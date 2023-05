LONGUEUIL, QC, le 8 mai 2023 /CNW/ - Ce mois-ci marque le 75e anniversaire du Groupe AGF inc. (AGF), une entreprise familiale d'acier d'armature qui fournit des produits et services de haute qualité à l'industrie de la construction depuis 1948, au Canada et dans 8 autres pays. AGF s'est forgée une réputation d'excellence et de fiabilité, ce qui en fait un partenaire de confiance pour les projets résidentiels, commerciaux, institutionnels, de génie civil et industriels.

Depuis ses débuts en tant que petite entreprise locale à Montréal, AGF est rapidement devenue un joueur de classe mondiale dans l'industrie d'acier d'armature, avec 26 unités d'affaires, environ 40 000 projets et une équipe de 2400 professionnels hautement qualifiés. Le pont Samuel-De Champlain à Montréal, le train léger sur rail d'Ottawa, le parc éolien Whitla Wind en Alberta, la centrale électrique de Muskrat Falls ou les nombreuses tours d'habitation construites au fil des ans ne sont que quelques exemples du succès d'AGF.

La croissance de l'entreprise est due en grande partie à son engagement envers la qualité, la sécurité et la satisfaction de sa clientèle, ainsi qu'à son audace pour réaliser des acquisitions stratégiques et, plus récemment, à ses investissements en technologies afin de demeurer à l'avant-garde de son secteur.

« Nous sommes fiers d'avoir franchi cette étape importante dans l'histoire de notre entreprise », a déclaré Serge Gendron, ing. FIC - Président du Groupe AGF Inc. "C'est un témoignage du travail acharné, du dévouement et de l'expertise de nos employés, ainsi que de la loyauté et de la confiance de nos clients. Tout comme mon père l'a fait il y a 75 ans, nous demeurons déterminés à bâtir les villes, les routes et les ponts avec la même passion tout en investissant dans l'avenir de notre industrie - avec notre programme ESG - et de nos communautés, par le biais de la Fondation Groupe AGF.

Pour célébrer son 75e anniversaire, AGF prévoit une série d'événements et d'initiatives auprès de ses employés et de ses clients tout au long de l'année.

Pour plus d'informations sur Groupe AGF inc. et ses 75 ans de réalisations, visitez le 75.groupeagf.com .

À propos de Groupe AGF inc.

Le Groupe AGF Inc., une entreprise familiale québécoise créée en 1948, est un chef de file dans le domaine de l'acier d'armature, des solutions de post-tension et des accessoires à béton, desservant des clients dans le secteur résidentiel, commercial, institutionnel, génie civil et industriel. Du dessin technique à la pose en chantier, en passant par la coupe et le pliage des barres d'armature, AGF est reconnue pour accompagner ses clients avec rigueur et professionnalisme.

Renseignements: Géraldine Raedemaeker, Chef de service, communication - Groupe AGF Inc., +1 450 442 9494 #2373, [email protected]