GROUPE D'ALIMENTATION MTY INC. ANNONCE LA NOMINATION D'UNE NOUVELLE CHEFFE DES AFFAIRES JURIDIQUES

MONTRÉAL, le 15 août 2023 /CNW/ - Groupe d'Alimentation MTY inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), franchiseur et opérateur de multiples concepts de restaurants, annonce aujourd'hui que Jenny Moody été promue à titre de Cheffe des Affaires Juridiques.

Mme Moody s'est joint la division américaine de MTY en 2010 et a depuis occupé plusieurs postes de responsabilité croissante, y compris celle de vice-présidente principale et avocate générale adjointe où elle était également responsable des ressources humaines de la division Kahala Brands, et plus récemment avocate générale de l'ensemble des opérations américaines de MTY. Au cours de cette période, elle a également participé activement à la forte culture de MTY, en tant que membre de longue date et trésorière du groupe de sensibilisation communautaire et de diversité de l'organisation et en tant que membre senior du comité Environnement, social et gouvernance « ESG » de MTY. Pendant plus d'une décennie, elle a constamment fait preuve d'un esprit d'équipe exceptionnel, de grandes qualités de leadership, de passion et d'aptitudes hors du commun.

« Depuis l'acquisition de Kahala Brands en 2016, Jenny a été une incroyable contributrice au succès de MTY. Après avoir intégré avec succès et de manière transparente la fonction juridique pour l'ensemble des États-Unis, où se trouvent aujourd'hui les deux tiers du réseau de MTY, la prochaine étape logique était de regrouper l'ensemble de la fonction juridique nord-américaine sous la direction de Jenny », a déclaré Eric Lefebvre, président directeur général de MTY. « Jenny apporte beaucoup d'expérience, de crédibilité et d'enthousiasme à notre équipe de direction. Elle travaillera avec nos équipes juridiques existantes et accomplies situées dans nos différents bureaux pour accélérer le développement et la mise en œuvre de nouvelles initiatives qui soutiendront nos objectifs à long terme ».

« J'ai été témoin du potentiel illimité de MTY alors que des personnes talentueuses dans notre organisation, dont beaucoup travaillent avec MTY depuis de nombreuses années, joignent continuellement leurs efforts pour franchir des étapes importantes telles qu'atteindre plus de 7 000 unités dans le monde et dépasser la barre des 5 milliards de dollars en chiffre d'affaires réseau1 au cours des quatre derniers trimestres. Je suis vraiment reconnaissante et ravie de continuer à travailler en partenariat avec les équipes juridiques et commerciales pour soutenir les objectifs commerciaux et de croissance globaux de MTY », déclare Mme Moody.

Mme Moody est titulaire d'un B.A. de l'Université de Washington à St. Louis où elle était une athlète de la NCAA dans deux sports, et un JD de l'Arizona State University où elle était une boursière Pedrick. Elle a été finaliste dans la catégorie « Up and Coming » pour les Arizona Corporate Counsel Awards en 2016 et a été nommée par AZ Business Magazine comme l'une des « jeunes chefs d'entreprise les plus influents de l'Arizona ».

1 INDICATEURS FINANCIERS SUPPLÉMENTAIRES

La direction présente des indicateurs financiers supplémentaires, car elle les juge pertinents pour évaluer la performance de la Société. Ils comprennent le chiffre d'affaires réseau (chiffre d'affaires de tous les établissements existants, y compris ceux qui ont fermé ou ouvert durant la période, de même que le chiffre d'affaires de nouveaux concepts acquis à compter de la date de clôture de l'opération.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des informations de nature "prospective" comportant des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs pouvant affecter de façon matérielle les résultats réels, les performances ou les accomplissements de la Compagnie ou les résultats de l'industrie comparativement à tous résultats, performances ou accomplissements découlant expressément ou implicitement des informations de nature prospective. Lorsqu'ils sont employés dans ce communiqué de presse, les informations peuvent inclure des termes tels que « anticiper », « estimer », « peut », « fera », « s'attend à », « prévoit que », « croire » ou « projeter » et autre terminologie. Ces informations reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs et le rendement d'opération et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Sauf si requis par la loi, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances nouvelles. Des informations supplémentaires sur la Compagnie sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

