Groupe Canaccord Genuity Inc. annonce ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2019

Compte non tenu des éléments importants, résultat par action ordinaire de 0,12 $1 au quatrième trimestre

(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

TORONTO, le 5 juin 2019 /CNW/ - Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2019 clos le 31 mars 2019, Groupe Canaccord Genuity Inc. (Canaccord Genuity ou Société; TSX : CF) a généré des produits des activités ordinaires de 284,8 millions $. Compte non tenu des éléments importants1 , la Société a comptabilisé un résultat net3 de 16,6 millions $, ou un résultat net de 14,5 millions $ attribuable aux actionnaires ordinaires2 (0,12 $ par action ordinaire). Compte tenu de tous les éléments de charges, selon les IFRS, la Société a comptabilisé un résultat net3 de 2,5 millions $, ou un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires2 de 0,3 million $ (0,00 $ par action ordinaire).

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019, la Société a généré des produits des activités ordinaires de 1,2 milliard $. Compte non tenu des éléments importants1, la Société a comptabilisé un résultat net3 de 107,4 millions $, ou un résultat net de 96,9 millions $ attribuable aux actionnaires ordinaires2 (0,80 $ par action ordinaire). Compte tenu de tous les éléments de charges, selon les IFRS, la Société a comptabilisé un résultat net3 de 71,6 millions $, ou un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires2 de 61,1 millions $ (0,48 $ par action ordinaire).

« Il s'agit du troisième exercice consécutif qui affiche une croissance appréciable des bénéfices d'un exercice à l'autre, ce qui témoigne bien du travail effectué pour redéfinir nos activités de sorte que l'apport de nos secteurs et de nos marchés verticaux stables soit plus prévisible, a déclaré Dan Daviau, président et chef de la direction de Canaccord Genuity. Nous avons renforcé notre leadership sur le marché intermédiaire dans le cadre de nos activités sur les marchés des capitaux en Amérique du Nord. De surcroît, les activités des sociétés de gestion de patrimoine que nous détenons en propriété exclusive constituent une part de plus en plus importante de notre rentabilité. Compte tenu de la conjoncture du marché améliorée, les conditions sont réunies pour que nous menions nos activités dans un contexte favorable au cours du prochain exercice. »

Quatrième trimestre de l'exercice 2019 par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2018

Produits des activités ordinaires de 284,8 millions $, en baisse de 11,6 %, ou 37,3 millions $, par rapport à 322,1 millions $

Compte non tenu des éléments importants, charges de 262,6 millions $, en baisse de 2,7 %, ou 7,3 millions $, comparativement à 269,9 millions $ 1

Charges de 279,3 millions $, en baisse de 13,9 %, ou 45,1 millions $, en regard de 324,4 millions $

Compte non tenu des éléments importants, résultat par action ordinaire (RPA) après dilution de 0,12 $, par rapport à un RPA après dilution de 0,28 $ 1

Compte non tenu des éléments importants, résultat net 3 de 16,6 millions $, comparativement à un résultat net 3 de 37,3 millions $ 1

de 16,6 millions $, comparativement à un résultat net de 37,3 millions $ Résultat net 3 de 2,5 millions $, comparativement à une perte nette 3 de 9,7 millions $

de 2,5 millions $, comparativement à une perte nette de 9,7 millions $ Résultat par action ordinaire après dilution de 0,00 $, par rapport à une perte par action ordinaire après dilution de 0,15 $

Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires correspond au résultat net ajusté en fonction des participations ne donnant pas le contrôle et des dividendes sur actions privilégiées.
Avant les participations ne donnant pas le contrôle et les dividendes sur actions privilégiées.



Quatrième trimestre de l'exercice 2019 par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2019

Produits des activités ordinaires de 284,8 millions $, en baisse de 14,1 %, ou 46,8 millions $, par rapport à 331,6 millions $

Compte non tenu des éléments importants, charges de 262,6 millions $, en baisse de 8,1 %, ou 23,1 millions $, comparativement à 285,7 millions $ 1

Charges de 279,3 millions $, en baisse de 4,0 %, ou 11,7 millions $, en regard de 291,0 millions $

Compte non tenu des éléments importants, RPA après dilution de 0,12 $, par rapport à un RPA après dilution de 0,28 $ 1

Compte non tenu des éléments importants, résultat net 3 de 16,6 millions $, comparativement à un résultat net 3 de 36,8 millions $ 1

de 16,6 millions $, comparativement à un résultat net de 36,8 millions $ Résultat net 3 de 2,5 millions $, comparativement à un résultat net 3 de 32,5 millions $

de 2,5 millions $, comparativement à un résultat net de 32,5 millions $ Résultat par action ordinaire après dilution de 0,00 $, par rapport à un RPA après dilution de 0,25 $

Exercice 2019 par rapport à l'exercice 2018

Produits des activités ordinaires de 1,191 milliard $, en hausse de 16,4 %, ou 167,7 millions $, en regard de 1,023 milliard $ 1

Compte non tenu des éléments importants, charges de 1,055 milliard $, en hausse de 15,6 %, ou 142,7 millions $, comparativement à 912,3 millions $ 1

Charges de 1,098 milliard $, en hausse de 11,2 %, ou 110,7 millions $, en regard de 987,1 millions $

Compte non tenu des éléments importants, RPA après dilution de 0,80 $, par rapport à un RPA après dilution de 0,59 $ 1

Compte non tenu des éléments importants, résultat net 3 de 107,4 millions $, comparativement à un résultat net 3 de 81,7 millions $ 1

de 107,4 millions $, comparativement à un résultat net de 81,7 millions $ Résultat net 3 de 71,6 millions $, comparativement à un résultat net 3 de 17,1 millions $

de 71,6 millions $, comparativement à un résultat net de 17,1 millions $ RPA après dilution de 0,48 $, par rapport à un RPA après dilution de 0,03 $

