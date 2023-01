GROUPE BIRKS PRÉSENTE SES RÉSULTATS DE VENTE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES DE L'EXERCICE 2023

MONTRÉAL, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Groupe Birks inc. (la « société » ou « Groupe Birks ») (NYSE American: BGI), a présenté aujourd'hui ses résultats de vente pour la période intérimaire de neuf (9) semaines se terminant le 1er janvier 2023 (la « période des Fêtes de l'exercice 2023 ») enregistrant une baisse de 3,2 % des ventes des magasins comparables par rapport à l'excellente période des Fêtes de l'exercice 2022, au cours de laquelle la société avait enregistré une forte croissance de 18,4 % des ventes des magasins comparables. Pour la période des Fêtes de l'exercice 2023, la performance des ventes est équivalente à une augmentation des ventes des magasins comparables de 15,3 % par rapport à la période des Fêtes de l'exercice 2020, la période comparable la plus récente avant la pandémie de COVID.

La performance de la période des Fêtes de l'exercice 2023 a été affectée par des résultats plus faibles en novembre, que nous attribuons à la prudence des consommateurs, qui ont retardé leurs achats dans un contexte macroéconomique incertain. Cette situation a été partiellement compensée par les solides résultats de décembre, la société ayant enregistré une croissance des ventes des magasins comparables au cours du mois, grâce aux performances de ses magasins phares. Les résultats du mois de décembre sont en grande partie dus à la performance positive des montres et des bijoux de marque; la demande des clients sur le marché canadien restant forte pour les montres et les bijoux de luxe haut de gamme.

Les ventes des magasins comparables pendant la période des Fêtes de l'exercice 2023 représentent une augmentation de 15,3 % par rapport à la période comparable de l'exercice 2020, la période comparable la plus récente avant la pandémie de COVID. Cette augmentation a été enregistrée dans les catégories des bijoux de marque et des montres de marque, grâce à l'amélioration continue de la composition de la gamme de produits de marques tierces et de l'offre aux clients. L'augmentation des ventes des magasins comparables par rapport à l'exercice 2020 provient également d'une augmentation de la valeur moyenne des transactions de vente dans toutes les catégories de produits.

M. Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction de Groupe Birks, a déclaré : « Nos équipes de vente ont obtenu des résultats positifs pendant la période des Fêtes, compte tenu de l'environnement macroéconomique actuel, notamment une croissance des ventes des magasins comparables au mois de décembre. Je tiens à remercier nos équipes pour leur engagement à fournir un excellent service à nos clients. En outre, l'augmentation de 15,3 % des ventes des magasins comparables par rapport à l'exercice 2020 est une réalisation importante qui démontre le succès continu de nos stratégies à long terme, sur lesquelles nous misons alors que nous continuons à nous positionner pour un succès à long terme. »

Ventes des magasins comparables

Les ventes des magasins comparables constituent un indicateur de rendement clé pour notre société. Elles tiennent compte des magasins qui étaient ouverts pendant une même période de l'exercice visé et de l'exercice précédent et comprennent les ventes en ligne. Les résultats des magasins figurent dans le calcul des ventes de magasins comparables lors de leur treizième mois d'exploitation sous notre propriété. Chaque magasin qui a été redimensionné ou relocalisé est évalué afin de déterminer s'il s'agit, sur le plan fonctionnel, du même magasin ou d'un nouveau magasin et, selon le cas, ses résultats sont inclus ou exclus des ventes de magasins comparables. Les ventes de magasins comparables mesurent la variation en pourcentage des ventes nettes des magasins comparables d'une période donnée par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent. Dans le cas où un magasin comparable n'était pas ouvert durant la totalité de ces deux périodes, les ventes de magasins comparables calculent la variation des ventes nettes pour le nombre de jours de ces périodes respectives au cours desquels le magasin était ouvert. Nous sommes d'avis que cette mesure financière donne des renseignements utiles sur notre performance et nos résultats d'exploitation. Toutefois, nous avisons les lecteurs que cette mesure financière n'a pas été normalisée et qu'elle n'est pas nécessairement comparable à d'autres mesures similaires présentées par d'autres entreprises.

