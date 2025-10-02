Groupe Int-elle et Construction Nishk lancent Int-elle Nishk : une première entreprise autochtone de service dans l'industrie ferroviaire au Québec

SEPT-ILES, QC, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Le Groupe Int-elle et Construction Nishk s'associent pour créer Int-elle Nishk, la première entreprise autochtone à offrir des services de manutention et de maintenance ferroviaire au Québec.

Initiée par les entrepreneurs Jessie-James Fontaine et Steven Michel de Construction Nishk ainsi que Mirka Boudreau et Camil Barriault du Groupe Int-elle, Int-elle Nishk vise à créer des emplois de qualité pour les membres des communautés autochtones, tout en développant des services spécialisés répondant aux besoins du secteur ferroviaire et industriel.

Groupe Int-elle et Construction Nishk lancent Int-elle Nishk (Groupe CNW/Int-elle Nishk)

« Nous sommes extrêmement fiers de participer à la mise sur pied de la première entreprise autochtone de services de construction, de manutention et de maintenance ferroviaire au Québec. Int-elle Nishk est plus qu'un projet d'affaires. C'est une façon concrète de valoriser notre expertise et d'offrir des perspectives d'avenir aux membres de nos communautés », mentionnent Steven Michel, président, et Jessie-James Fontaine, vice-président de Construction Nishk.

« Notre partenariat avec Construction Nishk n'est pas seulement que sur papier. C'est un engagement sincère de collaboration avec les membres de la communauté et la volonté de faire rayonner leur savoir-faire », souligne Mirka Boudreau, présidente et directrice générale du Groupe Vint-elle.

Le lancement d'Int-elle Nishk a été souligné le 24 septembre dernier, dans le cadre du Salon minier et métallurgique Kapakunaishenanut, le tout premier salon de ce type à avoir lieu sur la communauté de Uashat mak Mani-utenam.

À propos du Groupe Int-elle

Le Groupe Int-elle est le partenaire de services par excellence de l'industrie primaire. Grâce à un réseau de partenaires, Int-elle fournit des solutions et des services d'ingénierie, de fabrication générale, de fourniture de pièces d'usure et d'installation. Int-elle offre un accompagnement personnalisé que ce soit par des projets partiels ou clé en main.

À propos de Construction Nishk

Avec un parc impressionnant d'équipements et une soixantaine d'employés qualifiés, Construction Nishk s'impose comme un acteur incontournable dans le domaine de la construction civile et des projets industriels spécialisés sur la Côte-Nord et le Nitassinan.

Pour information : Mirka Boudreau, Présidente-directrice générale, Groupe Int-elle, 418 965-3703, [email protected]