette division. Depuis la semaine dernière, notre équipe de direction est complète et met en œuvre des initiatives visant à améliorer le rendement de chacun des établissements et du réseau dans son ensemble. Nous sommes très satisfaits de cette acquisition qui nous permet d'ajouter une marque détenant une position différenciée dans le secteur des pizzas et d'atténuer une grande partie de la saisonnalité de nos activités », a déclaré Eric Lefebvre, chef de la direction de MTY.

« De plus, nous sommes heureux d'annoncer que notre chiffre d'affaires consolidé des établissements comparables a de nouveau été positif ce trimestre à 0,3 %, reflétant une croissance de 0,7 % au Canada et de 0,6 % aux États-Unis. Nous avons ouvert 84 établissements au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale, soit une hausse de 25 % par rapport à l'an dernier. Sur le plan de la rentabilité, notre BAIIA normalisé a augmenté de 8 % pour atteindre 42,1 millions de dollars et la marge a été touchée par des changements dans la composition des revenus. Nous avons également continué de faire des acquisitions et augmenté notre facilité de crédit de 50 millions de dollars avec de meilleures conditions. Nous sommes bien positionnés pour poursuivre la croissance de MTY », a conclu M. Lefebvre.











Faits saillants financiers T3 2019 T3 2018 Neuf mois 2019 Neuf mois 2018









(en milliers de dollars, sauf les données par action et la marge)

(chiffres ajustés en fonction de l'IFRS 15)

(chiffres ajustés

en fonction de l'IFRS 15) Chiffre d'affaires réseau(1) 1 076 200 789 900 2 596 300 2 076 100 Produits 163 057 113 006 400 938 295 858 BAIIA(1) 41 847 38 759 104 368 91 857 BAIIA normalisé(1) 42 077 38 876 108 635 93 509 Marge du BAIIA normalisé (en %)(1) 25,8 % 34,4 % 27,1 % 31,6 % Bénéfice avant impôt 28 754 28 555 72 495 61 165 Résultat net attribuable aux propriétaires 22 902 22 077 56 987 82 536 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 27 220 28 241 75 054 67 366 Flux de trésorerie disponibles 26 680 27 733 73 361 65 140 Flux de trésorerie disponibles normalisés 26 910 27 850 77 628 66 792 BPA de base 0,91 0,88 2,26 3,45 BPA dilué 0,91 0,88 2,26 3,45 BPA de base normalisé 0,92 0,88 2,39 2,02





(1) Il s'agit d'une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » à la fin de ce communiqué.

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Réseau :

À la fin de la période, le réseau de MTY comptait 7 441 établissements en exploitation, dont 163 exploités par la Société et 7 278 franchisés. La répartition géographique des établissements de MTY est demeurée stable par rapport au trimestre précédent avec 55 % aux États-Unis, 38 % au Canada et 7 % à l'international.

et 7 % à l'international. Le chiffre d'affaires réseau a augmenté de 36 % par rapport à la période correspondante en 2018, atteignant un sommet historique de 1 076,2 millions de dollars. Cette croissance est principalement attribuable à la récente acquisition de Papa Murphy's.

Le chiffre d'affaires des établissements comparables a augmenté de 0,3 % par rapport à la même période l'an dernier. Au Canada , le chiffre d'affaires des établissements comparables a augmenté de 0,7 %, ce qui en fait le huitième trimestre consécutif de croissance positive. Le Québec, l'Ouest et les Maritimes ont continué d'afficher une croissance positive du chiffre d'affaires des établissements comparables avec des hausses de 1,0 %, 0,7 % et 3,8 % respectivement année sur année. Toutefois, l' Ontario a connu une légère baisse de 0,6 %, surtout en raison de la faiblesse du chiffre d'affaires dans les centres commerciaux. Le chiffre d'affaires des établissements comparables aux États-Unis a augmenté de 0,6 %. La côte Ouest, qui représente 52 % du chiffre d'affaires réseau aux États-Unis, a connu une croissance positive de 0,2 % et la côte Est a continué d'afficher une croissance positive avec une augmentation de 1,3 %.

Financier :

Les produits de la Société ont augmenté de 44 %, passant de 113,0 millions de dollars à 163,1 millions de dollars, principalement en raison de la contribution des acquisitions, plus particulièrement de Papa Murphy's et, dans une moindre mesure, de l'augmentation dans les secteurs de la transformation, de la distribution et de la vente au détail.

