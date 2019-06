Groupe BMTC Inc. annonce ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 30 avril 2019

MONTRÉAL, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ -

Résultats*

Pour le premier trimestre terminé le 30 avril 2019, le produit des activités ordinaires de la société a diminuéde 12 526 000 $, passant à 149 668 000 $, par rapport aux 162 194 000 $ inscrits dans la période correspondante de 2018, soit une diminution de 7,7 %. Pour le premier trimestre terminé le 30 avril 2019, la société a enregistré une perte nette de 3 455 000$, comparativement à un bénéfice net de 4 806 000 $ pour la période correspondante 2018. Le résultat net par action de base est passé à (0,10 $) comparativement à 0,13 $ pour la période correspondante de 2018.

La comptabilisation aux résultats du coût des options n'a pas eu d'effet significatif sur le résultat net par action de base pour les trimestres terminés le 30 avril 2019 et 2018.

Le programme de rachat d'actions effectué durant le premier trimestre terminé le 30 avril 2019 a contribué à l'amélioration du résultat net de 0,01$ par action de base alors qu'il n'y a pas eu d'effet sur le résultat net par action de base pour la période correspondante de 2018.

Au cours de l'exercice précédent terminé le 31 janvier 2019, la société a procédé à la vente dumagasin de Repentigny pour une somme de 9 000 000 $, ce qui a entraîné un gain net d'impôts de 4 522 000 $, ou 0,13 $ par action de base.

Excluant tous ces effets, la variation du résultat net aurait été de (3 662 000 $) ou de (0,11 $) par action de base pour le premier trimestre terminé le 30 avril 2019.

La variation de (3 662000 $) du résultat net ainsi ajusté pour le premier trimestre de 2019 s'explique comme suit :





(non audités et en milliers de $)



30 avril 2019



30 avril 2018 Résultat net

(3 455)



4 806 Gain sur la vente d'immobilisations (net d'impôts)

-



(4 522) Variation du coût des options (nette d'impôts)

(61)



(138) Résultat net ajusté

(3 516)



146 Moins: Résultat net ajusté de la période 2018

146

















Variation

(3 662)







* L'information financière est exprimée en dollars canadiens et est établie conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

Cette variation des résultats ajustés et nets d'impôts se répartit comme suit :







(non audités et en milliers de $)





Augmentation

Augmentation

Augmentation





(diminution)

(diminution)

(diminution)





commercial

investissements

résultats ajustés















Au 30 avril 2019



(5 586)

1 924

(3 662)















Informations financières annuelles



(en milliers de $, sauf les données par action)









31 janvier 2019

31 janvier 2018























$

$ Produits des activités ordinaires





740 017

810 144 Résultat net

.



45 165

49 335 Actif total







367 624

312 569 Résultat net par action















de base







1,29

1,36

dilué







1,29

1,36 Dividendes par action







0,28

0,24

Situation financière et dividendes

L'encaisse net du découvert bancaire et les placements ont augmenté de 9 893 000 $ au cours du premier trimestre terminéle 30 avril 2019. Les investissements consistent principalement en des acceptations bancaires, obligations corporatives et des actions ordinaires qui, à la fin de la période, avaient une valeur au marché de 116 681 000 $ (incluant l'encaisse net du découvert bancaire).

Au 30 avril 2019, le fonds de roulement était déficitaire de 17 554 000 $, soit une diminution de 15 445 000 $ par rapport au 31 janvier 2019. Les capitaux propres de la société à la fin du premier trimestre terminé le 30 avril 2019 ont diminué, passant de 244 742 000 $ au 31 janvier 2019 à 238 910 000 $ au 30 avril 2019. Au 30 avril 2019, la valeur comptable d'une action atteignait quant à elle 6,95 $, comparativement à 7,09 $ au 31 janvier 2019.

Le nombre d'actions en circulation a faitl'objet de changements au cours du premier trimestre terminé le 30 avril 2019, en raison du programme de rachat d'actions mis sur pied le 13 avril 2018 et renouvelé le 15 avril 2019. Conséquemment, 156 600 actions ordinaires ont été rachetées par la société puis annulées. À la suite de ces changements, la société comptait, au 30 avril 2019, 34 383 400 actions ordinaires en circulation.

Au cours du premier trimestre terminé le 30 avril 2019, aucune option n'a été levée ou octroyée. Au 30 avril 2019, des options visant 197 100 actions ordinaires sont en circulation, représentant 0,57 % des actions émises et en circulation de la société, et 5 710 864 options, représentant 16,61 % des actions émises et en circulation de la société, peuvent encore être octroyées aux termes du Régime. Les options en circulation peuvent être levées à un prix de 17,85 $ par action ordinaire.