Situation financière à la fin du quatrième trimestre de l'exercice 2019 comparativement au quatrième trimestre de l'exercice 2018

Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 820,7 millions $, en baisse de 42,1 millions $ par rapport à 862,8 millions $

Fonds de roulement de 623,2 millions $, en hausse de 47,6 millions $ par rapport à 575,6 millions $

Total des capitaux propres de 876,4 millions $, en hausse de 35,0 millions $ en regard de 841,4 millions $

Valeur comptable par action ordinaire après dilution de 6,25 $, en hausse de 0,54 $ par rapport à 5,71 $ 4

Le 5 juin 2019, le conseil d'administration a approuvé un dividende de 0,17 $ par action ordinaire, payable le 2 juillet 2019 aux actionnaires inscrits le 21 juin 2019. Ce dividende est composé d'un dividende trimestriel de base de 0,01 $ et d'un dividende supplémentaire de 0,16 $, comme indiqué ci-après.

La politique en matière de dividendes, qui a été adoptée à l'égard de l'exercice clos 31 mars 2017, est fondée sur un dividende trimestriel de 0,01 $ par action ordinaire, et sur un dividende supplémentaire payable à la fin de chaque exercice. Les dividendes supplémentaires, si la Société en déclare, peuvent varier d'un exercice à l'autre. Conformément à cette politique, un dividende supplémentaire a été déclaré à pour l'exercice 2019, comme il est mentionné précédemment.

Le 5 juin 2019, compte tenu de la stabilité accrue du secteur de gestion de patrimoine de la Société et de son profil de croissance attendue, le conseil d'administration a mis en place une nouvelle politique en matière de dividendes selon laquelle la Société prévoit verser un dividende trimestriel d'au moins 0,05 $ par action, sous réserve des conditions ci-après. La nouvelle politique prendra effet au premier trimestre de l'exercice 2020. Dans le cadre de la politique, la Société ne versera plus un dividende supplémentaire à la fin de chaque exercice et procédera plutôt au rajustement du dividende trimestriel habituel, s'il y a lieu, conformément aux facteurs décrits ci-après et à la mise en place d'une stratégie susceptible, à son avis, de favoriser la croissance du montant de dividende trimestriel.

Des dividendes devraient être déclarés et payés de façon continue, mais le conseil d'administration en déterminera le montant et le moment à son entière discrétion. Tous les paiements de dividendes dépendront de la conjoncture économique générale, de la situation financière, des résultats d'exploitation et des besoins en capital de la Société ainsi que d'autres facteurs que le conseil jugera pertinents.

Outre sa politique en matière de dividendes, la Société s'attend aussi à être plus actives grâce aux programmes de rachat d'actions, compte tenu des facteurs précités, et que ces programmes deviennent un aspect important de sa stratégie visant à offrir des rendements aux actionnaires.

__________________________ 4 Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 5.

Le 5 juin 2019, le conseil a approuvé un dividende en espèces de 0,24281 $ par action privilégiée de série A payable le 2 juillet 2019 aux porteurs d'actions privilégiées de série A inscrits le 21 juin 2019.

Le 5 juin 2019, le conseil a approuvé un dividende en espèces de 0,31206 $ par action privilégiée de série C payable le 2 juillet 2019 aux porteurs d'actions privilégiées de série C inscrits le 21 juin 2019.

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS

Siège social

Le 31 mars 2019, la Société a annoncé la restructuration des activités de Canaccord Genuity Limited sur les marchés des capitaux au Royaume-Uni, en vue de renforcer la capacité de la Société à mener ses activités de façon à ce qu'elles génèrent des profits de façon continue. Cette initiative a permis à la Société de réduire considérablement l'effectif de son secteur des marchés des capitaux au Royaume-Uni. Dans le cadre du plan de restructuration, la Société a inscrit une charge de 11,8 millions $ au cours du T4/19.

Le 1er mai 2019, la Société a annoncé la conclusion de son acquisition de Thomas Miller Wealth Management Limited (TMWML) et des activités de gestion des placements des particuliers de Thomas Miller Investment (Isle of Man) Limited, par l'entremise de son secteur de gestion de patrimoine au Royaume-Uni et en Europe . TMWML offre des services de planification financière et de gestion des placements aux particuliers, aux fiducies, aux organismes de bienfaisance et aux sociétés du Royaume-Uni. La contrepartie de l'acquisition était constituée d'une contrepartie initiale en espèces de 18,5 millions £ (31,8 millions $ CA) et d'une contrepartie éventuelle pouvant atteindre 9,5 millions £ (16,8 millions $ CA) qui sera payable sur une période de trois ans après la conclusion de l'acquisition, sous réserve de l'atteinte de cibles de rendement fondées sur les produits des activités ordinaires et les actifs des clients. Dans le cadre de cette acquisition, un montant supplémentaire de 17,0 millions £ (30,0 millions $ CA) a été prélevé sur la facilité de crédit bancaire existante de la Société.

Marchés des capitaux

Canaccord Genuity a été chef de file ou cochef de file pour 24 transactions de financement de sociétés à l'échelle internationale, lesquelles lui ont permis de mobiliser un produit total de 872,4 millions $ CA[5] au cours du T4/19.

Au cours du T4/19, englobant les 24 transactions menées à l'échelle internationale, Canaccord Genuity a participé à un total de 64 transactions de financement de sociétés dans le monde, mobilisant ainsi un produit total de 6,5 milliards $ CA.

