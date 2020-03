Groupe BMTC Inc. ferme temporairement son réseau de vente

MONTRÉAL, le 18 mars 2020 /CNW Telbec/ - La situation entourant la COVID-19 constitue un défi jamais vu pour le Groupe BMTC Inc. Notre priorité en ces temps difficiles demeure la santé et sécurité de nos employés et de nos clients. Afin de protéger la société québécoise et empêcher la propagation de la COVID-19 en favorisant les initiatives de distanciation sociale recommandées par les deux paliers gouvernementaux, nous allons fermer temporairement tout notre réseau de vente, soit la bannière Ameublements Tanguay dans la région de Québec et les bannières Brault & Martineau et EconoMax dans la région de Montréal.

Il sera toujours possible de magasiner sur les sites web de nos bannières, d'ailleurs nous continuerons d'offrir notre service d'assistance en ligne et téléphonique qui permettra à notre clientèle d'être guidée parmi notre éventail de produits, dans le confort de son foyer. Notre service de clavardage permet entre autres de vous donner une assistance en co-navigation avec votre écran afin de vous aider à compléter vos achats.

Nous allons continuer d'offrir des services de livraison à domicile et notre service à la clientèle demeure opérationnel.

Cette décision est d'autant plus difficile pour le Groupe BMTC Inc., car la société doit faire des mises pieds temporaires d'environ 75% de son personnel dont la grande majorité provient de nos points de vente.

Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les employés et bénévoles qui travaillent jour et nuit et qui demeurent profondément dédiés à réduire la propagation de la COVID-19 et à soigner ceux qui en sont atteints. Nos pensées accompagnent également tous ceux et celles qui sont affectés de près ou de loin par le virus.

Groupe BMTC inc., dont les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto, exerce par l'entremise de sa filiale Ameublements Tanguay inc., et de ses deux divisions Brault & Martineau et EconoMax une importante entreprise de vente au détail de meubles et d'appareils électroniques et électroménagers dans la province du Québec.

SOURCE Groupe BMTC Inc.

Renseignements: Mme Marie-Berthe Des Groseillers, Présidente et chef de la direction, Groupe BMTC inc., (514) 648‑5757