Un dividende déterminé semestriel de 0,14 $ par action a été déclaré aux détenteurs d'actions ordinaires inscrits au registre de la sociétéà la fermeture des affaires le 5 juillet 2019, payable le 12 juillet 2019.

Résultats trimestriels (non audités et en milliers de $, sauf les données par action)



30 avril

30 avril

31 juillet

30 juin



2019

2018

2018

2017



$

$

$

$ Produits des activités ordinaires

149 668

162 194

219 640

199 314 Résultat net

(3 455)

4 806

16 933

14 014 Résultat net par action

















de base

(0,10)

0,13

0,48

0,38

dilué

(0,10)

0,13

0,48

0,38



































31 octobre

30 septembre 31 janvier

31 janvier



2018

2017

2019

2018



$

$

$

$ Produits des activités ordinaires 184 115

203 722

174 068

245 110 Résultat net

11 613

17 544

11 813

17 720 Résultat net par action

















de base

0,34

0,48

0,34

0,50

dilué

0,34

0,48

0,34

0,50

Exploitation

BMTC Inc.

La société poursuit le processus de refonte complète de ses sites Web, et la première phase de l'implantation d'une plateforme de commerce électronique distincte pour les bannières Brault & Martineau et EconoMax est terminée et fonctionnelle. Les processus d'implantation se poursuivront au cours de 2019 pour les phases subséquentes de refonte des systèmes pour la bannière Ameublements Tanguay. La société continue de passer en revue tous ses systèmes informatiques afin de les rendre plus performants face au virage du commerce électronique, ainsi que de standardiser ses systèmes pour toutes ses bannières. À la suite à cette évaluation, la société a décidé d'investir et dans ses systèmes informatiques existants et de les améliorer. Leur intégration et leur implantation sont en cours et se poursuivront sur une période de 3 à 5 ans. Les frais relatifs à ces modifications sont évalués à environ 17 000 000 $. Un montant de 10 714 000 $ de ces frais a été engagé, alors que le solde sera imputé aux exercices subséquents.

La société a procédé au changement de la date de clôture de son exercice financier du 31 décembre au 31 janvier. Le changement de date de clôture de l'exercice financier de la société a pris effet lors de l'exercice financier précédent, de sorte que la période comptable des états financiers consolidés annuels 2018 correspond à la période de 13 mois terminée le 31 janvier 2018, comparativement à une période de 12 mois pour l'exercice courant. Les rapports financiers intermédiaires de la société correspondront maintenant aux trimestres clos les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre.

Le 11 octobre 2018, Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. a démissionné de ses fonctions d'auditeur de la société, à la demande de cette dernière. Le conseil d'administration de la société, sur recommandation de son comité d'audit, a approuvéla nomination du nouvel auditeur, soit PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., afin que ce dernier comble la vacance créée par la démission de l'ancien auditeur, et ce, jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la société.

Il n'yavait aucune modification d'opinion par l'ancien auditeur dans ses rapports sur les états financiers consolidés de la société pour les deux derniers exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 janvier 2018.

Division Brault & Martineau

L'ouverture du nouveau magasin de Sainte-Thérèse a eu lieu le 12 juin dernier. Ce magasin représente le nouveau prototype de la bannière Brault & Martineau. La société poursuit le processus de révision de ses sites et magasins actuels pour les modifier ou, dans certains cas, pour les reconstruire à l'image de ce nouveau prototype.

L'ancien magasin Brault & Martineau de Sainte-Thérèse sera converti en EconoMax. L'ouverture est prévue au mois d'août 2019.

Analyse de la direction et perspectives d'avenir de la société

L'économie du Québec a connu une croissance exceptionnelle en 2016, 2017 ainsi qu'au cours du premier semestre de 2018. Les dépenses des consommateurs durant le deuxième semestre de 2018 ont, quant à elles subi un important ralentissement, plus particulièrement durant le dernier quart.

D'ailleurs, les ventes au détail de nos voisins du sud ont enregistré leur plus forte chute mensuelle depuis 10 ans, avec un repli de 1,2 % en décembre 2018 comparativement à novembre 2018. Depuis le début de l'année 2019, tous les secteurs des ventes au détail sont en baisse. Les résultats de février, mars et avril 2019 n'ont toujours pas connu le rebond attendu, et les ventes au détail continuent d'enregistrer des baisses importantes.

