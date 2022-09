Groupe d'Alimentation MTY complète avec succès l'acquisition de BBQ Holdings, Inc.

MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe d'Alimentation MTY inc. (« MTY ») (TSX: MTY) a le plaisir d'annoncer la clôture de l'acquisition de BBQ Holdings, Inc. (« BBQ Holdings ») (NASDAQ: BBQ) par l'exécution de la fusion entre BBQ Holdings et Grill Merger Sub, Inc. (« Merger Sub »), une filiale en propriété exclusive de MTY ne nécessitant pas un vote des actionnaires conformément à la section 302A.613(4) du Minnesota Business Corporation Act Minnesota (la « MBCA »). Dans le cadre de la fusion, chaque action ordinaire de BBQ Holdings en circulation immédiatement avant la date effective de la fusion (autre que les actions détenues par BBQ Holdings, par MTY ou par l'une de ses filiales respectives ou détenues par un actionnaire de BBQ Holdings ayant exercé valablement ses droits de d'évaluation en vertu de la MBCA) a été convertie en un droit de recevoir la somme de 17,25 $ US en espèces, sans intérêts et moins les retenues d'impôt applicables à la source. À la suite de la fusion, BBQ Holdings devient une filiale indirecte à propriété exclusive de MTY. BBQ Holdings va poursuivre ses activités à partir de son centre de support actuel situé à Minnetonka, Minnesota.

À la suite de la transaction, les actions ordinaires de BBQ Holdings seront radiées avant l'ouverture du marché le 28 septembre, 2022 et ne seront plus cotées sur le marché boursier NASDAQ.

Financière Banque Nationale inc. agit comme conseiller financier exclusif de MTY et Morrison & Foerster LLP agit comme conseiller juridique. Kroll LLC agit comme conseiller financier exclusif de BBQ Holdings et Dentons Sirote PC et Lathrop GPM LLP agissent comme conseillers juridiques.

À propos de Groupe d'Alimentation MTY inc.

Groupe d'Alimentation MTY inc. est un franchiseur qui exploite des établissements de restauration minute, à service rapide et à service complet sous plus de 80 bannières au Canada, aux États-Unis et à l'International. Établi à Montréal, MTY est une famille dont le cœur bat au rythme de ses marques, l'âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 40 ans, il a su s'imposer en mettant au monde de nouveaux concepts de restauration et en réalisant des acquisitions et alliances stratégiques qui lui ont permis d'atteindre de nouveaux sommets année après année. En mariant tendances émergentes et savoir-faire opérationnel, les marques qui forment MTY touchent, à leur manière, la vie de millions de personnes chaque année. Avec plus de 6 900 établissements en activité, les multiples saveurs du MTY sauront assurément répondre aux différents goûts et besoins des consommateurs d'aujourd'hui et de demain.

Pour plus d'information sur MTY ou la transaction, bien vouloir contacter Eric Lefebvre, Président Directeur Général au 1-514-336-8885 ou par courriel au [email protected] ou bien vouloir visiter notre site web au https://mtygroup.com ou le site web de SEDAR au www.sedar.com sous le nom de la compagnie.

À propos de BBQ Holdings

BBQ Holdings, Inc. (NASDAQ:BBQ) est une société internationale de restauration engagée dans le franchisage et l'exploitation de restaurants à service rapide et informelle. BBQ Holdings possède plusieurs marques avec plus de 100 établissements appartenant à la société et plus de 200 établissements franchisés, y compris des cuisines fantômes fonctionnant dans la cuisine d'un autre restaurant ou dans un espace de cuisine partagé. Bien que BBQ Holdings continue de se diversifier dans la communauté des restaurants, elle a été fondée avec le principe de combiner « l'art et la science » du barbecue pour servir le meilleur du meilleur aux amateurs de barbecue du monde entier. En plus d'une grande variété de barbecues favoris, BBQ Holdings exploite également les restaurants Granite City Food and Brewery, qui proposent des bières artisanales primées et un menu fait maison, dirigé par un chef, mettant en vedette une cuisine américaine contemporaine. Village Inn et Bakers Square ajoutent un élément de restauration familiale légendaire à BBQ Holdings en se spécialisant dans les petits déjeuners et les tartes. Tahoe Joe's est connu pour ses steaks et ses côtelettes cuits sur un gril à granulés de bois ouvert. Barrio Queen, récemment acquis, ajoute une cuisine mexicaine authentique à la société, et les marques Famous Craft Concepts ajoutent des restaurants de type bars pour diversifier davantage son portefeuille.

Pour plus d'informations sur BBQ Holdings ou la Transaction, veuillez contacter [email protected] ou visiter notre site Web, https://ir.bbqholdco.com/ ou le site Web de la SEC, www.sec.gov, sous le nom de BBQ Holdings.

Informations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs qui comportent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes inhérentes aux prévisions et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats financiers, le rendement ou les accomplissements réels de MTY, MTY Franchising USA, Inc., Merger Sub, BBQ Holdings ou de l'entité regroupée, diffèrent considérablement des prévisions de résultats, de rendement ou d'accomplissements qui y sont explicitement ou implicitement indiqués. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement signalés par l'utilisation d'une terminologie prospective comme « prédire », « s'attendre à », « estimer », « anticiper », « avoir l'intention de » ou « prévoir » ou des variantes de ces mots et expressions ou encore la mention que certaines mesures ou certains événements ou résultats « pourraient » être pris, survenir ou être obtenus ou « seraient » ou « seront » pris ou atteints. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des faits ni des garanties de rendement futur, mais seulement des réflexions sur les estimations et les attentes de la direction de MTY et de BBQ Holdings et ils comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de MTY, MTY Franchising USA, Inc. et Merger Sub à l'égard des événements et du rendement d'exploitation futurs et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Bien que ces hypothèses et attentes soient jugées raisonnables, un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le volume d'activité, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement des attentes et des hypothèses de de MTY, MTY Franchising USA, Inc., Merger Sub et de BBQ Holdings, y compris ceux abordés dans les documents publics de MTY qui sont affichés sur www.sedar.com et en particulier dans sa plus récente notice annuelle à la rubrique « Facteurs de risque » et dans son rapport de gestion pour l'exercice terminé le 30 novembre 2021 à la rubrique « Risques et incertitudes » et dans les documents publics déposés par BBQ Holdings auprès de la SEC, disponibles sur www.sec.gov, y compris ceux abordés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le dernier rapport annuel de BBQ Holdings sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 2 janvier 2022.

Les lecteurs sont en outre avertis de ne pas se fier indûment à toute information de nature prospective, car rien ne garantit que les plans, intentions ou prévisions sur lesquels elle se fonde se concrétiseront. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément visés par cette mise en garde. À moins que la loi ne l'exige, ni MTY, MTY Franchising USA, Inc., Merger Sub ou BBQ Holdings n'est tenue de mettre à jour ces énoncés prospectifs ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances.