Au cours du T4/19, les transactions de financement de sociétés importantes pour Canaccord Genuity ont compris les suivantes :

Une transaction de 302,1 millions £ pour The Renewables Infrastructure Group Limited à la Bourse de Londres



Une transaction de 57,5 millions $ CA pour Flower One Holdings à la Bourse des valeurs canadiennes



Une transaction de 53,9 millions £ pour Low & Bonar plc à la Bourse de Londres



Une transaction de 53,1 millions $ US pour Cansortium, Inc à la Bourse des valeurs canadiennes



Une transaction de 51,4 millions $ US pour Vireo Health International, Inc. à la Bourse des valeurs canadiennes



Un placement privé de 48,3 millions $ US pour GreenLane Holdings



Une transaction de 35,1 millions $ CA pour Innovative Properties Inc., qui mène ses activités sous le nom de Nabis Holdings, à la Bourse des valeurs canadiennes



Une transaction de 33,3 millions $ US pour Selecta Biosciences au Nasdaq



Un placement privé de 32,8 millions $ US pour Green Peak Innovations



Une transaction de 28,8 millions $ CA pour Khiron Life Science Corp. à la Bourse de croissance TSX



Une transaction de 25,0 millions $ CA pour Aquilini GameCo Inc. (Luminosity) à la Bourse de croissance TSX



Une transaction de 25,0 millions $ CA pour Plus Products Inc. à la Bourse des valeurs canadiennes



Une transaction de 20,0 millions $ AU pour Bellevue Gold Limited à la Bourse d'Australie



Une transaction de 18,1 millions $ AU pour Think Childcare Limited à la Bourse d'Australie



Une transaction de 17,7 millions $ CA pour Chantrell Ventures Corp. à la Bourse de croissance TSX



Une transaction de 17,0 millions £ pour EMMAC Life Sciences Plc dans le cadre de son placement privé



Une transaction de 16,0 millions £ pour i3 Energy plc à l'AIM

Au Canada , Canaccord Genuity a participé à la mobilisation de 327,4 millions $ pour des émissions d'obligations gouvernementales et d'obligations de sociétés au cours du T4/19.

, Canaccord Genuity a participé à la mobilisation de 327,4 millions $ pour des émissions d'obligations gouvernementales et d'obligations de sociétés au cours du T4/19. Au cours du T4/19, les transactions de fusions et acquisitions et de consultation importantes ont compris les suivantes :

Conseiller de Natura Naturals Holdings dans le cadre de sa vente à Tilray Inc. pour un montant jusqu'à concurrence de 82 millions $ CA



Conseiller de mc²i Groupe dans le cadre du refinancement de son acquisition par emprunt



Conseiller de GiftCertificates.com, détenue par Marlin Equity, dans le cadre de sa vente à Tango Card et à FTV Capital



Conseiller de Matrix dans le cadre de l'acquisition de Piraeus Insurance Brokers et de son alliance stratégique avec Hyperion Insurance Group



Conseiller de Dye & Durham Corporation dans le cadre de l'acquisition de Index Property Information Ltd



Conseiller de Dye & Durham Corporation dans le cadre de l'acquisition des sociétés Cyberbahn et Marque d'or détenues par Thomson Reuters Canada



Conseiller de API Technologies dans le cadre de la cession de ses activités liées aux services de production électronique à Kitron



Conseiller de OSRAM Licht AG dans le cadre de la vente de Sylvania Lighting Solutions, société offrant ses services en Amérique du Nord, à WESCO International, Inc.



Conseiller de CareATC dans le cadre de la recapitalisation de sa croissance avec LLR PartnersUS



Conseiller de Tessi dans le cadre de son refinancement et de la recapitalisation de ses dividendes



Conseiller de HICL Infrastructure PLC à l'égard du plan d'arrangement permettant le transfert de domicile vers le Royaume-Uni



Conseiller de MediaAlpha dans le cadre du placement minoritaire important de Insignia Capital Group



Conseiller de Strong-Bridge Envision dans le cadre de sa vente à HCL Technologies



Conseiller de GBGI Limited quant à l'acceptation de l'offre d'achat de Further Global

____________________________ 5 Transactions de plus de 1,5 million $. Données de la Société.

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (mondial)

À l'échelle mondiale, Gestion de patrimoine Canaccord Genuity a généré des produits des activités ordinaires de 117,1 millions $ au cours du T4/19.

patrimoine Canaccord Genuity a généré des produits des activités ordinaires de 117,1 millions $ au cours du T4/19. Les actifs sous administration au Canada et les actifs sous gestion au Royaume-Uni et en Europe , et en Australie totalisaient 65,7 milliards $ à la fin du T4/194, en hausse de 9,2 %, ou 5,5 milliards $, à la fin du trimestre précédent et en hausse de 7,3 %, ou 4,4 milliards $ à la fin du T4/18.

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Amérique du Nord)

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Amérique du Nord) a généré des produits des activités ordinaires de 53,6 millions $ et, après les imputations intersectorielles et compte non tenu des éléments importants 1 , a enregistré un résultat net avant impôt de 5,2 millions $ au cours du T4/19.

patrimoine Canaccord Genuity (Amérique du Nord) a généré des produits des activités ordinaires de 53,6 millions $ et, après les imputations intersectorielles et compte non tenu des éléments importants , a enregistré un résultat net avant impôt de 5,2 millions $ au cours du T4/19. Les actifs sous administration en Amérique du Nord totalisaient 20,7 milliards $ au 31 mars 2019, en hausse de 13,2 % en regard de 18,3 milliards $ à la fin du trimestre précédent et en hausse de 32,8 % en regard de 15,6 milliards $ à la fin du T4/18 4 .

. Les actifs sous gestion en Amérique du Nord (discrétionnaires) totalisaient 4,2 milliards $ au 31 mars 2019, en baisse de 6,8 % en regard de 4,0 milliards $ à la fin du trimestre précédent et en hausse de 49,9 % en regard de 2,8 milliards $ à la fin du T4/18 4 (inclus dans les actifs sous administration).

