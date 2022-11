MONTRÉAL, le 2 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe d'alimentation MTY inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY) a annoncé aujourd'hui que l'une de ses filiales en propriété exclusive, MTY Franchising USA, Inc., avait conclu un accord de fusion définitif (l'« accord de fusion ») aux termes duquel MTY ferait l'acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de COP WP Parent, Inc. (« Wetzel's Pretzels », www.wetzels.com) pour une contrepartie en espèces d'environ 207 millions de dollars américains (284 millions de dollars canadiens) (la « transaction »), hors trésorerie et endettement. Les conditions de l'accord ont été unanimement approuvées par les conseils d'administration des deux entreprises. La transaction est assujettie aux conditions habituelles de clôture, y compris l'obtention des approbations réglementaires requises. Une fois la transaction conclue, Wetzel's Pretzels deviendra une filiale en propriété exclusive de MTY.

Wetzel's Pretzels est un franchiseur et exploitant de restaurants-minute du marché des collations. Son réseau comprend plus de 350 emplacements, dont 90 % sont franchisés, répartis dans 25 États américains ainsi qu'au Canada et au Panama. Au cours des douze derniers mois, le réseau a dégagé un chiffre d'affaires total d'environ 245 millions de dollars américains et servi près de 21 millions de clients.

Éric Lefebvre, chef de la direction de MTY, a déclaré : « Cette transaction représente une autre acquisition clé pour MTY, qui nous permet d'ajouter une autre marque emblématique à notre portefeuille d'enseignes aux États-Unis. La transaction aide MTY à accroître sa présence dans le marché des collations, grâce au solide réseau de franchisés de Wetzel's Pretzels, aux établissements bien gérés par l'entreprise et à son équipe de direction hors pair. Les produits très alléchants de Wetzel's Pretzels sont reconnus aux quatre coins des États-Unis par un large éventail de clients. Nous avons hâte d'explorer toutes les possibilités qu'offre cette transaction pour nos deux entreprises. »

Faits saillants de la transaction

Ajout d'une marque bien établie qui est un chef de file dans sa catégorie au portefeuille d'enseignes de restauration de MTY et d'un nouveau concept prometteur d'établissements avec façade sur rue sous la marque Twisted by Wetzel's.

MTY étend encore plus sa présence aux États-Unis

Accroissement de la présence de MTY aux États-Unis avec plus de 4 200 établissements au pays



Augmentation prévue du chiffre d'affaires réseau de MTY tiré des établissements aux États-Unis après la transaction, qui devrait représenter environ 70 % du chiffre d'affaires réseau total

Diversification des concepts de restauration de MTY avec une place accrue dans le marché des collations, peu exposé à la saisonnalité

Accès à des dirigeants et des employés très talentueux

Équipe de direction chevronnée dont les résultats d'exploitation antérieurs sont solides



Soutien offert par une structure organisationnelle bien établie et du personnel d'expérience

Effet relutif immédiat sur le bénéfice, le BAIIA et les flux de trésorerie disponibles par action de MTY

Financement de la transaction

Avant la transaction, MTY et un syndicat bancaire ont convenu d'augmenter la facilité de crédit renouvelable existante de la Société à 900 millions de dollars canadiens et de repousser l'échéance de la facilité à octobre 2025. Les conditions de la facilité augmentée sont sensiblement les mêmes que celles qui étaient en vigueur avant sa modification.

Par conséquent, la transaction n'est visée par aucune condition de financement et sera financée entièrement en espèces. MTY financera la contrepartie en espèces au moyen de l'encaisse et de la facilité de crédit existante de la Société.

Le ratio dette nette-BAIIA pro forma de MTY (excluant les contrats de location) devrait se situer dans une plage confortable offrant une bonne flexibilité financière si d'autres occasions se présentaient dans un proche avenir.

Description de la transaction

La transaction devrait être conclue d'ici 30 à 45 jours. Rien ne garantit que la transaction sera réalisée ou qu'elle sera conclue selon les modalités décrites ci-dessus ou à la date prévue de clôture.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Le présent communiqué de presse fait mention de certaines mesures financières non conformes aux IFRS. Ces mesures ne sont pas reconnues par les IFRS et n'ont pas une définition normalisée aux termes des IFRS; il est donc peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt présentées à titre d'information complémentaire aux mesures conformes aux IFRS et visent à favoriser une meilleure compréhension des résultats d'exploitation de MTY ou de Wetzel's Pretzels du point de vue de la direction. Par conséquent, elles ne doivent pas être prises isolément ni considérées comme un substitut aux analyses des informations financières de MTY ou de Wetzel's Pretzels présentées conformément aux IFRS, respectivement. MTY ou Wetzel's Pretzels ont recours à des mesures non conformes aux IFRS telles que le « chiffre d'affaires réseau » et le « BAIIA » afin de présenter aux investisseurs des mesures complémentaires de leur rendement d'exploitation et ainsi mettre en lumière les tendances de leurs principales activités, que la seule utilisation des mesures financières conformes aux IFRS pourrait ne pas faire ressortir. MTY est également d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées se servent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction de MTY ou celle de Wetzel's Pretzels utilisent également des mesures non conformes aux IFRS pour faciliter la comparaison du rendement d'exploitation d'une période à une autre, préparer les budgets annuels de fonctionnement et déterminer les éléments de la rémunération de la direction.

