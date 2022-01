Groupe baseball Montréal - Déclaration de Stephen Bronfman à la suite de la décision de la Ligue majeure de baseball

MONTRÉAL, le 20 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Déclaration de monsieur Stephen Bronfman à la suite de la décision communiquée aux Rays de Tampa Bay par les autorités de la Ligue majeure de baseball.

Nos amis et partenaires des Rays ont appris que les dirigeants de la MLB ne permettront pas au projet de villes sœurs entre Montréal et Tampa Bay d'aller de l'avant.

Il y a plus de deux ans, la Ligue majeure de Baseball a donné le feu vert aux Rays pour poursuivre leur projet de villes sœurs et, à plusieurs reprises, a publiquement soutenu cette vision innovante.

Le plan prévoyait que les Rays construisent de nouveaux stades ouverts à Tampa Bay et à Montréal et que chaque marché accueille environ la moitié des matchs de saison régulière de l'équipe.

Montréal a été choisie pour ce partenariat unique parce que nous sommes une ville nord-américaine de classe mondiale qui est complémentaire de Tampa Bay à bien des égards. Mais aussi parce qu'il existe une riche histoire et une affinité forte pour le baseball dans notre grande ville.

À Montréal, nous avions choisi le secteur Bridge Bonaventure et nous voulions que le retour d'une équipe de la MLB soit bien plus que du baseball et un stade. Notre vision était celle d'un projet ambitieux, inclusif et éco-responsable qui adopterait une nouvelle approche pour intégrer des installations sportives et communautaires de premier plan comme noyau d'un quartier vibrant et bien équilibré.

Bien que nous soyons déçus par la décision de MLB, nous la respectons. Je suis très fier du travail que nous avons accompli avec nos partenaires et amis de Tampa Bay.

Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude aux Rays, et en particulier à Stuart Sternberg et à son équipe de direction, Matt, Brian, Melanie, Razi et Robbie.

Un merci spécial à toutes les personnes du monde des affaires de Montréal et de la communauté en général qui nous ont soutenus à chaque étape de l'avancement de ce projet révolutionnaire.

En particulier, je tiens à souligner le soutien de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et de son PDG Michel Leblanc depuis le début.

Nous avons eu des discussions très ouvertes et collaboratives avec le gouvernement du Québec et la ville de Montréal, et je voudrais remercier personnellement notre premier ministre François Legault et notre mairesse Valérie Plante pour leurs encouragements et leur soutien.

Nous avons ravivé un fort appétit dans ce marché pour le Baseball de la part de toutes les parties prenantes : les fans, les entreprises et les médias. La Ligue majeure de baseball l'a certainement remarqué.

Ce projet aurait signifié tellement pour la relance de notre communauté et de notre province, en donnant de l'espoir à tous après ces dernières années sombres.

SOURCE Groupe baseball Montréal