MONTRÉAL, le 28 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Bourse de Toronto (« TSX ») a approuvé le renouvellement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« l'OPRCN ») de Groupe d'alimentation MTY inc. (« MTY » ou la « Société »), franchiseur et exploitant de multiples concepts de restauration (TSX: MTY).

En vertu de son OPRCN, MTY peut racheter pour annulation jusqu'à 1 235 323 de ses actions ordinaires au cours de la période allant du 3 juillet 2021 au 2 juillet 2022, ce qui représente environ 5% des 24 706 461 actions ordinaires en circulation au 25 juin 2021. MTY effectuera ces rachats conformément aux règles et politiques de la TSX, par l'intermédiaire des installations de la TSX ou de tout autre système de négociation parallèle au Canada et au cours du marché au moment de l'opération.

Lors de la précédente OPRCN, qui s'est ouverte le 3 juillet 2020 pour prendre fin le 2 juillet 2021, MTY était autorisée à racheter 1 235 323 actions ordinaires. Aucune action n'a été rachetée lors de la précédente OPRCN.

Au cours de la période de six mois close le 31 mai 2021, le volume quotidien moyen des opérations sur les actions ordinaires de la Société à la TSX s'est élevé à 90 667 actions ordinaires. En conséquence, suivant les règles de la TSX, MTY peut racheter un maximum de 22 666 actions ordinaires (soit 25% du volume de négociation quotidien moyen) n'importe quel jour, sauf aux termes d'une exception relative aux achats de blocs autorisée. En règle générale, le nombre des actions ordinaires qui seront effectivement rachetées et le moment de ces rachats seront établis par MTY à l'occasion, selon les conditions du marché. De plus, MTY peut racheter des actions ordinaires de temps à autre, ceci en vertu d'un régime d'achat automatique de titres qu'elle aurait conclu avec un courtier et qui permettrait des achats à des moments où MTY ne serait pas normalement autorisée à racheter ses actions pour des motifs réglementaires ou autres.

À la connaissance de MTY, aucun administrateur ou membre de la direction et aucune personne qui agisse de pair ou de concert avec MTY n'ont actuellement l'intention de vendre des actions pendant la nouvelle OPRCN. Cependant, ces personnes pourraient effectuer des ventes par le truchement des installations de la TSX sans que leur décision ait un lien avec l'OPRCN. Les avantages que l'une ou l'autre de ces personnes tirerait du rachat de ses actions seraient les mêmes que ceux offerts à tous les autres actionnaires dont les actions sont rachetées en vertu de l'OPRCN.

Le conseil d'administration et la haute direction de MTY sont d'avis que racheter des actions ordinaires de temps à autre, au cours prévalant alors sur le marché, constitue une stratégie d'affectation du capital pertinente exécutée dans l'intérêt véritable des actionnaires de MTY.

Certains des renseignements figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » en ce qu'ils comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des attentes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que la performance, les réalisations ou les résultats réels futurs de la Société ou du secteur s'écartent substantiellement de ceux que ces énoncés expriment ou suggèrent. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, les énoncés prospectifs peuvent inclure des termes comme « anticipe », « estime », « s'attend à », « peut », « croit », « planifie », l'indicatif futur ou conditionnel de ces verbes et d'autres formulations semblables. Ces énoncés reposent sur des prévisions établies à l'égard d'événements futurs et de la performance opérationnelle à la date de ce communiqué. La Société n'a aucune obligation d'actualiser ou de réviser les énoncés prospectifs en fonction d'éléments nouveaux si ce n'est en vertu de la loi. Des renseignements additionnels figurent dans les rapports de gestion de la Société qui sont disponibles sur le site Web de SEDAR, www.sedar.com.

SOURCE Groupe d'Alimentation MTY inc.

Renseignements: veuillez communiquer avec Eric Lefebvre, Chef de la Direction Financière, au 514-336-8885, par courriel au [email protected],visitez notre site web www.mtygroup.com ou le site de SEDAR au www.sedar.com sous le nom de la Compagnie.

Liens connexes

http://www.mtygroup.com