Le « chiffre d'affaires réseau » représente les ventes nettes provenant des clients des restaurants, autant des restaurants d'entreprise et que des restaurants exploités en franchise, y compris les commandes pour emporter et les livraisons aux clients. Le chiffre d'affaires réseau comprend à la fois les ventes des restaurants bien établis que celles des nouveaux restaurants. La direction de MTY est d'avis que le chiffre d'affaires réseau est une source d'informations utiles pour les investisseurs en ce qui concerne la taille des réseaux de restaurants de MTY et de Wetzel's Pretzels, la part de marché totale de leurs marques et le rendement financier global de leurs marques et des restaurateurs, qui en fin de compte ont une incidence sur les résultats financiers consolidés de MTY et de Wetzel's Pretzels.

Le « BAIIA » correspond au résultat net tiré des activités poursuivies abstraction faite de la charge d'intérêt nette et d'autres charges financières, des pertes (gains) sur les instruments dérivés, de l'impôt sur le résultat, de l'amortissement des immobilisations corporelles incorporelles et des pertes de valeur au titre des actifs, déduction faite des reprises.

Informations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés « prospectifs » qui comportent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes inhérentes aux prévisions et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats financiers, le rendement ou les accomplissements réels de MTY, de Wetzel's Pretzels ou de l'entité regroupée, diffèrent considérablement des prévisions de résultats, de rendement ou d'accomplissements qui y sont explicitement ou implicitement indiqués. Tous les énoncés autres que les faits historiques mentionnés dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens des lois et de la réglementation canadiennes sur les valeurs mobilières. En particulier, le présent communiqué contient des énoncés qui peuvent constituer des énoncés prospectifs concernant, notamment, la réalisation de la transaction, la date éventuelle de clôture de la transaction et l'incidence potentielle de la transaction sur les activités futures de l'entité regroupée, la convenance de la transaction pour MTY et Wetzel's Pretzels; les répercussions de la transaction sur les parties prenantes de Wetzel's Pretzels; le BAIIA prévu, les revenus, le chiffre d'affaires réseau et la croissance potentielle de l'entité regroupée ainsi que les possibilités d'acquisitions futures potentielles. On reconnaît généralement les énoncés prospectifs par l'emploi de termes comme « prévoir », « estimer », « peut », « sera », « s'attendre », « croire », « planifier » ou d'autres termes semblables, ou par l'emploi de termes indiquant la possibilité que certaines mesures soient prises, que certains événements se produisent ou que certains résultats soient atteints. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des faits ni des garanties de rendement futur, mais seulement des réflexions sur les estimations et les attentes de la direction de MTY et ils comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de MTY à l'égard des événements et du rendement d'exploitation futurs et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Ces attentes et hypothèses comprennent notamment : les taux de change utilisés pour calculer les attentes en dollars canadiens; l'acceptation de la transaction par le marché; le respect de toutes les conditions préalables à la transaction à la satisfaction des parties; l'obtention de toutes les autorisations et de tous les consentements nécessaires, y compris les approbations réglementaires; les résultats futurs d'exploitation et des activités de Wetzel's Pretzels atteignant ou dépassant les résultats historiques; le succès de l'intégration des activités et de l'équipe de direction de Wetzel's Pretzels aux activités et à l'exploitation de MTY; et l'acceptation par le marché d'éventuelles acquisitions futures par MTY. Bien que ces hypothèses et attentes soient jugées raisonnables, un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le volume d'activité, le rendement ou les accomplissements réels diffèrent sensiblement des attentes et des hypothèses de MTY et de Wetzel's Pretzels, y compris ceux abordés dans les documents publics de MTY qui sont affichés sur www.sedar.com www.sedar.com et en particulier dans sa plus récente notice annuelle à la rubrique « Facteurs de risque » et dans son rapport de gestion pour l'exercice terminé le 30 novembre 2021 à la rubrique « Risques et incertitudes ».

Les lecteurs sont en outre avertis de ne pas se fier indûment à toute information de nature prospective, car rien ne garantit que les plans, intentions ou prévisions sur lesquels elle se fonde se concrétiseront. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément visés par cette mise en garde. À moins que la loi ne l'exige, ni MTY ni Wetzel's Pretzels ne sont tenues de mettre à jour ces énoncés prospectifs ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Les informations de nature prospective contenues dans ce communiqué de presse ont pour but, entre autres, de fournir de possibles perspectives financières au sujet de l'entité regroupée, de sorte qu'elles pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés sous réserve des dispositions d'exonération des lois applicables en matière de valeurs mobilières.

À propos de Groupe d'Alimentation MTY inc.

Groupe d'Alimentation MTY inc. est un franchiseur qui exploite des établissements de restauration-minute et des restaurants à service complet sous quelque 90 enseignes au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Établie à Montréal, MTY est une famille dont le cœur bat au rythme de ses enseignes, l'âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 40 ans, la Société a su s'imposer en mettant au monde de nouveaux concepts de restauration-minute et en réalisant des acquisitions et alliances stratégiques qui lui ont permis d'atteindre de nouveaux sommets année après année. En mariant tendances émergentes et savoir-faire opérationnel, les enseignes qui forment MTY touchent, à leur manière, la vie de millions de personnes chaque année. Avec près de 7 000 établissements en activité, les multiples saveurs du Groupe MTY sauront assurément répondre aux différents goûts et besoins des consommateurs d'aujourd'hui et de demain.

