MONTRÉAL, le 18 janvier 2024 /CNW/ - Groupe Dynamite Inc. (« GDI »), un chef de file du commerce de détail intégré dans l'industrie de la mode, est heureux d'annoncer la nomination de Jean-Philippe D. Lachance au poste de Chef de la direction financière (« CFO »), en vigueur depuis le 8 janvier 2024. Cette nomination s'inscrit dans le cadre de l'engagement de GDI à renforcer son équipe de direction et à favoriser davantage l'excellence financière dans l'ensemble de l'organisation.

Fort d'une vaste et riche expérience en finances d'entreprise et en trésorerie, Jean-Philippe D. Lachance possède une feuille de route exceptionnelle. Avant de se joindre à GDI, M. Lachance a récemment occupé le poste de Vice-président, Relations avec les investisseurs, Trésorerie et Planification et analyses financières chez Alimentation Couche-Tard (TSX : ATD), un chef de file mondial dans l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité. Auparavant, il a occupé pendant près de 10 ans le poste de Vice-président des finances d'entreprise et Trésorier chez Dollarama (TSX : DOL), un détaillant d'articles à bas prix reconnu au Canada. Dans ces deux organisations, il a joué un rôle déterminant dans la transformation des activités sur les marchés financiers ainsi que dans les domaines de la budgétisation et des prévisions financières. M. Lachance est titulaire d'un baccalauréat en commerce de HEC Montréal et détient le titre de CFA.

Dans son nouveau rôle de Chef de la direction financière, M. Lachance supervisera l'organisation financière de GDI ainsi que les initiatives stratégiques financières à court et à long terme de l'entreprise.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Jean-Philippe au sein de notre équipe de direction et nous ne pourrions être plus satisfaits de sa contribution jusqu'à présent, quelques jours seulement après son entrée en fonction. Son expérience dans des postes financiers de haut niveau ainsi que sa connaissance approfondie des marchés financiers et des sociétés ouvertes profiteront à GDI alors que nous poursuivons notre croissance efficace et rentable, et que nous réalisons nos objectifs stratégiques élargis, y compris notre expansion rapide aux États-Unis », a déclaré Andrew Lutfy, Président et Chef de la direction.

M. Lachance a réitéré son enthousiasme à l'idée de se joindre à GDI en ajoutant : « Je suis honoré de me joindre à l'équipe de GDI et j'ai sincèrement hâte de contribuer à son succès, en générant une valeur tangible pour toutes les parties prenantes alors que nous poursuivons nos efforts pour atteindre nos objectifs à long terme. »

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (GDI) est une entreprise montréalaise privée propriétaire de marques omnicanales intégrées qui conçoit et distribue des vêtements pour femmes accessibles et à la fine pointe de la mode depuis 1975. La mission de l'organisation, « VOUS inspirer à être VOUS-MÊME, une tenue à la fois », prend vie à travers les bannières GARAGE et DYNAMITE, et témoigne de l'importance d'être axé sur la clientèle aux yeux de GDI, un élément au cœur de son succès de longue date en tant que détaillant de premier plan en Amérique du Nord. Aujourd'hui, GDI exploite près de 300 magasins à travers le Canada et les États-Unis, en plus d'offrir des expériences de magasinage en ligne au garageclothing.com et au dynamiteclothing.com.

SOURCE Walker Drawas

Renseignements: [email protected]