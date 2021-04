MONTRÉAL, le 12 avril 2021 /CNW/ - Groupe d'alimentation MTY inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), franchiseur et exploitant de multiples concepts de restaurants à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui que M. Stanley Ma, président et fondateur et président du conseil de MTY, a déposé un avis d'intention de placer des titres dans le cadre de la vente proposée d'une tranche maximale de 880 000 actions ordinaires de la Société (soit une tranche maximale de 3,56 % des actions ordinaires émises et en circulation). Les actions ordinaires devraient être vendues par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto et pourront également être vendues ou cédées officieusement.

M. Ma souhaite vendre les actions ordinaires pour des motifs personnels, aux fins de planification successorale et pour soutenir des œuvres philanthropiques. M. Ma est et demeurera le plus important actionnaire de MTY et continuera d'exercer ses fonctions actuelles de président et président du conseil.

En date du 12 avril 2021, M. Ma avait la propriété véritable, directement ou indirectement, d'un total de 4 885 643 actions ordinaires de MTY, soit 19,77 % des actions ordinaires émises et en circulation, ou exerçait une emprise sur un tel nombre d'actions ordinaires. Si le nombre maximal d'actions visées par cet avis d'intention est vendu en fin de compte, et dans l'hypothèse où sa participation actuelle en actions n'est pas modifiée de nouveau, M. Ma conservera la propriété, directement ou indirectement, d'un total de 4 005 643 actions ordinaires de MTY, soit 16,21 % des actions ordinaires actuellement émises et en circulation.

M. Ma pourra, selon la conjoncture du marché et compte tenu des autres conditions qui prévaudront, augmenter ou réduire sa participation en titres dans la Société à tout moment selon ce qu'il juge approprié pour répondre à ses besoins en matière d'investissement. Une déclaration selon le système d'alerte sera déposée par M. Ma sous le profil de la Société sur SEDAR, à www.sedar.com, afin de mettre à jour la dernière version de sa déclaration selon le système d'alerte. Un exemplaire de l'avis d'intention de placer des titres (Annexe 45-102A1) déposé par M. Ma pourra être consulté sur SEDAR, sous le profil de la Société. Aucune garantie ne peut être donnée quant au moment des ventes proposées décrites dans l'avis et il est possible que de telles ventes ne se concrétisent jamais.

Énoncés prospectifs

Certains des renseignements figurant dans le présent communiqué peuvent constituer des « énoncés prospectifs » qui supposent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des attentes et des facteurs futurs et autres qui pourraient faire en sorte que la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société ou du secteur diffèrent substantiellement de ceux que ces énoncés expriment ou suggèrent. Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué, ces renseignements peuvent inclure des termes tels que « anticipe », « estime », « s'attend à », « peut », « croit », « planifie », une conjugaison au futur ou au conditionnel de ces verbes et d'autres formulations. Ces renseignements reflètent des attentes à l'égard d'événements futurs et de la performance opérationnelle à la seule date du présent communiqué. À moins que la loi ne l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Des renseignements supplémentaires sur la Société sont présentés dans son rapport de gestion qui est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com .

SOURCE Groupe d'Alimentation MTY inc.

Renseignements: Éric Lefebvre, chef de la direction, par téléphone au 514 336-8885, ou par courriel, au [email protected], ou visitez notre site Web, à www.mtygroup.com, ou le site Web de SEDAR, à www.sedar.com, sous le profil de la Société.

