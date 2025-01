Groupe Alphard acquiert VisionÈre et élargit son offre de services

MONTRÉAL, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Groupe Alphard, firme québécoise d'ingénierie, franchit une nouvelle étape avec l'acquisition de VisionÈre, experte reconnue en solutions Santé, Sécurité, Environnement et Qualité (SSEQ). Cette union stratégique enrichit l'offre de services de Groupe Alphard, permettant à ses clients d'accéder à des solutions intégrées pour simplifier leurs processus et maximiser la réussite de leurs projets.

Grâce à cette intégration, Groupe Alphard propose désormais plus de 75 formations en ligne en développement des compétences et des formations spécialisées en santé-sécurité, leadership et gestion du changement. VisionÈre devient ainsi la nouvelle division SSEQ de l'entreprise, consolidant la position du groupe comme partenaire clé dans le domaine du génie-conseil avec une gamme de solutions technologiques et de services spécialisés encore plus complète.

« Cette acquisition nous permet d'intégrer la SSEQ comme composante essentielle des projets de nos clients, en leur offrant des solutions diversifiées et performantes, » a déclaré Marina Villarroel, Directrice DDA et projets internationaux de Groupe Alphard.

En devenant une division de l'organisation, VisionÈre maintient ses bureaux à Chicoutimi, mettant son expertise à profit dans un marché élargi et contribuant au renforcement du savoir-faire d'une autre entreprise québécoise. Les équipes des deux entités sont au cœur de cette transition, assurant une intégration harmonieuse et collaborative.

À propos du Groupe Alphard

Groupe Alphard est une firme d'ingénierie et de services professionnels centrée sur l'être humain. Elle est animée par une équipe pluridisciplinaire de haute expertise offrant des solutions innovantes et fiables qui répondent aux besoins spécifiques de chaque projet. Pragmatiques, agiles et fortement engagés, ils tirent leur fierté dans la performance et la réussite de leurs clients.

SOURCE Groupe Alphard

Source : Marina Villarroel, Directrice DDA et projets internationaux, Groupe Alphard, 514 582-3065, [email protected]