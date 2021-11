La société a réalisé une croissance des ventes, une augmentation de bénéfice brut et une amélioration de rentabilité.

MONTRÉAL, le 18 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le 18 novembre 2021 - Birks Group inc. (la « société » ou « Groupe Birks ») (NYSE American: BGI), a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour la période de vingt-six semaines terminée le 25 septembre 2021.

Faits saillants financiers

Tous les chiffres figurant dans les présentes sont en dollars canadiens.

Au cours de la période de vingt-six semaines terminée le 25 septembre 2021, la société a enregistré une croissance des ventes d'une année sur l'autre, une augmentation du bénéfice brut et une amélioration des résultats d'exploitation, notamment une augmentation du BAIIA(1) de 4,6 millions de dollars, ainsi qu'un retour à la rentabilité. Ces résultats ont été obtenus malgré les effets négatifs continus de la COVID-19, y compris les fermetures temporaires de magasins, notamment en Ontario, le plus important marché de la société, du début de l'exercice jusqu'au mois de juin 2021, en raison des restrictions imposées par les autorités gouvernementales provinciales dans le but de contrôler la pandémie de COVID-19. Dans l'ensemble du réseau de magasins de détail, environ 17 % des jours de magasinage ont été perdus en raison de fermetures temporaires de magasins au cours de la période de vingt-six semaines terminée le 25 septembre 2021, comparativement à environ 46 % au cours de la période de vingt-six semaines terminée le 26 septembre 2020.

Pour la période de vingt-six semaines terminée le 25 septembre 2021, la société a déclaré des ventes nettes de 84,6 millions de dollars, soit une hausse par rapport à la période antérieure comparable de l'exercice 2021 de 27,6 millions de dollars, ou 48,4 %, dégageant un bénéfice brut de 34,9 millions de dollars, soit une hausse de 12,0 millions de dollars comparativement à la même période de l'exercice 2021, ou 52,7 %, à la suite de l'assouplissement des restrictions liées à la COVID-19. Le bénéfice brut en pourcentage des ventes s'est établi à 41,2 %, soit une hausse de 110 points de base par rapport à la marge brute en pourcentage des ventes de 40,1 % pour la période de vingt-six semaines terminée le 26 septembre 2020. La société a continué à contrôler de manière proactive ses coûts d'exploitation au cours de la période, ce qui a généré des dépenses d'exploitation totales de 32,2 millions de dollars pour la période de vingt-six semaines terminée le 25 septembre 2021, soit 38,1% des ventes nettes, comparativement à 24,2 millions de dollars, soit 42,5% des ventes nettes, pour la période de vingt-six semaines terminée le 26 septembre 2020.

Le BAIIA(1) pour la période de vingt-six semaines terminée le 25 septembre 2021 a augmenté de 4,6 millions de dollars pour s'établir à 6,0 millions de dollars, soit 7,1 % des ventes nettes, comparativement à un BAIIA(1) de 1,4 million de dollars, soit 2,5 % des ventes nettes, pour la période correspondante de l'exercice 2021.

Globalement, la société a rapporté un bénéfice net de 1,0 million de dollars, soit une amélioration de 3,8 millions de dollars, ou 135 %, par rapport à la perte nette de 2,8 millions de dollars pour la période de vingt-six semaines terminée le 26 septembre 2020.

Malgré la perte d'environ 17 % des jours de magasinage en raison des fermetures temporaires de magasins au cours de la période de vingt-six semaines terminée le 25 septembre 2021, les ventes nettes de 84,6 millions de dollars ne sont que de 0,7 million de dollars, soit 0,8 %, de moins qu'au cours de la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2019 qui constitue la période comparable la plus récente non affectée par la pandémie de COVID-19. Le bénéfice brut de 34,9 millions de dollars, ou 41,2 % des ventes nettes, représente une augmentation de 2,3 millions de dollars par rapport aux 32,6 millions de dollars, ou 38,2 % des ventes nettes générées au cours de la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2019, grâce à une augmentation du pourcentage de marge brute de 300 points de base. Dans l'ensemble, le bénéfice net rapporté par la société de 1,0 million de dollars pour la période de vingt-six semaines terminée le 25 septembre 2021 représente une amélioration de 5,6 millions de dollars par rapport à la perte nette de 4,6 millions de dollars déclarée au cours de la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2019.

M. Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction de Groupe Birks, a déclaré : « Je suis heureux d'annoncer nos bons résultats pour le premier semestre de l'exercice 2022. En effet, nos résultats sont solides non seulement par rapport à l'exercice 2021, mais également par rapport à l'exercice 2020 qui n'a pas été touché par la COVID-19. Le retour à la rentabilité au cours de cette période est une étape importante qui témoigne du succès des stratégies que nous avons mises en œuvre pour surmonter les défis posés par la COVID-19 au cours des 20 derniers mois, et de la phase de redressement de notre plan stratégique qui a débuté avant la pandémie. La société a bien démarré l'exercice 2022 avec une croissance des ventes dans tous les canaux de distribution, y compris l'expansion continue de notre canal de commerce électronique, ainsi que la dynamique créée dans notre activité de vente en gros des collections de joaillerie de luxe Bijoux Birks, soulignant les progrès réalisés dans la mise en œuvre de notre stratégie omni-canale. »

M. Bédos a également déclaré : « Grâce au dévouement sans faille de nos équipes à l'égard de nos clients et à notre capacité d'adaptation à un environnement en constante évolution, je pense que la société est aujourd'hui en bonne position pour atteindre ses objectifs stratégiques. Nous continuons à gérer notre entreprise de manière flexible, en gardant une vision claire, en nous concentrant sur la croissance à long terme. »

Sommaire financier pour la période de vingt-six semaines terminée le 25 septembre 2021 :

Les ventes nettes provenant des activités poursuivies au cours de la période de vingt-six semaines terminée le 25 septembre 2021 se sont établies à 84,6 millions de dollars, une augmentation de 27,6 millions de dollars, ou 48,4 %, comparativement à 57,0 millions de dollars pour la période de vingt-six semaines terminée le 26 septembre 2020. L'augmentation des ventes nettes est principalement attribuable à l'assouplissement des restrictions de COVID-19 et à un nombre moins élevé de fermetures temporaires de magasins au cours de la période de vingt-six semaines terminée le 25 septembre 2021;





Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 59 % par rapport à celles de la période de vingt-six semaines terminée le 26 septembre 2020. Cette hausse est principalement attribuable à un impact moindre de la COVID-19 (y compris les fermetures temporaires de magasins imposées par le gouvernement, les baisses d'achalandage et les limites de capacité) subi par la société au cours de la période de vingt-six semaines terminée le 26 septembre 2020. Environ 17 % des jours de magasinage ont été perdus en raison des fermetures temporaires des magasins au cours de la période de vingt-six semaines terminée le 25 septembre 2021, comparativement à environ 46% au cours de la période de vingt-six semaines se terminant le 26 septembre 2020. Au cours du premier trimestre de l'exercice en cours (pendant lequel 11 des magasins de la société ont été temporairement fermés pour une période allant de 5 à 13 semaines), la société a connu une augmentation des ventes des magasins comparables de 182 % par rapport au premier trimestre de l'exercice 2021 (pendant lequel les 29 magasins de la société ont été fermés pendant les mois d'avril 2020 et de mai 2020 et une partie de juin 2020). Au deuxième trimestre de l'exercice en cours, durant lequel les magasins de la société ont été tous rouverts, la société a connu une augmentation de 12 % des ventes des magasins comparables par rapport au deuxième trimestre de l'exercice 2021 (au cours duquel tous les magasins étaient ouverts). Cette augmentation s'explique en partie par la performance des montres de marque grâce à une amélioration du portefeuille de marques de montres de la société, ainsi que par la performance des collections de joaillerie de luxe et de mariage Bijoux Birks grâce à l'impact de campagnes de marketing numérique ciblées et à l'augmentation de l'achalandage en magasin. De plus, les ventes du commerce électronique (incluses dans les ventes des magasins comparables) ont augmenté de 3 % au cours de la période de vingt-six semaines terminée le 25 septembre 2021 comparativement à la période de vingt-six semaines terminée le 26 septembre 2020;





