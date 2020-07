Groupe Cambli dévoile Exora Solutions, une nouvelle gamme de produits sanitaires pour les entreprises

Depuis le début de la pandémie, les entreprises ont dû s'organiser rapidement afin de répondre aux directives des autorités sanitaires et offrir des solutions de désinfection pour les mains à leurs clients et employés. Dépourvues d'options optimales et esthétiques, dans un contexte de pénurie d'agents désinfectants, elles ont fait preuve de débrouillardise et bien souvent, de créativité.

Le moment est venu pour ces entreprises de faire preuve d'efficacité. La seconde phase de leur gestion sanitaire oblige les entrepreneurs à trouver des approches qui réduisent les files d'attente devant leurs établissements et éliminent le recours aux liquides de désinfection douteux, malodorants et irritants pour les mains. Les commentaires récoltés par Groupe Cambli auprès de plusieurs entreprises sont clairs : l'ère de la bouteille industrielle fixée de façon artisanale sur un trépied instable et celle du lavabo improvisé et enseveli de papiers souillés tire à sa fin. Exora Solutions a été créée afin d'accompagner les entreprises qui souhaitent se démarquer en recréant l'expérience client pré-COVID.

Exora Solutions se distingue de ses concurrents par la robustesse de sa borne distributrice et son modèle d'approvisionnement prioritaire en gel antiseptique. Groupe Cambli a mis à contribution son intelligence manufacturière, ses usines, ses collaborateurs et son équipe d'ingénieurs pour concevoir et mettre en marché une solution intégrée qui simplifie la vie des entrepreneurs. En effet, la borne Exora leur permet de contrôler les coûts (elle distribue une quantité optimale et uniforme de gel) et de réduire leur impact environnemental (sans électricité, sans eau et sans papier). Groupe Cambli a pris soin de dessiner des produits au design recherché qui s'intègrent bien dans les environnements plus sophistiqués. Une image de marque moderne, sophistiquée et distinctive a été développée par une agence marketing.

« Notre vision est claire. Nous souhaitons devenir le leader québécois en solutions de désinfection. Nous sommes passionnés par le défi de simplifier au maximum la gestion de cette nouvelle commodité devenue nécessaire pour les organisations. Et nous sommes convaincus de pouvoir le faire en optimisant l'expérience utilisateur », a expliqué Véronique Tougas, présidente de Groupe Cambli.

Grâce à son leadership, Véronique Tougas a su mobiliser son équipe d'ingénieurs et plusieurs collaborateurs renommés, incluant des chimistes, designers industriels et des laboratoires pharmaceutiques, afin de permettre à Exora Solutions de voir le jour. Madame Tougas a géré plusieurs phases de croissance de Groupe Cambli depuis qu'elle en occupe la présidence. Elle a restructuré l'entreprise en 2013, lui permettant de doubler sa rentabilité en 18 mois. En 2012, elle a reçu le prix de la « Relève d'excellence HEC » dans la catégorie PME et en 2019, elle a reçu le prix de Personnalité d'affaires de l'année lors du Gala de l'Excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Elle est très impliquée dans la communauté d'affaires du Haut-Richelieu et siège sur différents conseils d'administration dans la région. Le projet Exora Solutions vise à diversifier les activités de Groupe Cambli.

À propos de Groupe Cambli

Groupe Cambli, une entreprise familiale fondée en 1993 et basée à Saint-Jean-sur-Richelieu, conçoit et fabrique des véhicules blindés. Créée en 2020, sa division Exora Solutions conçoit et fabrique des équipements sanitaires et distribue des produits désinfectants. Groupe Cambli est détenu et dirigé par la troisième génération, soit Véronique Tougas, présidente. Martin Cousineau, vice-président R&D et ventes de véhicules tactiques, est également actionnaire de l'entreprise. Groupe Cambli emploie 140 employés.

