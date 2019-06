Groupe d'Alimentation MTY annonce le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités

MONTRÉAL, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - Groupe d'Alimentation MTY Inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), franchiseur et opérateur de multiples concepts de restaurants, a été informée aujourd'hui que la Bourse de Toronto (« TSX ») a approuvé le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, MTY peut acheter aux fins d'annulation jusqu'à 1 258 488 actions ordinaires entre le 3 juillet 2019 et le 2 juillet 2020, soit environ 5 % des 25 169 778 actions ordinaires en circulation au 26 juin 2019. MTY effectuera les rachats au cours du marché en vigueur, conformément aux règles et aux politiques de la TSX et par l'entremise de la TSX ou de systèmes de négociation parallèles au Canada.

En vertu de sa précédente offre publique de rachat dans le cours normal des activités, qui est entrée en vigueur le 3 juillet 2018 et qui expire le 2 juillet 2019, MTY a été autorisée à racheter 1 258 204 actions ordinaires. Au 26 juin 2019, MTY n'avait racheté aucune action ordinaire au cours de cette période par l'entremise de la TSX ou de systèmes de négociation parallèles au Canada.

Le volume quotidien moyen des opérations sur les actions ordinaires à la Bourse de Toronto au cours de la période de six mois terminée le 31 mai 2019 était de 75 772 actions ordinaires. Par conséquent, selon les règles de la TSX, MTY peut acheter un maximum de 18 943 actions ordinaires (soit 25 % du volume de négociation quotidien moyen) chaque jour, sauf en vertu de l'exception d'achat de bloc autorisée. Le nombre réel d'actions ordinaires à racheter et le calendrier de ces rachats seront généralement déterminés par MTY de temps à autre, selon les conditions du marché. En outre, MTY peut, à l'occasion, racheter des actions ordinaires en vertu d'un régime d'achat de titres automatique qu'elle prévoit établir avec un courtier, ce qui permettra des rachats pendant les périodes où MTY ne serait normalement pas autorisée à racheter ses actions pour des raisons réglementaires ou autres.

À la connaissance de MTY, aucun administrateur ou haut dirigeant, ni aucune personne agissant conjointement ou de concert avec MTY, n'a actuellement l'intention de vendre des actions dans le cadre de l'offre renouvelée. Cependant, de telles personnes pourraient réaliser des ventes par l'intermédiaire de la TSX si leur décision n'est pas liée à l'offre. Les avantages que tireraient alors ces personnes du rachat de leurs actions seraient les mêmes que ceux qu'obtiendraient tous les autres actionnaires dont les actions seraient rachetées dans le cadre de l'offre.

Le conseil d'administration et la haute direction de MTY sont d'avis que, de temps à autre, l'achat d'actions ordinaires au cours du marché en vigueur est une stratégie d'attribution de capital valable et est dans le meilleur intérêt des actionnaires de MTY.

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des énoncés « prospectifs » qui comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats, le rendement ou les accomplissements de la Société ou de son secteur diffèrent considérablement des prévisions de résultats, de rendement ou d'accomplissements qui y sont explicitement ou implicitement indiqués. Lorsqu'utilisées dans le présent communiqué de presse, ces informations peuvent comprendre des mots comme « peut », « pourra », « s'attendre à », « prévoir », « estimer », « croire », « projeter » et d'autres termes semblables. Ces informations reflètent les attentes à l'égard des événements et du rendement d'exploitation futurs et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. À moins que la loi ne l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Des renseignements supplémentaires sur la Société sont présentés dans son rapport de gestion qui est disponible sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

SOURCE Groupe d'Alimentation MTY inc.

Renseignements: Eric Lefebvre, Président Directeur Général, au 514-336-8885, par courriel au ir@mtygroup.com, visitez notre site web www.mtygroup.com ou le site de SEDAR au www.sedar.com sous le nom de la Compagnie.

