Groupe Capitales Médias : 241 retraités appuient le recours en Cour supérieure

QUÉBEC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Six ans après s'être fait couper de 25 à 30% de leurs rentes suite à la déconfiture du Groupe Capitales Médias, de nombreux retraités ont donné leur appui à un recours en Cour supérieure pour obtenir justice et réparations.

Ainsi, 241 retraités et ayants droit de retraités décédés du Soleil, du Nouvelliste, du Quotidien et de la Voix de l'Est ont signé une lettre d'appui au pourvoi en contrôle judiciaire (qui s'apparente à un appel) déposé en décembre 2024. L'audience aura lieu demain, le 27 janvier, à compter de 9h, à la salle 3.42 du Palais de justice de Québec.

Avec le soutien des associations de retraités du Soleil, du Nouvelliste, du Quotidien et de La Voix de l'Est, les retraités demandent que les décisions du Tribunal administratif du travail (TAT) qui a rejeté les plaintes des retraités pour mauvaise représentation syndicale à l'endroit de la CSN et celle concernant le refus de porter en arbitrage un grief déposé en 2015 et toujours actif pour protéger les retraités soient cassées.

En Cour supérieure, les demandeurs mettront en évidence des contradictions, des omissions surprenantes dans les décisions du TAT pour rejeter les plaintes des retraités. Les décisions du TAT ont été rendues après 17 journées d'audiences et des plaidoiries qui se sont déroulées sur plus de trois ans.

En outre, les demandeurs feront valoir qu'un repreneur du Groupe Capitales Médias n'avait pas à rembourser le déficit de 68 millions $ des régimes de retraite contrairement à la position syndicale suite au témoignage d'un actuaire senior de la firme AON devant le Tribunal administratif du travail. Les demandeurs feront également valoir qu'il y avait une alternative pour éviter des réductions de rentes.

Les retraités vont rappeler que la terminaison des régimes de retraite devait permettre de sauver tous les emplois dans les coopératives des journaux selon la CSN, Or, plus de la moitié de ces emplois ont été supprimés au cours des cinq dernières années.

SOURCE Groupe Capitales Médias

Source : Pierre Pelchat, Porte-parole des associations de retraités du Soleil, du Nouvelliste, du Quotidien et de la Voix de l'Est., [email protected]