MONTRÉAL, le 4 avril 2024 /CNW/ - Groupe Brivia est heureux d'annoncer la reprise des activités de construction du projet L'Hymne des Trembles sur le Versant Soleil de Tremblant, dès ce printemps. L'entreprise a récemment conclu un engagement formel de financement avec une importante institution financière canadienne pour réaliser la phase 1 et 2 de cet ambitieux projet de villégiature de classe mondiale qui proposera une expérience résidentielle unique mariant la vie en pleine nature et la pratique du sport. Parallèlement à ce financement de construction, Groupe Brivia est également fier d'annoncer l'arrivée de nouveaux investisseurs d'envergure qui se joignent au projet incluant un fonds d'investissement immobilier institutionnel canadien. La mise en place du financement et l'ajout d'investisseurs majeurs permettent de solidifier de façon importante la structure financière de ce projet.

« La décision de mettre temporairement le projet L'Hymne des Trembles en attente était liée à l'importance que nous accordons aux conditions préalables de financement, confirmant ainsi notre engagement envers sa pérennité, les futurs résidents et investisseurs, a mentionné Kheng Ly, fondateur, président et chef de la direction, Groupe Brivia. Nous avons toujours été confiants de finaliser son financement dans des délais raisonnables malgré la conjoncture économique. Nous tenons à remercier nos partenaires, fournisseurs, professionnels et clients pour leur patience, leur confiance et leur compréhension. »

L'Hymne des Trembles

Avec un aménagement digne des plus beaux villages de ski, L'Hymne des Trembles s'étendra sur un site de 14 hectares du côté de la montagne Versant Soleil. La phase 1 et 2 du projet offriront une diversité de logements, allant de maisons de montagne à des maisons de ville et des condominiums harmonieusement intégrées au paysage montagneux. La livraison des premières unités de la phase 1 et 2 est prévue pour l'hiver 2025. Les futurs phases du projet seront dévoilées prochainement.

Autres projets par Brivia

Par ailleurs, Groupe Brivia tient à préciser que la construction de tous ses autres projets d'envergure au centre-ville de Montréal comme le 1 Square Phillips et le Mansfield se poursuit selon les calendriers respectifs prévus. D'ailleurs, le 1 Square Phillips sera en mesure d'accueillir ses premiers locataires d'ici le mois de juin prochain. La construction de la tour de la Phase 2 atteint maintenant le 12éme étage et l'ensemble des travaux continuent à progresser selon l'échéancier. Pour le projet Mansfield, 98% des travaux liés à la structure et 70 % des travaux du sous-sol sont maintenant complétés. L'installation des panneaux extérieurs a commencé à la mi-mars.

De plus, en mars, Groupe Brivia, a connu une forte reprise dans la vente de condos au 1 Square Phillips et au Mansfield.

À propos de Groupe Brivia

Groupe Brivia est un promoteur et investisseur immobilier qui compte à son actif un nombre grandissant de réalisations d'envergure à Montréal, à Québec ainsi que dans la grande région de Toronto et à Vancouver. Fondé en 2000 et mené par la vision de son président et chef de la direction Kheng Ly, Groupe Brivia réunit l'expertise, l'expérience et le réseau d'affaires nécessaires pour donner corps à des projets audacieux comme 1 Square Phillips, Mansfield, YUL, QuinzeCent et CURV, tout en répondant aux attentes de ses diverses clientèles. Avec plusieurs dizaines de projets immobiliers dans son portefeuille au Québec, le groupe a pris également de l'expansion dans la grande région de Toronto et à Vancouver.