Les frais de vente et frais généraux et administratifs se sont établis à 28,9 millions de dollars, soit 34,1 % des ventes nettes, pour la période de vingt-six semaines terminée le 25 septembre 2021, comparativement à 21,4 millions de dollars, soit 37,5 % des ventes nettes, pour la période de vingt-six semaines se terminée le 26 septembre 2020. Les frais de vente et frais généraux et administratifs pour la période de vingt-six semaines terminée le 25 septembre 2021 ont augmenté de 7,5 millions de dollars, comparativement aux frais de vente et frais généraux et administratifs pour la période comparable de l'exercice 2021. Cette augmentation est principalement liée à un impact moindre de la COVID-19 (y compris les fermetures temporaires de magasins imposées par le gouvernement, les baisses d'achalandage et les limites de capacité) subi par la société au cours de la période par rapport à la période de vingt-six semaines terminée le 26 septembre 2020, et par conséquent, aux initiatives de réduction des coûts prises par la direction en réaction à la pandémie. Les facteurs liés à l'augmentation des frais de vente et frais généraux et administratifs au cours de la période comprennent des coûts d'occupation plus importants (2,1 millions de dollars) en raison de la réouverture des magasins et des réductions de loyer non récurrentes connexes enregistrées au cours de la période comparable de l'exercice 2021, des coûts de marketing plus importants (2,2 millions de dollars), des coûts de rémunération plus importants (3,3 millions de dollars) en raison de la réouverture des magasins et des mises à pied temporaires et des réductions de salaire non récurrents connexes au cours de la période comparable précédente de l'exercice 2021, ainsi que des commissions de vente plus importantes en raison de l'augmentation du volume des ventes, des frais généraux d'exploitation et des coûts variables plus élevés, y compris les frais de cartes de crédit (0,5 million de dollars), en raison de l'augmentation de l'activité de vente et de la baisse des subventions salariales et au loyer (0,3 million de dollars), partiellement compensés par la baisse de la rémunération à base d'actions (0,9 million de dollars) ; et





À propos de Groupe Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe ainsi qu'un exploitant de magasins de bijouterie de luxe au Canada. La société exploite 25 boutiques Birks réparties dans la plupart des grands centres urbains au Canada, une boutique Brinkhaus à Calgary, ainsi que deux boutiques des marques Graff et Patek Philippe à Vancouver. Les collections de joaillerie de luxe Bijoux Birks sont également offertes au Royaume-Uni chez Mappin & Webb et chez Goldsmiths ainsi que dans plusieurs bijouteries nord-américaines, notamment Mayors Jewelers et certains magasins SAKS Fifth Avenue. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la référence au Canada en création et vente au détail de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Birks au www.birks.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives qui peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend à », « croit », « va », « anticipe », « a l'intention de », « projette », « évalue », « pourrait », « planifie », « objectif » et d'autres mots ayant une signification similaire. Toutes les déclarations portant sur des attentes, des possibilités ou des projections concernant l'avenir, y compris, sans s'y limiter, les déclarations relatives à nos stratégies de croissance, nos plans d'expansion, nos sources ou la suffisance de nos capitaux, nos dépenses et nos résultats financiers, sont des déclarations prospectives.

Ces déclarations sont assujetties à des risques et à des incertitudes divers qui font en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée que la société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans y être limités : i) l'ampleur et la durée de la perturbation économique résultant de la pandémie mondiale de COVID-19, y compris son impact sur les conditions macroéconomiques en général, ainsi que son incidence sur les résultats d'exploitation et la situation financière de la société et sur le cours de ses actions; (ii) les conditions économiques, politiques et du marché, y compris les économies du Canada et des États-Unis, qui pourraient avoir une incidence négative sur les activités, les résultats d'exploitation ou la situation financière de la société, y compris ses revenus et sa rentabilité, en raison de l'impact des changements sur les marchés immobiliers, des changements sur les marchés des actions et des baisses de confiance des consommateurs et des changements connexes dans les dépenses de consommation des consommateurs, l'impact sur l'achalandage en magasin, le tourisme et les ventes; (iii) l'impact des fluctuations des taux de change, l'augmentation des prix des produits de base et des coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les coûts et les dépenses de la société; (iv) les changements de taux d'intérêt; (v) la capacité de la société à maintenir et à obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer ses activités, à atteindre ses objectifs en matière de ventes, de marge brute et de bénéfice net, à maintenir ses coûts à un bas niveau, de mettre en œuvre sa stratégie d'affaires, à entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs, à atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les prix de sa marchandise, à concurrencer d'autres joailliers, à réussir ses initiatives de marketing et à assurer le succès de son programme de service à la clientèle et (vi) la capacité de la société à continuer d'emprunter aux termes des facilités de crédit; (vii) la capacité de la société à maintenir des activités rentables, ainsi qu'à maintenir les niveaux de disponibilité excédentaires spécifiés dans le cadre de la facilité de crédit, à effectuer les paiements prévus du capital et des intérêts, et à financer les dépenses d'investissement; (viii) la capacité de la société à mettre en œuvre sa vision stratégique; et (ix) la capacité de la société à poursuivre ses activités.

