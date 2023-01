MONTRÉAL, le 24 janv. 2023 /CNW/ - Groupe financier Amphora, un fournisseur de services fiduciaires, d'assurance vie et de gestion, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une participation majoritaire dans Société de gestion d'investissement Heward (Heward).

Selon les termes de la transaction, Charles Gagnon et Louis Galardo d'Amphora, tous les deux des Montréalais de naissance, se joindront au conseil d'administration d'Heward. La structure de la direction d'Heward et la gestion des investissements restent inchangées et l'équipe en place conserve une participation importante.

L'équipe d'Heward continuera sa mission de procurer des services de gestion de portefeuille centrés sur le client, de manière indépendante et avec une approche disciplinée.

« Nous sommes très enthousiastes à propos de notre partenariat avec Heward. » a déclaré Charles Gagnon, président d'Amphora. « Nous considérons que nos activités sont hautement complémentaires et propices à la bonification des services offerts à nos clients ».

« Après avoir bâti une organisation exceptionnelle au cours des 40 dernières années, nous sommes emballés de débuter un nouveau chapitre dans l'histoire d'Heward. » a ajouté James Heward, président d'Heward. « Nous avons hâte de travailler avec Amphora pour continuer notre croissance et améliorer notre positionnement dans le secteur de la gestion de portefeuille. »

À propos d'Amphora

Fondé en 2006 et établi à la Barbade, Amphora est un fournisseur de solutions d'assurance vie, de services fiduciaires et d'administration pour une clientèle privée et institutionnelle. Pour plus d'information, visiter www.amphorafinancialgroup.com

À propos d'Heward

Heward rend des services de gestion de portefeuille centrés sur le client depuis 1981. L'entreprise a été fondée par C.F.G. Heward. James « Jamie » Heward et Geoffrey « Geoff » Heward continuent aujourd'hui la tradition familiale. Son indépendance et son approche disciplinée en gestion de portefeuille ont fait d'Heward un partenaire de confiance qui a fourni à ses clients une performance à valeur ajoutée. Pour plus d'information, visiter www.heward.com

SOURCE Société de gestion Heward inc.

Renseignements: Contact média: Mark Lowe, PRagmatic Communications, mark(dot)[email protected](dot)com / (514) 576-2519