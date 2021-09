Groupe Capitales Médias : 252 plaintes contre des syndicats CSN et Unifor

QUÉBEC, le 1er sept. 2021 /CNW Telbec/ - C'est demain que débuteront, à Québec, les audiences devant le Tribunal administratif du Travail concernant les plaintes déposées par 252 retraités syndiqués du Groupe Capitales Médias à l'endroit de syndicats affiliés à la CSN et à Unifor.

Les plaignants estiment que les syndicats concernés n'ont pas assumé leur devoir de représentation envers eux lors des négociations qui ont mené à la suppression de leur régime de retraite et des assurances collectives en 2019.

À aucun moment, les retraités «sacrifiés» des journaux du Groupe Capitales Médias n'ont eu l'occasion de s'exprimer, ni de se prononcer sur les lettres d'entente entre les syndicats et l'employeur pour mettre un terme aux régimes de retraite et aux assurances collectives. Ces lettres d'entente font partie des conventions collectives.

Les plaignants n'ont eu droit à aucun service d'avocats, d'actuaires de la part des syndicats pour les aider. Les associations de retraités du Soleil, du Quotidien, du Nouvelliste et de la Voix de l'Est qui représentent les plaignants estiment que les syndicats étaient en conflit d'intérêt en soutenant les projets de coopératives des journaux et en négociant la suppression des régimes de retraite et des assurances collectives.

Les plaignants demandent au Tribunal administratif du Travail de déclarer que les syndicats ont fait obstacle et continuent de faire obstacle aux droits des plaignants avec l'aide de la CSN et d'Unifor. Ils demandent que le Tribunal nomme un expert pour évaluer les dommages subis par chacun des plaignants et de condamner les syndicats à les indemniser pour les pertes de rentes et d'assurances collectives.

Les plaignants demandent également que le Tribunal nomme un actuaire et un conseiller juridique pour identifier les causes précises des déficits des régimes de retraite et les conséquences sur les rentes des plaignants.

Les plaintes ont été déposées en 2019 et en 2020. En raison de la pandémie, des délais ont été ajoutés avant de pouvoir entendre les plaintes.

SOURCE Associations de retraités du Soleil, du Quotidien, du Nouvelliste et de la Voix de l'Est

