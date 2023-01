Groupe Archambault Inc. annonce la fermeture de son magasin de la rue Saint-Catherine Est

MONTRÉAL, QC, le 27 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La direction de Groupe Archambault Inc. annonce avec regret la fermeture définitive de son magasin, situé à l'angle des rues Berri et Sainte-Catherine Est, à Montréal. Le commerce demeurera ouvert jusqu'en juin 2023.

Les employés du magasin ont été avisés de cette décision au cours de la journée. « C'est avec un pincement au cœur que nous avons annoncé la nouvelle aux employés du Archambault Berri. Comme eux, nous regrettons ce dénouement et leur souhaitons la meilleure des chances pour la suite. », a déclaré Floriane Claveau, directrice des communications de Groupe Archambault.

Le Groupe Archambault ne pouvait plus ignorer la détérioration croissante des perspectives commerciales dans le secteur de la Place Émilie-Gamelin. « Une analyse interne approfondie a révélé que l'évolution du tissu urbain dans le secteur de la Place Émilie-Gamelin, conjuguée à l'évolution des habitudes des consommateurs, ne permet plus de rentabiliser l'exploitation commerciale du Archambault Berri, en dépit d'investissements importants réalisés au cours des dernières années. » a expliqué Mme Claveau.

L'analyse de marché réalisée par le Groupe Archambault identifie les multiples transformations en cours depuis plusieurs décennies dans le secteur de la Place Émilie-Gamelin comme la principale source de détérioration du potentiel commercial du magasin de la rue Berri. Les vastes chantiers de construction qui se multiplient dans le secteur ont des impacts majeurs qui doivent être pris en compte pour évaluer l'avenir d'un commerce de détail ayant pignon sur rue. Avec les années, ce secteur de la Ville de Montréal est devenu un laboratoire de mixité urbaine, et n'est plus en mesure de générer un achalandage suffisant. « Nous ne contestons pas les choix de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme. Par contre, nous ne pouvons ignorer cette nouvelle réalité. Dans les circonstances, il était impossible pour nous de procéder au renouvellement du bail qui venait à échéance. », a conclu Madame Claveau.

Précisons qu'Archambault reconnait la valeur patrimoniale de l'enseigne située au 500, rue Sainte-Catherine Est qui, depuis 2017, est la propriété de Quebecor. Le Groupe Archambault Inc. ne demandera pas le retrait de cette enseigne suite à la fermeture de magasin.

À propos de Groupe Archambault Inc.

Fondé en 1896, Archambault est le plus important détaillant d'instruments de musique au Québec. Au fil des ans, la marque a diversifié son offre de produits pour devenir la deuxième chaîne de librairies en importance et proposer aussi des produits multimédias, des jeux et des cadeaux pour toute la famille.

La chaîne compte aujourd'hui 15 magasins dans tout le Québec et est présente sur le web avec son site Internet archambault.ca.

Le Groupe Archambault est une entreprise québécoise dont le siège social est situé à Montréal.

