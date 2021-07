Pour favoriser l'expansion commerciale de la Division et accélérer la croissance canadienne de ses filiales de lubrifiants.

MONTRÉAL, le 6 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Crevier, entreprise familiale et chef de file canadien dans la distribution d'énergies et de lubrifiants, annonce aujourd'hui la signature d'une entente visant la vente de sa Division carburants, Pétroles Crevier, à la Corporation Parkland (ci-après, Parkland), une entreprise canadienne et un important marchand de carburants et exploitant de dépanneurs au pays, exerçant ses activités au Canada, aux États-Unis, dans les Caraïbes ainsi qu'en Amérique centrale et du Sud.

Deux raisons ont motivé cette décision, soit celles d'offrir de meilleures perspectives d'avenir et de développement à Pétroles Crevier, en plus de permettre au Groupe Crevier de continuer de grandir et de faire sa marque comme leader dans le domaine des lubrifiants et de la distribution à travers le pays.

L'entente vise le réseau de 174 stations-service (138 détaillants-propriétaires et 36 stations corporatives) de même que les activités de vente en gros aux clients commerciaux, industriels et aux revendeurs. Le Groupe Crevier estime avoir fait le meilleur choix pour ses employés, ses clients et ses détaillants, Parkland possédant l'expertise, les capacités d'approvisionnement, et les ressources financières pour créer de la valeur et assurer le futur de l'entreprise.

Poursuivre la croissance

Après cette transaction, la troisième génération du Groupe Crevier pourra se concentrer sur ses filiales en pleine expansion à l'échelle pancanadienne, Crevier Lubrifiants et Catalys Lubricants. Un nouvel entrepôt est d'ailleurs en service à Edmonton et d'autres ouvertures sont à prévoir au cours des prochains mois. Les revenus de la vente lui permettant d'accélérer son développement en plus d'ancrer sa présence sur le marché canadien grâce à sa solide plateforme de distribution.

La vente devrait se conclure au cours du premier trimestre de 2022 et est sous réserve d'approbation en vertu de la Loi sur la concurrence canadienne.

PricewaterhouseCoopers Corporate Finance inc. et Fasken ont respectivement servi de conseillers financiers et juridiques sur cette transaction.



Citations

« Grâce au talent et à l'engagement de nos employés, nous léguons à Parkland un réseau de stations-service et de vente en gros bien établi et résolument tourné vers l'avenir. Cette transaction permettra à la Division carburants de poursuivre son expansion et de devenir plus performante. De notre côté, cette décision nous permet de nous concentrer sur nos autres filiales, Crevier Lubrifiants et Catalys Lubricants, poursuivant ainsi notre croissance et consolidant notre position de leader dans le marché pancanadien. »

-Jean-François Crevier, président, Groupe Crevier

« Cette acquisition nous permet d'étendre notre réseau de vente au détail au Québec et d'accroître ainsi notre présence dans des marchés clés. Nous sommes confiants de pouvoir apporter une valeur ajoutée significative grâce à nos capacités éprouvées en matière de commerce au détail, à nos marques de propriété exclusives Marché Express (ON the RUN) et Ultramar, ainsi qu'à notre programme de fidélité Récompenses JOURNIE™. Nous avons hâte de continuer de servir les clients de Pétroles Crevier avec toute une gamme de produits essentiels et un service hors pair. »

-Donna Sanker, présidente, Parkland Canada

À propos du Groupe Crevier

Le Groupe Crevier est une entreprise familiale de troisième génération et un chef de file canadien dans la distribution d'énergies et de lubrifiants. Fondée en 1945 par Émile Crevier, l'entreprise compte aujourd'hui près de 175 stations-service. Elle agit aussi comme distributeur de produits pétroliers pour des clients commerciaux par l'entremise de sa Division vente en gros. Le Groupe est également impliqué dans la distribution de produits lubrifiants tels que les huiles, les graisses, les fluides et les produits connexes. Diverses acquisitions ont permis à l'organisation de distribuer ses produits lubrifiants à plus de 3 200 clients à travers le pays.