(inclus dans les actifs sous administration). Gestion de patrimoine Canaccord Genuity comptait 155 équipes de conseillers[6] à la fin du T4/19, soit 13 équipes de plus qu'au 31 mars 2018 et 5 de plus qu'au 31 décembre 2018.

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Royaume-Uni et Europe)

Les activités de gestion de patrimoine au Royaume-Uni et en Europe ont généré des produits des activités ordinaires de 63,5 millions $ et, après les imputations intersectorielles et compte non tenu des éléments importants, ont affiché un résultat net avant impôt sur le résultat de 11,4 millions $ au T4/19 1 .

ont généré des produits des activités ordinaires de 63,5 millions $ et, après les imputations intersectorielles et compte non tenu des éléments importants, ont affiché un résultat net avant impôt sur le résultat de 11,4 millions $ au T4/19 . Les actifs sous gestion (discrétionnaires et non discrétionnaires) atteignaient 44,2 milliards $ (25,4 milliards £) au 31 mars 2019, en hausse de 7,4 % en regard de 41,2 milliards $ (23,8 milliards £) à la fin du trimestre précédent et en baisse de 1,5 % par rapport à 44,9 milliards $ (24,8 milliards £) au 31 mars 20184. Évalués en monnaie locale (livre sterling), les actifs sous gestion au 31 mars 2019 avaient augmenté de 6,7 % par rapport à ceux au T3/19 et avaient augmenté de 2,6 % par rapport à ceux au 31 mars 20184.

Mesures non conformes aux IFRS

Les mesures non conformes aux Normes internationales d'information financière (IFRS) présentées comprennent les actifs sous administration, les actifs sous gestion, la valeur comptable par action ordinaire après dilution et des chiffres ne tenant pas compte des éléments importants. Les éléments importants correspondent aux frais de restructuration, à l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d'un regroupement d'entreprises, à la dépréciation du goodwill et d'autres actifs, aux éléments de la charge liée aux acquisitions, qui comprennent les frais comptabilisés dans le cadre de projets d'acquisition réalisés ou non, les profits et pertes liés aux cessions d'activités, y compris la comptabilisation de profits de change réalisés à la cession d'établissements à l'étranger, certaines charges comptables liées à la modification apportée au régime d'intéressement à long terme de la Société comptabilisées à compter du 31 mars 2018, certains coûts relatifs aux mesures incitatives liés à l'acquisition de Hargreave Hale et comptabilisés dans les frais de développement, une perte sur extinction des débentures convertibles inscrite aux fins comptables, ainsi que certains éléments de charges habituellement compris dans les frais de développement qui, de l'avis de la direction, reflètent une charge unique autre que d'exploitation. La valeur comptable par action ordinaire après dilution correspond au total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté en fonction du produit supposé de l'exercice des options et des bons de souscription, de l'émission des actions ordinaires liées à la contrepartie différée dans le cadre des acquisitions, du règlement en actions d'un billet payable émis en contrepartie de l'acquisition au gré de la Société et de la conversion des débentures convertibles, divisé par le nombre d'actions ordinaires qui seraient alors en circulation après dilution, y compris les montants estimés liés aux engagements à l'égard de l'émission d'actions, dont des options, des bons de souscription, des autres régimes de paiements fondés sur des actions, de la contrepartie différée liée aux acquisitions, des débentures convertibles et un billet payable, le cas échéant, et qui est ajustée pour tenir compte des actions achetées ou assorties d'un engagement de rachat dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités (OPRCNA) de la Société qui n'ont pas encore été annulées ainsi que du nombre estimatif de renonciations aux actions attribuées dont les droits n'ont pas été acquis aux termes des régimes de paiements fondés sur des actions.

__________________________ 6 Les équipes de conseillers comprennent normalement un ou plusieurs conseillers en placement et leurs assistants et adjoints qui gèrent un ensemble commun de comptes clients. Les équipes de conseillers qui sont dirigées par un conseiller en placement ou constituées d'un seul conseiller en placement qui détient son permis depuis moins de trois ans sont exclues du nombre de nos équipes de conseillers, car il faut habituellement trois ans environ à un nouveau conseiller en placement pour se constituer un portefeuille de taille moyenne.

La direction est d'avis que ces mesures non conformes aux IFRS permettront une meilleure évaluation de la performance opérationnelle des activités de la Société et favoriseront une comparaison significative des résultats de la période considérée avec ceux des périodes antérieures et futures. Les chiffres présentés compte non tenu des éléments importants fournissent des renseignements utiles en excluant certains éléments qui pourraient ne pas être représentatifs des résultats d'exploitation de base de la Société. Il existe une restriction à l'utilisation de ces chiffres présentés compte non tenu des éléments importants, puisque les incidences comptables de ces éléments selon les IFRS reflètent effectivement les résultats financiers sous-jacents des activités de la Société; ainsi, ces incidences doivent être prises en compte dans l'évaluation et l'analyse des résultats financiers de la Société. Par conséquent, la direction estime que les mesures du rendement financier de la Société conformes aux IFRS et celles non conformes aux IFRS doivent être prises en compte parallèlement.

Principales informations financières compte non tenu des éléments importants1





















Périodes de trois mois

closes les 31 mars Variation par

rapport au

trimestre

correspondant

de l'exercice

précédent Exercices

clos les 31 mars Variation

par

rapport à

l'exercice

précédent

(en milliers $ CA, sauf les montants par action et les pourcentages) 2019 2018 2019 2018

Total des produits des activités ordinaires selon les IFRS 284 808 $ 322 080 $ (11,6) % 1 190 567 $ 1 022 877 $ 16,4 %

Total des charges selon les IFRS 279 265 $ 324 379 $ (13,9) % 1 097 911 $ 987 131 $ 11,2 %

Produits des activités ordinaires













Total des produits des activités ordinaires compte non tenu des éléments importants 284 808 $ 322 080 $ (11,6) % 1 190 567 $ 1 022 877 $ 16,4 %

Charges













Éléments importants comptabilisés par Canaccord Genuity













Amortissement des immobilisations incorporelles 639 579 10,4 % 2 496 2 317 7,7 %

Frais de restructuration2 11 754 --- négl. 13 070 4 704 177,8 %

Frais connexes à l'acquisition 803 --- négl. 1 976 --- négl.

