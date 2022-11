GROUPE FUNCTIONALAB ET FYi MEDICAL AESTHETICS ANNONCENT LEUR FUSION

Le groupe devient le plus grand réseau de cliniques de médecine esthétique haut de gamme avec 68 adresses à travers le Canada

MONTRÉAL et CALGARY, AB, le 15 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Functionalab et la division médecine esthétique de FYihealth group annoncent aujourd'hui la fusion de leurs entreprises, créant ainsi le plus grand réseau de cliniques de médecine esthétique haut de gamme avec 68 adresses au Canada. La nouvelle entité exploitera ses cliniques sous les marques Dermapure et Project Skin MD. La fusion permet aux groupes de renforcer leur leadership dans l'industrie et de poursuivre leur croissance soutenue.

Le Groupe Functionalab et la division de médecine esthétique de FYihealth group annoncent la fusion de leurs entreprises, créant ainsi le plus grand réseau de cliniques de médecine esthétique haut-de-gamme avec 68 adresses à travers le Canada. La nouvelle entité exploitera ses cliniques sous les marques Dermapure et ProjectSkin MD et sera dirigée par Francis Maheu et Dr Jason McWhirter à titre de co-PDG et Marilyne Gagné en tant que présidente de Dermapure et ProjectSkin MD. (Groupe CNW/Functionalab Inc.)

FYi Medical Aesthetics et Groupe Functionalab sont deux entreprises de taille similaire ayant une vision et des valeurs complémentaires. FYi Medical Aesthetics fait partie de FYihealth group, la plus importante organisation de soins de santé diversifiés au Canada. FYi a fait son entrée dans l'industrie de la médecine esthétique en 2019 avec l'acquisition des cliniques médecine esthétique ReNue. L'entreprise s'est depuis développée grâce à de nombreux partenariats et le groupe compte maintenant plus de 35 cliniques établies à travers le Canada. Fondé en 2009 par Francis Maheu et Erick Geoffrion, Groupe Functionalab est un bâtisseur de marques de premier plan dans le secteur de la beauté qui exploite un réseau de 31 cliniques de médecine esthétique sous les bannières Dermapure et Project Skin MD. Ces dernières offrent la gamme de soins professionnels Functionalab, développée pour appuyer les protocoles de soins de la peau exclusifs à leurs cliniques.

Cette fusion met à profit les forces des deux groupes qui rassemblent des équipes de direction respectées, des empreintes géographiques complémentaires, des marques fortes ainsi que des valeurs et cultures communes, créant ainsi une formidable plateforme pour maintenir une position de leader dans l'industrie et continuer à offrir les meilleurs soins aux patients.

« Rarement dans une vie se présente des occasions où les astres sont autant alignés en termes d'objectifs partagés, de positionnement stratégique, de complémentarité et de timing », a déclaré Francis Maheu, cofondateur et chef de la direction du Groupe Functionalab. « Fusionner nos activités avec celles de FYi Medical Aesthetics nous permet d'accélérer l'atteinte de nos objectifs communs, soit de créer les marques les plus inspirantes du marché et la plateforme la plus solide qui existe dans l'industrie. »

« Je n'ai jamais été aussi enthousiaste quant à l'avenir de la médecine esthétique. Notre entreprise amorce un nouveau chapitre incroyable alors que nous nous positionnons pour réaliser notre vision », déclare le Dr Jason McWhirter, chef de la division FYi Medical Aesthetics. « Ensemble, nous serons plus que jamais dédiés à offrir des soins respectant les plus hauts standards de notre industrie, sous la direction de notre équipe médicale. »

« Nous continuerons à bâtir les marques les plus respectées de l'industrie, à inspirer nos patients et à promouvoir la confiance en soi. Nous souhaitons continuer d'établir les normes du marché pour être un chef de file responsable. Ce partenariat nous permettra ultimement de faire rayonner notre belle culture d'entreprise et d'optimiser l'expérience de nos patients et de nos employés », a ajouté Marilyne Gagné, présidente des cliniques Dermapure et Project Skin MD et fondatrice de Dermapure.