Le coût des ventes et autres charges d'exploitation ont augmenté de 63 %, passant de 74,2 millions de dollars à 121,2 millions de dollars, principalement en raison de l'acquisition de Papa Murphy's et des coûts supplémentaires liés aux produits du secteur de la transformation, distribution et vente au détail.

Le BAIIA a augmenté de 8,0 % pour atteindre un sommet de 41,8 millions de dollars, soit 25,7 % des ventes, comparativement à 38,8 millions de dollars, ou 34,3 % des ventes, pour la même période l'an dernier.

Le BAIIA normalisé a augmenté de 8,0 % pour atteindre 42,1 millions de dollars, soit 25,8 % des ventes, comparativement à 38,8 millions de dollars, ou 34,4 % des ventes, pour la même période l'an dernier.

Le résultat net attribuable aux propriétaires a augmenté pour s'établir à 22,9 millions de dollars, ou 0,91 $ par action (0,91 $ par action sur une base diluée), comparativement à 22,1 millions de dollars, ou 0,88 $ par action (0,88 $ par action sur une base diluée), pour la même période l'an dernier.

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE DE NEUF MOIS

Le chiffre d'affaires réseau a atteint 2 596,3 millions de dollars, en hausse de 25 % par rapport à la même période l'année précédente. Le chiffre d'affaires des établissements comparables est demeuré stable à -0,0 %, celui du Canada ayant augmenté de 0,9 %, alors que celui des États-Unis a baissé de 0,3 %.

Le BAIIA a augmenté de 14 % pour s'établir à 104,4 millions de dollars, ou 26 % des ventes, comparativement à 91,9 millions de dollars, ou 31 % des ventes, pour la même période l'an dernier. Le résultat net attribuable aux propriétaires a diminué pour s'établir à 57,0 millions de dollars ou 2,26 $ par action (2,26 $ par action sur une base diluée), comparativement à 82,5 millions de dollars ou 3,45 $ par action (3,45 $ par action sur une base diluée) pour la même période l'an dernier. Les résultats ont été touchés par un ajustement du taux d'imposition prospectif pour les États-Unis utilisé pour calculer les impôts reportés au premier trimestre de 2018. En excluant l'incidence de cet ajustement non récurrent, le résultat net attribuable aux propriétaires aurait été de 48,2 millions de dollars en 2018, ou 2,02 $ par action (2,02 $ par action sur une base diluée).

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES FINANCIÈRES

Au troisième trimestre de 2019, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 27,2 millions de dollars, comparativement à 28,2 millions de dollars pour la même période en 2018. Exclusion faite de la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement, des impôts sur les bénéfices et des intérêts payés, les activités d'exploitation ont généré 42,3 millions de dollars en flux de trésorerie au troisième trimestre de 2019, soit une hausse de 8,3 % par rapport à 39,1 millions de dollars pour la période correspondante de 2018, principalement dû à une hausse du BAIIA.

Au 31 août 2019, la Société disposait d'une encaisse de 43,7 millions de dollars, et d'une dette à long terme de 570,0 millions de dollars sous forme de retenues sur acquisition et de facilités de crédit.

ACQUISITIONS

Le 21 juillet 2019, les activités canadiennes de la Société ont conclu l'acquisition des actifs de Allô! Mon Coco pour une contrepartie totale de 31,2 millions de dollars. Un montant total d'environ 24,1 millions de dollars a été payé à la clôture, financé à même l'encaisse et la facilité de crédit existante de MTY, tandis qu'un passif net de 0,2 million de dollars a été pris en charge et 7,1 millions de dollars ont été retenus sous forme de billets à ordre et de retenues. À la clôture de la transaction, il y avait 40 restaurants franchisés en exploitation.

Le 15 juillet 2019, les activités canadiennes de la Société ont conclu l'acquisition des actifs de Yuzu Sushi pour une contrepartie totale de 27,3 millions de dollars. Un montant total d'environ 25,4 millions de dollars a été payé à la clôture, financé à même l'encaisse et la facilité de crédit existante de MTY et 2,0 millions de dollars ont été retenus sous forme d'un billet à ordre. À la clôture de la transaction, il y avait 129 restaurants franchisés en exploitation.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Le 23 septembre 2019, la Société a amendé sa convention de crédit avec un syndicat de prêteurs. En vertu de cet amendement, la Société disposera d'une facilité de crédit renouvelable non garantie d'un montant autorisé de 700,0 millions de dollars. Les modalités d'échéance et de prix ont été modifiées en même temps que cet amendement, alors que les autres durées sont demeurées pratiquement inchangées.