Charge au titre de l'amortissement accéléré de certains coûts du régime

d'intéressement à long terme3 --- 42 399 (100,0) % --- 42 399 (100,0) %

Éléments importants comptabilisés par Gestion de patrimoine Canaccord Genuity













Amortissement des immobilisations incorporelles 2 801 2 867 (2,3) % 11 153 8 273 34,8 %

Frais de restructuration2 --- 939 négl. --- 2 939 (100,0) %

Frais connexes à l'acquisition 918 184 négl. 1 088 6 732 (83,8) %

Charge au titre de l'amortissement accéléré de certains coûts du régime

d'intéressement à long terme3 --- 4 058 négl. --- 4 058 (100,0) %

Frais de développement --- --- négl. 245 --- négl.

Paiements incitatifs liés à l'acquisition3 (237) 1 541 (115,4) % 4 294 1 541 178,7 %

Éléments importants comptabilisés dans le secteur Non sectoriel et autres













Perte sur débentures convertibles4 --- --- négl. 8 608 --- négl.

Charge au titre de l'amortissement accéléré de certains coûts du régime

d'intéressement à long terme --- 1 898 (100,0) % --- 1 898 (100,0) %

Total des éléments importants 16 678 54 465 (69,4) % 42 930 74 861 (42,7) %

Total des charges compte non tenu des éléments importants 262 587 269 914 (2,7) % 1 054 981 912 270 15,6 %

Résultat net avant impôt sur le résultat - ajusté 22 221 $ 52 166 $ (57,4) % 135 586 $ 110 607 $ 22,6 %

Charge d'impôt sur le résultat − ajusté 5 611 14 854 (62,2) % 28 231 28 950 (2,5) %

Résultat net - ajusté 16 610 $ 37 312 $ (55,5) % 107 355 $ 81 657 $ 31,5 %

Total des charges 14 466 $ 33 003 $ (56,2) % 96 899 $ 68 011 $ 42,5 %

Résultat avant impôt sur le résultat 0,15 $ 0,36 $ (58,3) % 1,01 $ 0,73 $ 38,4 %

Résultat net 0,12 $ 0,28 $ (57,1) % 0,80 $ 0,59 $ 35,6 %





1) Les chiffres ne tenant pas compte des éléments importants sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 5. 2) Les frais de restructuration comptabilisés pour l'exercice clos le 31 mars 2019 ont trait à des indemnités de cessation d'emploi et à certains coûts immobiliers engagés dans le cadre de la restructuration de nos activités sur les marchés des capitaux au Royaume-Uni. Les frais de restructuration comptabilisés pour l'exercice clos le 31 mars 2018 ont trait à des indemnités de cessation d'emploi découlant de la clôture de certaines transactions de négociation dans nos activités sur les marchés des capitaux au Royaume-Uni et en Europe, à des réductions de personnel dans nos activités sur les marchés des capitaux au Canada et aux États-Unis, ainsi qu'à des coûts immobiliers liés à l'acquisition de Hargreave Hale. 3) Les paiements incitatifs liés à l'acquisition de Hargreave Hale sont déterminés en fonction de l'atteinte de cibles financières et d'autres critères de rendement. 4) Au T2/19, un montant de 13,5 millions $ a été comptabilisé au titre d'une perte sur extinction de débentures convertibles subordonnées non garanties de 60,0 millions $ émises en octobre 2016. Cette perte a fait l'objet d'un ajustement qui se reflète directement dans les capitaux propres. Une tranche de 4,9 millions $ de cette perte se rapportait à l'option de conversion des débentures subordonnées éteintes. Le rajustement n'a eu aucune incidence sur le calcul du résultat par action, de base ou après dilution. négl. : négligeable (pourcentages de plus de 300 %)

Résultats sectoriels pour le trimestre clos le 31 mars 2019





















Compte non tenu

des éléments

importantsA IFRS (en milliers $ CA, sauf les montants par action) Marchés des

capitaux

Canaccord

Genuity Gestion de

patrimoine

Canaccord

Genuity Non sectoriel et

autres Total Total Produits des activités ordinaires 160 047 $ 117 130 $ 7 631 $ 284 808 $ 284 808 $ Charges (156 930) (99 612) (22 723) (279 265) (279 265) Imputations intersectorielles (5 646) (4 419) 10 065 --- --- Résultat avant impôt sur le résultat et éléments importants (2 529) $ 13 099 $ (5 027) $ 5 543 $ 5 543 $ Éléments importants









Amortissement des immobilisations incorporelles 639 2 801 --- 3 440 --- Frais de restructuration 11 754 --- --- 11 754 --- Frais connexes à l'acquisition 803 918 --- 1 721 --- Paiements incitatifs liés à l'acquisition --- (237) --- (237) --- Total des éléments importants 13 196 3 482 --- 16 678 --- Résultat avant impôt sur le résultat 10 667 $ 16 581 $ (5 027) $ 22 221 $ 5 543 $ Recouvrement (charge) d'impôt sur le résultatB (3 512) (2 773) 674 (5 611) (3 087) Participations ne donnant pas le contrôle 207 --- --- 207 207 Dividendes sur actions privilégiéesC (1 358) (993) --- (2 351) (2 351)











Non sectoriel et autresC (2 513) (1 840) 4 353 --- --- Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 3 491 $ 10 975 $ --- 14 466 $ 312 $ Facteurs du RPA après dilution









Intérêt sur les débentures convertibles, net d'impôtC 984 721 --- 1 705 --

4 475 $ 11 696 $ --- 16 171 $ 312 $ Nombre moyen d'actions, après dilutionD 131 510 131 510

131 510 118 237 Résultat par action, après dilution, compte non tenu des éléments importantsA 0,03 $ 0,09 $ --- 0,12 $ --- Résultat par action, après dilution, selon les IFRS --- --- --- --- 0,00 $

A) Les chiffres ne tenant pas compte des éléments importants sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 5. B) Répartition de la provision pour impôt consolidée en fonction de l'estimation faite par la direction par région et par division. C) Répartition aux secteurs des marchés des capitaux et de gestion de patrimoine en fonction des produits des activités ordinaires. D) S'entend du nombre d'actions diluées utilisé pour calculer le RPA après dilution.

