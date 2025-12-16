Groupe GEYSER mobilise ses équipes pour épauler 450 familles lavalloises

LAVAL, QC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - En cette période où la solidarité prend tout son sens, Groupe GEYSER réalise une prouesse remarquable : 450 boîtes de denrées, 450 dindes et un total impressionnant de 8 500 kilos de nourriture remis au Centre de bénévolat et moisson Laval pour soutenir les familles de la région.

Une mobilisation qui illustre la générosité profonde et la capacité de rassembler qui caractérisent l'entreprise.

L'équipe de Groupe GEYSER en action lors du 5 à 7 de bénévolat. (Groupe CNW/Groupe GEYSER)

L'an dernier, Groupe GEYSER avait déjà marqué les esprits en amassant 6 000 kilos de denrées. Cette année, l'objectif de 225 boîtes a été doublé grâce à l'engagement de 170 employés et à la coordination de Jérémie Racine et Monique Leblanc, qui ont piloté cette campagne d'envergure.

Un effort collectif, une véritable tradition de bonté

Jeudi dernier, dans une ambiance chaleureuse, employés et proches se sont réunis pour un 5 à 7 de bénévolat, où chaque boîte a été assemblée avec soin.

Le lendemain, les équipes de Groupe GEYSER ont assuré la livraison au Centre de bénévolat et moisson Laval, transformant un simple geste en une action communautaire majeure.

« Cette année, nous avons voulu aller plus loin en offrant non seulement des denrées, mais un repas complet et convivial. Je suis immensément fier de la mobilisation de nos équipes », souligne Gilles Brassard, président de Groupe GEYSER.

Un impact réel pour les familles et pour la communauté

En ajoutant 450 dindes aux paniers, Groupe GEYSER garantit que chaque famille recevra non seulement des denrées essentielles, mais aussi un repas festif complet, symbole de partage et de chaleur humaine.

Pour le Centre de bénévolat et moisson Laval, il s'agit d'un apport majeur dans un contexte où la demande continue d'augmenter. L'organisme rappelle que les dons et le recrutement de bénévoles se poursuivent toute l'année pour soutenir les familles de la région. Toute personne souhaitant contribuer peut consulter leur site.

L'initiative de Groupe GEYSER arrive donc à point nommé et constitue un exemple inspirant de l'impact qu'une entreprise engagée peut avoir sur sa communauté. En cette période des Fêtes, l'entreprise donne tout son sens à son slogan « Partenaire-Bâtisseur » en devenant bâtisseur de solidarité, de dignité et d'espoir.

À propos du Centre de bénévolat et moisson Laval

Le Centre de bénévolat et moisson Laval est un organisme à but non lucratif dont la mission est de contrer l'insécurité alimentaire et de promouvoir l'action bénévole sur le territoire lavallois. Il assure la redistribution équitable de denrées aux organismes communautaires et aux individus, exploite une banque alimentaire régionale et offre des services de dépannage alimentaire.

À propos de Groupe GEYSER

Fondé à Laval il y a plus de 15 ans, Groupe GEYSER est un entrepreneur général en construction reconnu pour son expertise et son approche collaborative. Soutenue par une équipe de plus de 170 professionnels, l'entreprise accompagne ses clients à chaque étape des projets, avec rigueur, transparence et efficacité. Son slogan, Partenaire-Bâtisseur, reflète sa volonté de bâtir non seulement des infrastructures, mais aussi des relations solides et durables.

