Groupe Cambli réitère son soutien à la Fondation du Cégep par un don de 10 000 $ pour les étudiants en Techniques de génie mécanique!

« Depuis quelques années, la robotisation et l'innovation technologique connaissent un grand essor. Dans ce contexte, et dans la mesure où le système de l'éducation détient des budgets limités, il est parfois plus ardu de former des diplômés qui répondent pleinement aux besoins de ces industries. Le soutien de Groupe Cambli nous permet de moderniser notre machinerie afin d'adapter l'équipement aux exigences industrielles actuelles et donc de former nos techniciennes et techniciens plus adéquatement » souligne Sylvain Simard, coordonnateur en Techniques de génie mécanique au Cégep.