Résultat par secteur d'activité pour l'exercice clos le 31 mars 2019





















Compte non tenu

des éléments

importantsA IFRS (en milliers $ CA, sauf les montants par action) Marchés des

capitaux

Canaccord

Genuity Gestion de

patrimoine

Canaccord

Genuity Non sectoriel

et autres Total Total Produits des activités ordinaires 704 326 $ 461 811 $ 24 430 $ 1 190 567 $ 1 190 567 $ Charges (622 760) (388 741) (86 410) (1 097 911) (1 097 911) Imputations intersectorielles (18 689) (14 467) 33 156 --- --- Résultat avant impôt sur le résultat et éléments importants 62 877 $ 58 603 $ (28 824) $ 92 656 $ 92 656 $ Éléments importants









Amortissement des immobilisations incorporelles 2 496 11 153 --- 13 649 --- Frais de restructuration 13 070 --- --- 13 070 --- Frais connexes à l'acquisition 1 976 1 088 --- 3 064 --- Frais de développement --- 245 --- 245 --- Paiements incitatifs liés à l'acquisition --- 4 294 --- 4 294 --- Perte sur débentures convertibles --- --- 8 608 8 608 --- Total des éléments importants 17 542 16 780 8 608 42 930 --- Résultat avant impôt sur le résultat 80 419 $ 75 383 $ (20 216) $ 135 586 $ 92 656 $ Recouvrement (charge) d'impôt sur le résultatB (22 120) (13 222) 7 111 (28 231) (21 074) Participations ne donnant pas le contrôle (1 052) --- --- (1 052) (1 052) Dividendes sur actions privilégiéesC (5 680) (3 724) --- (9 404) (9 404) Non sectoriel et autresC (7 915) (5 190) 13 105 --- --- Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 43 652 $ 53 247 $ --- $ 96 899 $ 61 126 $ Facteurs du RPA après dilution









Intérêt sur les débentures convertibles, net d'impôtC 4 358 2 858 --- 7 216 7 216 Composante capitaux propres de la perte

sur extinction des débentures convertibles --- --- --- --- (4 892)

48 010 $ 56 105 $ --- $ 104 115 $ 63 450 $ Nombre moyen d'actions, après dilutionD 130 944 130 944

130 944 130 944 Résultat par action, après dilution,

compte non tenu des éléments importantsA 0,37 $ 0,43 $ --- 0,80 $ --- Résultat par action, après dilution, selon les IFRS --- --- --- --- 0,48 $

A) Les chiffres ne tenant pas compte des éléments importants sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 5 B) Répartition de la provision pour impôt consolidée en fonction de l'estimation faite par la direction par région et par division C) Répartition aux secteurs des marchés des capitaux et de gestion de patrimoine en fonction des produits des activités ordinaires D) S'entend du nombre d'actions diluées utilisé pour calculer le RPA après dilution

Chers actionnaires,

L'exercice 2019, tout comme le précédent d'ailleurs, s'est avéré fructueux pour Groupe Canaccord Genuity Inc. Nous avons continué à mettre en œuvre nos objectifs visant à consolider nos activités en cours et à élargir notre présence dans nos marchés verticaux de prédilection. Par conséquent, la Société donne corps à la résilience et à la pérennité qu'elle s'est efforcée d'acquérir au cours des dernières années.

Pour l'ensemble de l'exercice, les produits des activités ordinaires ont atteint un record, soit 1,2 milliard $, reflet de l'apport plus important de nos activités de gestion de patrimoine mondiale et de l'effervescence des activités de mobilisation des capitaux et de consultation dans nos principaux secteurs cibles, notamment sur les marchés des capitaux en Amérique du Nord. Sur une base ajustée1, Groupe Canaccord Genuity Inc. a inscrit, pour l'exercice considéré, un résultat net avant impôt de 135,6 millions $ et un résultat par action après dilution de 0,80 $, ce qui représente une amélioration de 36 % par rapport à l'exercice précédent. Nous estimons qu'environ la moitié de ce résultat est attribuable à nos activités de gestion de patrimoine mondiale et l'autre, à nos activités sur les marchés des capitaux mondiaux.

Au cours des trois dernières années, nous avons redéfini nos activités de sorte que l'apport de nos secteurs stables et de nos marchés verticaux soit plus prévisible.

Au cours de cette période, nous avons doublé les actifs pour le compte de clients dans le cadre de nos activités de gestion de patrimoine mondiale et augmenté l'apport des activités à marges plus élevées, tout en favorisant la croissance de nos activités de consultation. Au cours du deuxième semestre de l'exercice 2019, nous avons annoncé la réalisation de deux acquisitions lorsque se sont présentées des occasions de favoriser la croissance dans ces secteurs.