Le 2 octobre 2019, la Société a annoncé qu'une de ses filiales en propriété exclusive a signé une entente en vue de l'acquisition d'un intérêt de 70 % dans Turtle Jack's Muskoka Grill, COOP Wicked Chicken et Frat's Cucina (ensemble « Tortoise Group »), trois concepts de restauration décontractée opérant en Ontario. Il y a actuellement 19 restaurants franchisés Turtle Jack's en opération. Les deux restaurants COOP Wicked Chicken et Frat's Cucina ne sont pas franchisés, ces deux concepts étant en période d'incubation. L'acquisition devrait être finalisée dans les 45 jours suivant l'annonce.

TÉLÉCONFÉRENCE

MTY tiendra une conférence téléphonique le 11 octobre 2019, à 8 h 30 (heure de l'Est), pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 647-788-4922 (pour les participants de Toronto et d'outre-mer) ou le 1-877-223-4471 (pour les participants d'ailleurs en Amérique du Nord). Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1‑800-585-8367 et en entrant le code 4361017. Cet enregistrement sera accessible du vendredi 11 octobre 2019, à 11 h 30 (heure de l'Est), jusqu'au vendredi 18 octobre 2019, à 23 h 59 (heure de l'Est).

À PROPOS DU GROUPE MTY INC.

Le Groupe MTY est un franchiseur qui exploite des établissements de restauration rapide et informelle sous plus de 80 bannières au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Établi à Montréal, le Groupe MTY est une famille dont le cœur bat au rythme de ses marques, l'âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 35 ans, il a su s'imposer en mettant au monde de nouveaux concepts de restauration rapide et en réalisant des acquisitions et alliances stratégiques qui lui ont permis d'atteindre de nouveaux sommets année après année. En mariant tendances émergentes et savoir-faire opérationnel, les marques qui forment le Groupe MTY touchent, à leur manière, la vie de millions de personnes chaque année. Avec plus de 7 400 établissements, les multiples saveurs du Groupe MTY sauront assurément répondre aux différents goûts et besoins des consommateurs d'aujourd'hui et de demain.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le BAIIA (bénéfice avant impôts, intérêts et amortissements), la croissance du chiffre d'affaires des établissements comparables, le chiffre d'affaires réseau, et les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement, des impôts sur les bénéfices et des intérêts payés sont des indicateurs financiers largement reconnus, mais ils n'ont pas une définition standard au sens des Normes internationales d'information financière (« IFRS »). La Société utilise ces indicateurs pour évaluer la performance de l'entreprise, puisqu'ils reflètent ses activités courantes. Reportez-vous à la section « Respect des Normes internationales d'information financière » de son rapport de gestion.

DÉCLARATION LIBÉRATOIRE

Certains des renseignements figurant dans le présent communiqué peuvent constituer des « énoncés prospectifs » qui supposent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des attentes et des facteurs futurs et autres qui pourraient faire en sorte que la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société ou du secteur diffèrent substantiellement de ceux que ces énoncés expriment ou suggèrent. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué, ces renseignements peuvent inclure des termes tels « anticipe », « estime », « s'attend à », « peut », « croit », « planifie », une conjugaison au futur ou au conditionnel de ces verbes et d'autres formulations. Ces renseignements reflètent des attentes à l'égard d'événements futurs et de la performance opérationnelle à la seule date de ce communiqué. La Société n'a aucune obligation d'actualiser ou de réviser les énoncés prospectifs en fonction d'éléments nouveaux si ce n'est en vertu de la loi. Des renseignements additionnels sont disponibles dans les rapports de gestion de la Société, disponibles sur le site Web de SEDAR, www.sedar.com.

Note aux lecteurs : Le rapport de gestion, les états financiers consolidés et les notes connexes pour le troisième trimestre clos le 31 août 2019 sont accessibles sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et sur le site Web de la Société, à l'adresse https://mtygroup.com/fr/.

SOURCE Groupe d'Alimentation MTY inc.

Renseignements: Eric Lefebvre Pierre Boucher, CPA, CMA, Chef de la direction MaisonBrison Communications, Tél. : 514-336-8885 Tél. : 514-731-0000, ir@mtygroup.com

