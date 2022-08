L'entreprise prévoit réaliser un projet immobilier mixte bien intégré dans la communauté au cœur d'un quartier en pleine effervescence

MONTRÉAL, le 2 août 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Brivia, de concert avec son partenaire Olymbec, est fier d'annoncer l'acquisition d'un terrain de quelque 300 000 pi2 dans le quartier Griffintown, plus précisément dans le quadrilatère formé par les rues Guy, de la Montagne, William et Barré. Situé dans un secteur en pleine effervescence de l'arrondissement du Sud-Ouest, ce vaste terrain permettra au Groupe Brivia de construire l'îlot de la Montagne.

« Cette acquisition stratégique vise à développer un projet immobilier mixte en plusieurs phases, a déclaré M. Kheng Ly, président-fondateur et chef de la direction du Groupe Brivia. Bien que nous sommes dans le processus de conceptualisation de ce futur projet, nous savons d'ores et déjà que l'îlot de la Montagne viendra s'intégrer de façon harmonieuse dans le tissu urbain en proposant une offre de logements supplémentaire variée dans le quartier, en accord avec les besoins du marché et incluant une composante institutionnelle et commerciale. »

« Le projet contribuera à favoriser un lien plus fluide entre la rue Notre-Dame et le Canal Lachine et s'inscrit dans une volonté de répondre au marché de l'habitation, a déclaré M. Richard Stern, président de Olymbec. Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec le Groupe Brivia. Grâce à la vision de M. Kheng Ly et à la lumière des nombreux projets de grande qualité réalisés, il s'agit d'une excellente occasion pour nous de créer un projet de développement structurant avec une vision d'avenir pour la communauté; un projet qui répond aux besoins des citoyens et ajoute une diversité commerciale et de généreux espaces verts à ce secteur. »

Rappelons que le quartier accueillera la station du Réseau express métropolitain (REM) Griffintown-Bernard-Landry qui sera située entre les rues Ottawa et William sur le Viaduc Sud.

À propos du Groupe Brivia

Le Groupe Brivia est un promoteur immobilier qui compte à son actif un nombre grandissant de réalisations d'envergure à Montréal. Fondé en 2000 et mené par la vision de son président et chef de la direction Kheng Ly, le Groupe Brivia réunit l'expertise, l'expérience et le réseau d'affaires nécessaires pour donner corps à des projets audacieux comme 1 Square Phillips, Mansfield Condos, YUL, et QuinzeCent en répondant aux attentes de ses diverses clientèles. Avec plus de 20 projets immobiliers dans son portefeuille, le groupe a pris également de l'expansion dans la grande région de Toronto et à Vancouver

À propos d'Olymbec

Répondant aux besoins uniques des entreprises depuis 1975, Olymbec possède et gère un portfolio diversifié de propriétés industrielles, à bureaux et commerciales situées à travers l'Amérique du Nord. Basée à Montréal, Olymbec est l'une des plus grandes compagnies privées en immobilier industriel dans l'est du Canada, avec des bureaux situés dans les marchés clés du Québec et des États-Unis. En tant que compagnie immobilière intégrée verticalement, offrant une gamme complète de services et détentrice d'une licence de la RBQ, Olymbec prend en charge à l'interne tous les aspects des opérations incluant : les acquisitions, le financement, la location, la gestion immobilière, l'entretien des propriétés, la construction d'immeubles et d'améliorations locatives et les affaires juridiques.

SOURCE Groupe Brivia

Renseignements: Pierre Tessier, [email protected], (514) 233-1636