Grâce à l'apport des activités pour le compte de particuliers de Thomas Miller au Royaume-Uni et à l'île de Man, nous avons réussi à stimuler davantage la croissance des actifs pour le compte de clients et étendu la portée de nos activités au Royaume-Uni. Cette acquisition nous également permis de bonifier nos capacités en matière de planification financière à l'heure où nous envisageons de diversifier notre éventail de services de gestion de patrimoine pour mieux satisfaire les besoins éventuels de planification de notre clientèle grandissante. Cette transaction a été conclue en mai 2019.

S'inscrivant dans le cadre de nos activités sur les marchés des capitaux, l'acquisition de Petsky Prunier, société de conseils axée sur le marché intermédiaire, a contribué à accroître l'envergure de nos activités aux États-Unis et nous a permis de saisir une occasion exceptionnelle pour diversifier nos sources de produits et rehausser notre capacité à générer des bénéfices au cours des cycles de marché. La croissance des produits et l'incidence des acquisitions sur le plan de la rentabilité seront reflétées avec plus d'exactitude au cours du prochain exercice.

Forts de notre franchise mondiale toujours plus stable et diversifiée, nous mettons l'accent sur l'amélioration des marges bénéficiaires et l'obtention de rendements robustes et plus soutenus pour nos actionnaires.

Nous maintenons une répartition du capital équilibrée à l'appui de la croissance à long terme de nos activités et du versement d'une remise du capital excédentaire à nos actionnaires. Au cours de l'exercice, nous avons engagé des capitaux à la faveur de l'accroissement de nos activités de gestion de patrimoine et de notre investissement dans des stratégies de croissance complémentaires pour disposer d'un plus grand avantage concurrentiel sur les marchés des capitaux. Nous avons de surcroît procédé au rachat et à l'annulation de 1 379 200 actions et prévoyons dynamiser les activités inhérentes à notre programme de rachat d'actions au cours de l'exercice 2020. De plus, j'ai le plaisir de vous annoncer que le conseil d'administration a approuvé un dividende supplémentaire de 0,16 $, portant ainsi le dividende pour l'ensemble de l'exercice à 0,20 $, soit une hausse de 33 % en regard de celui de l'exercice précédent.

1) Le résultat ajusté est une mesure non conforme aux PCGR et aux IFRS que la Société désigne habituellement sous le nom de « résultat net, compte non tenu des éléments importants ». Se reporter aux mesures non conformes aux IFRS du rapport de gestion de la Société.

Les activités des sociétés de gestion de patrimoine mondiale que nous détenons en propriété exclusive ont continué d'afficher des produits des activités ordinaires stables et constituent une part de plus en plus importante de notre rentabilité.

Compte non tenu des éléments importants, nos activités combinées de gestion de patrimoine ont inscrit un résultat net avant impôt record de 75,4 millions $ pour l'exercice, en hausse de 31 % par rapport à celui de l'exercice précédent. Ce résultat est attribuable aux produits des activités ordinaires qui se sont élevés à 461,8 millions $, soit une augmentation de 25 % d'un exercice à l'autre. Nous gérons des actifs de 65,7 milliards $ pour le compte de clients à l'échelle mondiale.

Tirant 73 % de leurs produits des honoraires récurrents, nos activités de gestion de patrimoine au Royaume‑Uni et en Europe sont un vecteur important de la stabilité affichée par l'ensemble de la Société. Malgré l'augmentation des frais de développement inhérents à nos initiatives axées sur la croissance, la marge bénéficiaire avant impôt, sur une base ajustée, s'est établie à 19 % pour l'exercice. Nous anticipons une amélioration des marges plus marquée au fil des prochaines années qui tiendra compte des synergies réalisées et du renforcement de nos capacités en matière de planification financière en vue de dégager une valeur accrue tant pour nos clients que pour nos actionnaires.

Nos activités de gestion de patrimoine au Canada ont à nouveau été très florissantes au cours de l'exercice considéré, enregistrant des produits de 206,8 millions $, dont 38 % étaient tirés des actifs donnant droit à des honoraires. La stabilisation de la conjoncture, la recrudescence des activités de transaction et la croissance percutante des actifs gérés ont permis d'accroître les actifs pour le compte des clients, les portant ainsi à 20,6 milliards $, et d'élargir de 23 % la taille du portefeuille moyen de chaque équipe de conseillers en placement par rapport à l'exercice précédent, la faisant ainsi passer à 135,1 millions $. Dans ce secteur, la marge bénéficiaire avant impôt, sur une base ajustée, s'est améliorée en regard de l'exercice précédent, malgré la hausse des frais à l'appui de la croissance dans ce secteur. Le dynamisme de nos activités de recrutement se poursuit, et nous renforçons toujours notre position en tant qu'entreprise indépendante de premier plan en gestion de patrimoine au Canada, notre investissement et l'amélioration de notre image au fil des dernières années rendant notre plateforme de plus en plus attrayante aux yeux des conseillers chevronnés.

À plus long terme, nous prévoyons que nos activités de gestion de patrimoine en Australie se démarqueront davantage. Grâce à l'investissement accru dans nos activités en Australie au cours de l'exercice, nous avons élargi notre présence dans cette région et nous nous activons donc à cerner des occasions pour accroître l'apport dans ce secteur.

Au-delà de l'accent soutenu que nous mettons sur l'expansion de nos activités de gestion de patrimoine par les acquisitions et le recrutement, notre stratégie repose aussi sur une croissance interne, s'articulant autour de l'innovation technologique, du développement des produits et du renforcement de nos relations avec les clients, en mesure d'augmenter la part accordée aux services axés sur les conseils. À plus long terme, nous continuerons de mettre la croissance des actifs et des produits à l'avant-plan tout en accordant encore plus d'importance à l'amélioration des marges.

Étant mieux outillés pour tabler sur notre envergure à l'appui des gains en efficacité et de la croissance interne, nous améliorons constamment notre marge bénéficiaire avant impôt dans le but d'atteindre notre objectif de 20 % pour l'ensemble de nos activités de gestion de patrimoine mondiale d'ici l'exercice 2022, ce qui constituerait une augmentation importante de 16 % de cette marge par rapport à celle de l'exercice considéré.

