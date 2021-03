« Nous sommes très sélectifs dans nos partenariats et encourageons le développement de projets immobiliers bien encadrés, menés par des gens chevronnés comme ceux du Groupe Brivia. Avec le 1 Square Phillips, un projet unique et phare pour Montréal, le Groupe Brivia fait une fois de plus la démonstration de son savoir-faire et sa capacité de réaliser des projets immobiliers structurants et porteurs d'avenir », a déclaré M. Serge Robitaille, président et associé directeur d'IPSO FACTO Investissement Immobilier.

La construction bat son plein depuis juillet dernier

Rappelons que la construction du 1 Square Phillips, dont la première phase est évaluée à 560 millions de dollars, a débuté en juillet dernier et se poursuit activement depuis ce jour selon le calendrier prévu. Au moment de la mise en chantier, 75 % des 498 unités de condominiums avaient déjà trouvé preneur. Depuis le début de l'année, les ventes sont également stimulées par l'effervescence du marché. La tour de 61 étages est érigée entre les rues Place Phillips et Saint-Alexandre, dans le quadrilatère délimité par la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque et atteindra une hauteur de 232,5 m (par rapport au niveau du fleuve). La première phase du projet sera livrée au cours de l'année 2024. Avec ce projet d'envergure, Groupe Brivia, IPSO FACTO Investissement Immobilier et tous les partenaires sont fiers de participer et contribuer à la relance économique de Montréal ainsi qu'à la revitalisation de son centre-ville.

À propos du Groupe Brivia

Fondé en 2000, Groupe Brivia est un promoteur immobilier qui compte à son actif un nombre grandissant de réalisations d'envergure à Montréal, Québec et Toronto. Groupe Brivia réunit l'expertise, l'expérience et le réseau d'affaires nécessaires pour donner corps à des projets audacieux comme YUL, QuinzeCent, Stanbrooke et 1 Square Phillips en répondant aux attentes de ses diverses clientèles.

