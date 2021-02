Groupe Gestion G5 vend des actions de ATW Tech

BELOEIL, QC, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Gestion G5 Inc. (« Gestion G5 ») annonce aujourd'hui qu'elle a vendu le 8 et le 9 février 2021, par l'entremise de la Bourse de croissance TSX, 5 700 000 actions ordinaires (les « Actions ordinaires ») de ATW Tech Inc. (« ATW »), à un prix variant de 0,115 $ à 0,13 $ par Action ordinaire, pour une valeur totale de 677 493,50 $ (la « Vente »).

Suite à la Vente, Gestion G5 détient 19 137 000 Actions ordinaires représentant 9,97 % des Actions ordinaires émises et en circulation (sur la base de 192 007 606 Actions ordinaires émises et en circulation).

Gestion G5 a procédé à la Vente dans le cadre de sa stratégie d'investissement. Selon la conjoncture, notamment du marché, Gestion G5 pourrait éventuellement réduire le nombre de titres d'ATW dont il a la propriété véritable, ou sur lesquels il exerce une emprise, notamment au moyen de ventes sur le marché ou de gré à gré.

Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles et une déclaration d'alerte à l'égard de la transaction sera déposée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Pour obtenir une copie de la déclaration d'alerte, veuillez contacter Michel Desrivières, au (438) 491-1787. Le siège social d'ATW est situé au 1050, rue de la Montagne, bureau 400, Montréal (Québec) H3G 1Y8 et le siège social de Gestion G5 est situé au 2806, rue Richelieu, Beloeil (Québec) J3G 2C9.

SOURCE Groupe Gestion G5 Inc.