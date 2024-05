MONTRÉAL, le 1er mai 2024 /CNW/ - Groupe Dynamite Inc. (GDI), un détaillant intégré de premier plan dans le domaine de la mode, annonce fièrement la nomination de Stacie Beaver au poste de Présidente et Chef de l'exploitation de l'entreprise, et ce, en vigueur depuis le 17 avril 2024. Cette promotion s'inscrit dans le cadre de l'engagement de GDI envers ses valeurs fondamentales d'entreprise, ainsi que de sa détermination à accroître la force de son organisation et de son équipe de direction, tout en favorisant l'innovation et la croissance dans l'ensemble de l'entreprise. Avec près de 30 ans d'expérience spécialisée dans l'industrie de la mode au détail, Mme Beaver a eu un impact considérable sur la montée fulgurante de GDI.

Stacie Beaver, nouvelle Présidente et Chef de l’exploitation de GDI

« Nous sommes emballés d'annoncer la nomination de Stacie au poste de Présidente », a déclaré le Chef de la direction de GDI, Andrew Lutfy. « Notre sens commun des valeurs et sa grande compréhension de l'industrie et de nos activités commerciales font d'elle la leader toute désignée pour ce poste. J'ai très hâte de travailler avec elle dans ce poste qui lui permettra de jouer un rôle encore plus important dans l'avenir de notre entreprise ».

Avant sa nomination, Mme Beaver jouait un rôle crucial dans le développement de stratégies axées sur la clientèle, entraînant ainsi l'augmentation de l'acquisition, de la fidélité et des parts de marché. Elle a également dirigé la croissance de la bannière Garage aux États-Unis, suscitant une augmentation spectaculaire de l'engouement pour la marque à mesure qu'elle s'étendait à l'extérieur du Canada. Les États-Unis demeureront un marché en pleine croissance et le point central de nos ambitions futures pour l'entreprise.

« Je suis heureuse et honorée d'assumer cette nouvelle fonction dans une entreprise pour laquelle j'ai une telle énergie et une telle passion », a déclaré Mme Beaver. « Je suis reconnaissante de la confiance et du soutien de notre équipe de direction et de toutes les merveilleuses personnes qui font partie de cette entreprise. J'ai bien hâte de continuer à stimuler l'innovation et à créer les meilleures expériences qui soient pour nos clientes ».

Dans son rôle de Présidente et Chef de l'exploitation, Mme Beaver chapeautera les opérations quotidiennes et la croissance de GDI, et fera progresser la mission de l'entreprise qui est d'offrir des produits et des marques qui ressemblent à ses clientes.

À propos de Groupe Dynamite Inc. :

Groupe Dynamite Inc. (GDI) est une entreprise montréalaise privée propriétaire de marques omnicanales intégrées qui conçoit et distribue des vêtements pour femmes accessibles et à la fine pointe de la mode depuis 1975. La mission de l'organisation, « VOUS inspirer à être VOUS-MÊME, une tenue à la fois », prend vie à travers les bannières GARAGE et DYNAMITE, et témoigne de l'importance pour GDI d'être axé sur la clientèle, un élément au cœur de son succès de longue date en tant que détaillant de premier plan en Amérique du Nord. Aujourd'hui, GDI exploite près de 300 magasins à travers le Canada et les États-Unis, en plus d'offrir des expériences de magasinage au garageclothing.com et au dynamiteclothing.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2400495/GDI_Secondary_Combined_LOGO_Black_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2400496/Stacie_Final.jpg

SOURCE Groupe Dynamite Inc.

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec : Jacee Scoular, Vice-President, Marketing, [email protected]