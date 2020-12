Groupe ALI Excavation de Valleyfield se hisse en tête du palmarès 2020 du magazine LES LEADERS DE LA CONSTRUCTION

Le président et chef de la direction, Marc-André Loiselle s'est déclaré heureux et fier de cette reconnaissance de l'industrie qui est imputable selon lui, à la qualité et à l'excellence des 300 employés de l'entreprise qui cultivent, peu importe le secteur et la spécialité, un inlassable goût du défi, du dépassement et du travail bien fait.

Associés à la combinaison de la croissance organique et de la croissance par acquisition, le développement et l'évolution des processus et des technologies ont permis à ALI Excavation de consolider et d'harmoniser ses activités dans un concept d'intégration administrative et opérationnelle de type 360 degrés qui la place dans une position d'autonomie lui permettant de relever tous les défis en matière tant de travaux de génie civil que de pavage, de construction ou d'entretien des routes, déneigement inclus.

« Les municipalités autant que les clients du secteur privé peuvent donc trouver chez ALI Excavation une sorte de guichet unique qui facilite la gestion de leurs contrats ainsi que le contrôle de la qualité des travaux » a précisé le président et chef de la direction Marc-André Loiselle. Pour monsieur Loiselle, la force de l'entreprise réside aussi dans la qualité intrinsèque de sa direction qui repose aussi sur ses deux partenaires, ingénieurs tout comme lui, Simon Loiselle, à la vice-présidence-Opérations et Jean-François Beaulieu, à la vice-présidence - Ingénierie, dont l'expertise apporte une forte valeur ajoutée à la gestion de la qualité des travaux et du développement durable qui sont le fondement même de l'expertise des employés.

Les récentes acquisitions des Carrières Galipeau, l'une des plus réputées du Québec, et de Les Entreprises Pearson Pelletier, spécialisée dans les travaux de béton et bordures de trottoirs, ont constitué en 2020, avec l'innovation, l'un des tremplin qui a permis à l'entreprise de se propulser aux premières loges de l'industrie en complétant une stratégie de diversification dont l'un des objectifs et des défis sera en 2021 de développer des partenariats avec d'autres acteurs de l'industrie afin de faire face plus efficacement encore à la concurrence venant de l'étranger.

Le président de ALI Excavation a finalement réitéré son credo envers le devoir d'engagement et le sens social de l'entreprise qui entend jouer un rôle-clé toujours plus significatif dans l'économie locale et régionale, dans une communauté qui l'a vu grandir; ce pourquoi, l'implication communautaire va bien au-delà des retombées économiques de l'entreprise qui se comptent en dizaines de millions de dollars, à titre d'employeur important dans la région de Valleyfield, certes, mais en maintenant, surtout, son soutien à la réalisation de projets sportifs scolaires de niveaux tant primaire que secondaire ou collégial.

SOURCE ALI Excavations inc.