Des renseignements sur les facteurs qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans le rapport annuel de la société, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 17 juin 2021 et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La société n'assume aucune obligation de mises à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.

GROUPE BIRKS INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES RÉSULTATS - NON AUDITÉS





26 semaines terminée le

25 septembre 2021



26 semaines terminée le

26 septembre 2020











Ventes nettes

$ 84 615



$ 57 025 Coûts des produits vendus



49 731





34 182















Bénéfice brut



34 884





22 843





Frais de vente et frais généraux et administratifs



28 886





21 404 Charges et restructuration



3 324





2 829















Total des charges d'exploitation



32 210





24 233















Bénéfice (perte) d'exploitation



2 674





(1 390) Frais d'intérêt et autres frais de financement



1 684





1 437















Bénéfice (perte) découlant des activités poursuivies



990





(2 827) Charge (économie) d'impôt sur le résultat



-





- Bénéfice (perte) nette

$ 990



$ (2 827)





Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation :













De base



18 329





17 971 Dilué



18 634





17 971 Bénéfice (perte) nette par action ordinaire













De base

$ 0,05



$ (0,16) Dilué

$ 0,05



$ (0,16)

GROUP BIRKS INC.

BILANS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS - NON AUDITÉS





En date du



25 septembre 2021

27 mars 2021



(en milliers) Actif









Actif à court terme :









Trésorerie et équivalents de trésorerie

$ 2 680

$ 1 807 Débiteurs et autres montants à recevoir



8 126



7 307 Stocks



88 533



97 789 Charges payées d'avance et autres éléments d'actif à court terme



2 128



2 044 Total de l'actif à court terme



101 467



108 947













Créances à long terme



5 741



5 673 Immobilisations



23 745



24 496 Droit d'utilisation de l'actif des contrats de location



58 448



57 670 Actifs incorporels et autres actifs



5 524



4 894 Total de l'actif à long terme



93 458



92 733 Total de l'actif

$ 194 925

$ 201 680













Passif et capitaux propres











Passif à court terme :











Dette bancaire

$ 49 462

$ 53 387 Créditeurs



34 655



37 975 Charges à payer



10 827



11 209 Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an



2 080



2 960 Tranche du passif des contrats de location échéant à moins d'un an



6 532



6 298 Total du passif à court terme



103 556



111 829













Dette à long terme



22 388



23 062 Tranche du passif à long terme des contrats de location



67 858



66 713 Autres éléments de passif à long terme



1 564



1 498 Total du passif à long terme



91 810



91 273 Capitaux propres :











Actions ordinaires de catégorie A : sans valeur nominale,

nombre illimité autorisé, 10 252 911 actions émises et en

circulation



37 361



37 361 Actions ordinaires de catégorie B : sans valeur nominale,

nombre illimité autorisé, 7 717 970 actions émises et en

circulation



57 755



57 755 Actions privilégiées : sans valeur nominale

nombre illimité autorisé, aucune émission



-



- Surplus d'apport



18 259



18 259 Déficit cumulé



(113 710)



(114 700) Cumul des autres éléments de perte



(106)



(97) Total des capitaux propres



(441)



(1 422) Total du passif et des capitaux propres

$ 194 925

$ 201 680