Dans le contexte de notre orientation stratégique liée aux activités sur les marchés des capitaux mondiaux, nous avons ciblé nos efforts pour asseoir notre position de leader dans nos principaux secteurs cibles, tout en effectuant des investissements judicieux susceptibles d'étoffer notre offre et de promouvoir la stabilité des résultats dans la foulée des cycles du marché.

Les fortes turbulences du marché ont eu, de toute évidence, une incidence sur notre industrie au cours de l'exercice, en raison surtout de l'incertitude politique persistante au Royaume-Uni, de la paralysie du gouvernement fédéral américain au cours du deuxième semestre de l'exercice et du manque d'engouement pour les actions de sociétés à petite capitalisation en Australie. En dépit de ces enjeux, nos activités sur mes marchés des capitaux mondiaux ont généré des produits annuels de 704,3 millions $ et un résultat net avant impôt, sur une base rajustée, de 80,4 millions $, soit une hausse de respectivement 11 % et 29 % d'un exercice à l'autre. L'intégration judicieuse de nos initiatives au titre des ventes, des négociations, de la recherche, du financement de sociétés et de consultation dans toutes les régions a favorisé la croissance des produits des activités ordinaires et la consolidation de nos relations avec les clients.

Sur une base régionale, nos activités aux États-Unis ont été un pilier important des produits tirés de ce secteur et nous prévoyons que sa rentabilité progressera davantage au fur et à mesure que nous tirerons parti de notre capacité élargie de prestation de services de consultation attribuable tant à la croissance interne qu'à l'acquisition de Petsky Prunier, société de conseils axée sur le marché intermédiaire. Par ailleurs, nos activités au Canada ont mené le bal en matière de rentabilité, inscrivant un résultat net avant impôt de 63,0 millions $, sous l'effet des niveaux d'activité à la hausse et de notre participation active à bon nombre de transactions dans l'industrie du cannabis. Les produits tirés des commissions et des honoraires dans ce secteur ont fructifié au cours de chaque trimestre depuis la conclusion de l'acquisition de Jitneytrade au premier trimestre de l'exercice.

Bien que l'incertitude sur les marchés en Australie ait nui aux actions de sociétés à petite capitalisation, les activités de mobilisation des capitaux ont récemment repris de la vigueur et les résultats de la dernière élection fédérale nous donnent espoir que ce secteur se redressera lorsque les niveaux d'activité retrouveront leur élan.

Enfin, malgré les solides résultats enregistrés par nos activités au Royaume-Uni au cours du troisième trimestre, la période de trois mois allant de janvier à mars 2019 a donné lieu aux pires cotes enregistrées en huit ans à la LSE et à l'AIM, en raison de l'incertitude soutenue quant au Brexit, exacerbée par les craintes d'un ralentissement économique à l'échelle mondiale. Nous avons fait le nécessaire pour restructurer ces activités au quatrième trimestre et, par conséquent, des frais de restructuration de 11,8 millions $ ont été comptabilisés à titre d'élément important à l'égard de cette période. Par conséquent, une réduction importante de l'effectif sera inscrite aux résultats du premier trimestre de l'exercice 2020 et nous avons également pris des mesures pour rationaliser les coûts fixes. L'incidence de ces mesures devrait se refléter au cours du prochain exercice.

À titre de banque d'investissement indépendante, Canaccord Genuity joue un rôle de plus en plus essentiel au soutien de la santé économique des régions dans lesquelles nous vivons et travaillons. En maintenant une attention de tous les instants dans les domaines où nous pouvons ajouter le plus de valeur, nous protégeons notre capacité à former des partenariats durables avec nos clients et à proposer des services de pointe à toutes les étapes du cycle économique.

L'amélioration de la composition de nos activités a favorisé à la fois la stabilité et la croissance des résultats.

Nous sommes ravis des occasions qui s'offrent à nous, mais probablement plus important encore, nous sommes bien positionnés pour faire face aux défis inévitables que présentent ce secteur dynamique et son contexte d'exploitation en constante évolution. Nous continuons de surveiller nos dépenses de près, et malgré la hausse des frais liés à l'augmentation des niveaux d'activité et des investissements au soutien de la croissance, nous avons réduit de façon modeste le total de nos dépenses en pourcentage des produits par rapport au dernier exercice.

Une solide culture à l'appui de notre capacité à réaliser nos priorités stratégiques.

Nous ne pouvons pas prédire l'évolution du contexte économique et des défis d'ordre réglementaire ou politique, mais nous pouvons nous assurer de disposer d'une équipe de gens talentueux et engagés qui travaillent ensemble au quotidien pour livrer les meilleurs résultats possibles à nos clients et à nos actionnaires.

Nous avons continué de faire progresser nos initiatives en matière de perfectionnement du personnel et de diversité, tout en visant à faire de Canaccord Genuity l'employeur de choix pour les professionnels chevronnés qui souhaitent bâtir une carrière enrichissante. Enfin, le lancement de notre nouvelle identité de marque CG en décembre a marqué un moment charnière de notre histoire, ce qui témoigne sans l'ombre d'un doute que les efforts que nous avons tous déployés pour que la Société soit plus que jamais robuste et tournée vers l'excellence se sont concrétisés.

Je tiens à remercier tous les employés et administrateurs de leur fidèle engagement à l'égard de notre stratégie à long terme. Je remercie également les actionnaires de leur soutien continu. Je tiens à vous rappeler que, dans tout ce que nous faisons, nous visons à accroître la valeur à long terme pour notre entreprise, nos clients et nos investisseurs.

Cordialement,

Dan Daviau

Président et chef de la direction

Groupe Canaccord Genuity Inc.