« Je suis fier de ce que notre équipe a accompli en médecine esthétique et je crois sincèrement que, grâce à ce partenariat avec Groupe Functionalab, nous créerons plus de valeur pour toutes les parties prenantes de l'industrie », a déclaré Dr Alan Ulsifer, chef de la direction de FYihealth group. « Permettre à notre entreprise de médecine esthétique de se développer grâce à un partenariat solide et de confiance est à la fois inspirant et témoigne de la robustesse de notre modèle d'affaires. »

« Le bien-être, les soins personnels et la beauté sont des catégories qui se positionnent favorablement selon les tendances de fond à long terme de l'industrie. En tant que fier partenaire de FYihealth group depuis 2020, nous sommes ravis de soutenir le Groupe Functionalab, en tant que société fusionnée, sous le leadership de Francis, Jason et Marilyne, dans ses ambitions de croissance », a ajouté Rajan Shah, directeur principal chez LCatterton.

Tirant parti de leurs compétences complémentaires, les équipes de gestion existantes des deux entreprises uniront leurs forces sous une seule équipe dirigée par Francis Maheu et Dr Jason McWhirter à titre de co-PDG et Marilyne Gagné en tant que présidente de Dermapure et Project Skin MD. Le Dr Alan Ulsifer agira à titre de président du conseil. L'entreprise nouvellement fusionnée continuera d'opérer sous le nom de Groupe Functionalab et bénéficiera de l'appui de ses partenaires et investisseurs stratégiques, L'Oréal (un partenaire actuel du Groupe Functionalab par l'entremise de son fonds de capital-investissement) et LCatterton.

Cette fusion devrait être finalisée le 1er janvier 2023. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.





À propos du Groupe Functionalab

Groupe Functionalab est un bâtisseur de marques dans le secteur de la beauté qui se concentre et innove sur deux segments en forte croissance : la médecine esthétique, avec son réseau établi sous les bannières Dermapure et Project Skin MD et sa ligne de soins professionnels Functionalab, ainsi que le secteur dermocosmétique avec sa ligne Jouviance, disponible en pharmacie. Misant sur la force de deux réseaux de distribution distincts, Groupe Functionalab apporte innovation et savoir-faire à chacun des marchés professionnels et grand public :

Dermapure et Project Skin MD représentent collectivement un réseau de premier plan de cliniques de médecine esthétique offrant une approche des soins de la peau combinant des technologies de pointe avec sa propre gamme de soins professionnels Functionalab ainsi que SkinCeuticals.

Développée par un dermatologue, Jouviance est une marque dermocosmétique canadienne distribuée dans plus de 2 000 points de vente au Canada et en Asie.

Groupe Functionalab a été classé comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide au Canada par GROWTH LIST pendant cinq années consécutives soit 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, et a été finaliste pour le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY en 2016, 2021 et 2022.

Pour plus d'informations sur Groupe Functionalab, veuillez visiter www.functionalabgroup.com et les sites Web de ses marques : www.dermapure.com, www.projectskinmd.com, www.fr.jouviance.com et www.functionalab.com.

À propos de FYihealth group et de FYi Medical Aesthetics

FYihealth group est la plus importante société de soins de santé diversifiés au Canada. Dirigée par des optométristes et médecins, gérée par des professionnels et centrée sur les patients, l'organisation se consacre à offrir des soins de la vue et des traitements médico-esthétiques exceptionnels, ainsi que des produ

its et des services conçus avant tout pour les patients. Reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada en 2020, 2021 et 2022, l'organisation exploite plus de 350 cliniques partout au pays. Investie de la mission d'enrichir la vie à l'intérieur comme à l'extérieur des murs de ses cliniques, FYihealth group soutient de nombreuses causes et activités philanthropiques par l'entremise de programmes axés sur la collectivité et de la Fondation Enrichir la vie.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.fyihealthgroup.com.