Selon la majorité des analystes, les risques de récession sont particulièrement élevés et 2019 annonce un important refroidissement de l'économie à cause de l'incertitude face à la poursuite de la hausse des taux d'intérêt, du ralentissement du marché immobilier lié au resserrement des règles de financement hypothécaire, de la pénurie de main-d'oeuvre ainsi que de la hausse d'environ 3,5 % du panier d'épicerie moyen et d'un niveau d'inflation qui se maintient à 2,4 % face à un ralentissement de la croissance des salaires. Malgré un taux de chômage au cours de 2018 qui s'est maintenu près de son plus bas niveau en 40 ans et la création d'emplois est restée forte.

Par contre, le marché du travail démontre des signes de resserrement. Le taux d'emploi dans l'ensemble du Québec s'élève à près de 75 %, un taux supérieur à celui de la moyenne canadienne. Par contre, malgré une économie de plein emploi au Québec, plus d'un tiers des Québécois vivent d'un chèque de paie à l'autre en raison de la hausse record du niveau d'endettement des ménages.

Les Québécois sont plus endettés que jamais. Le ratio d'endettement des ménages québécois avoisine maintenant les 170 %, un taux similaire à celui des États-Unis avant la crise financière de 2008. Autrement dit, les Québécois doivent 1,70 $ sur le marché de crédit pour chaque dollar de revenu disponible de leur ménage. Depuis les six dernières années, la dette moyenne des consommateurs québécois, sans hypothèque, a bondi de 73 %. En 2018, plus de 46 000 consommateurs et entreprises au Québec ont déclaré faillite ou ont soumis une entente de paiement à leurs créanciers, une hausse record.

La baisse importante de la consommation des ménages québécois liée aux facteurs socio-économiques et la hausse importante de leur niveau d'endettement au cours des dernières années ont affecté les résultats de la société au 31 janvier 2019 et qui s'est poursuivie au cours du premier trimestre de l'année financière 2020. Si la tendance se maintient, la société pourrait enregistrer au premier semestre de l'année financière 2020 une baisse importante de son chiffre d'affaires.

Avertissement en ce qui concerne les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives à l'égard de la société. Ces déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes et d'expressions comme « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « viser », « projeter », « prévoir », ainsi que des formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, y compris les renvois à des hypothèses.

Les déclarations prospectives sont, de par leur nature, assujetties à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. Les résultats qui y sont présentés peuvent donc différer sensiblement des résultats réels pour diverses raisons, que la société a identifiées à la rubrique « Description narrative de l'activité - Facteurs de risques » de la notice annuelle 2019, ainsi que d'autres risques expliqués en détail de temps à autre dans les documents d'information de la société.

Le lecteur est prié de noter que les facteurs auxquels nous référons ci-dessus ne comprennent pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Lorsqu'elle a fait des déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse, la société a fait un certain nombre d'hypothèses. La société considère que les hypothèses sur lesquelles s'appuient ces déclarations prospectives sont raisonnables.

Ces déclarations reflètent les attentes actuelles concernant des événements et le rendement d'exploitations futures, elles ne sont pertinentes qu'à la date de publication du présent rapport annuel de la direction, et représentent les attentes de la société à cette date. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.

Mesure de rendement non conforme aux normes internationales d'information financière (IFRS)

La société présente le résultat net ajusté, lequel reflète l'inclusion ou l'exclusion de certains montants qui sont considérés comme non représentatifs de la performance organisationnelle et financière de la société. La direction est d'avis que cette mesure est utile dans l'analyse de la performance opérationnelle de la société et plus appropriée pour fournir de l'information additionnelle.

La société présente également ses produits d'activités ordinaires comparables, soit ceux réalisés dans les magasins ouverts ou fermés pour les mois comparables.

Le résultat net ajusté et les produits d'activités ordinaires comparables ne sont pas des mesures du rendement conforme aux normes IFRS, n'ont pas de sens normalisé prescrit par les normes IFRS et, par conséquent, il est peu probable que l'on puisse comparer les normes IFRS avec des mesures du même type présentées par d'autres sociétés. Ces mesures de rendement ne doivent pas être considérées isolément ou comme substitut aux autres mesures de performance calculées selon les normes IFRS, mais plutôt comme renseignements complémentaires.

La société présente, à la rubrique « Résultats » du présentcommuniqué de presse, un tableau faisant état du rapprochement du résultat net avec le résultat net ajusté.

Groupe BMTC inc., dont les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto, exerce par l'entremise de sa filiale Ameublements Tanguay inc., et de ses deux divisions Brault & Martineau et EconoMax une importante entreprise de vente au détail de meubles et d'appareils électroniques et électroménagers dans la province du Québec.