À propos de Groupe Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe ainsi qu'un exploitant de magasins de bijouterie de luxe au Canada. La société exploite vingt-trois (23) boutiques sous la bannière Maison Birks réparties dans la plupart des grands centres urbains au Canada, une boutique Brinkhaus à Calgary ainsi que deux boutiques des marques Graff et Patek Philippe à Vancouver. Les collections de joaillerie de luxe Birks sont offertes au Canada et aux États-Unis dans certaines boutiques SAKS Fifth Avenue, au Royaume-Uni chez Mappin & Webb et chez Goldsmiths, en Pologne chez W. Kruk ainsi que dans plusieurs bijouteries en Amérique du Nord et en Europe. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la référence au Canada en création et vente au détail de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Birks au www.birks.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » qui peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend à », « croit », « va », « anticipe », « a l'intention de », « projette », « évalue », « pourrait », « planifie », « objectif » et d'autres mots ayant une signification similaire. Toutes les déclarations portant sur des attentes, des possibilités ou des projections concernant l'avenir, y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant les conditions économiques anticipées, ainsi que nos stratégies de croissance, nos moteurs de performance, nos plans d'expansion, nos sources ou la suffisance de nos capitaux, nos dépenses et nos résultats financiers sont des déclarations prospectives.

Ces déclarations sont assujetties à des risques et à des incertitudes divers qui font en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée que la société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans y être limités : (i) l'ampleur et la durée de la perturbation économique résultant de la pandémie mondiale de COVID-19, y compris son impact sur les conditions macroéconomiques en général ainsi que son impact sur les résultats d'exploitation et la situation financière de la société et le cours de ses actions; (ii) la conjoncture économique et politique et les conditions du marché, notamment au Canada et aux États-Unis, qui pourraient avoir un effet défavorable sur les activités de la société, ses résultats d'exploitation ou sa situation financière, y compris ses recettes et sa rentabilité, à cause des incidences de changements sur le marché immobilier, de fluctuations sur les marchés boursiers et d'une baisse de la confiance des consommateurs ainsi que des changements afférents aux dépenses de consommation et de leur incidence sur l'achalandage des magasins, le tourisme et les ventes; (iii) l'impact des fluctuations des taux de change, l'inflation, l'augmentation des prix des produits de base et des coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les coûts et les dépenses de la société; (iv) les variations du taux d'intérêt; (v) la capacité de la société à maintenir et obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer ses activités, à atteindre ses objectifs en matière de ventes, de marge brute et de bénéfice net, à maintenir ses coûts à un bas niveau, à mettre en œuvre sa stratégie d'affaires, à entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs, à atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les prix de sa marchandise, à concurrencer d'autres joailliers, à réussir ses initiatives de marketing et à assurer le succès de son programme de service à la clientèle; (vi) la capacité de la société à continuer à emprunter dans le cadre de ses facilités de crédit; (vii) la capacité de la société à maintenir des opérations rentables, ainsi qu'à maintenir des niveaux de disponibilité excédentaire spécifiés dans le cadre de ses facilités de crédit, à effectuer des paiements réguliers du capital et des intérêts, et à financer les dépenses d'investissement; (viii) la capacité de la société à réaliser sa vision stratégique; (ix) l'environnement géopolitique et l'incertitude politique accrue; * l'impact d'incidents liés aux conditions météorologiques, de catastrophes naturelles, de grèves, de protestations, d'émeutes ou de terrorisme, d'actes de guerre ou d'une autre crise de santé publique ou d'une épidémie ou pandémie sur les activités de la société; (xi) la capacité de la société à poursuivre ses activités.

Des renseignements sur les facteurs qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans le rapport annuel de la société, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 24 juin 2022 et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La société n'assume aucune obligation de mises à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.

