GroupAssur devient le plus important agent général indépendant Canadien en assurance dommage grâce à cette fusion

MONTRÉAL, le 20 avril 2021 /CNW Telbec/ - GroupAssur, un agent général (MGA) canadien spécialisé dans l'offre de produits d'assurance dommage, a annoncé aujourd'hui sa fusion avec Assurances Évolution (« Évolution »), un agent général et grossiste spécialisé dans la souscription de risques complexes offrant ses services, programmes et lignes de produits aux firmes de courtage canadiennes. Novacap, chef de file canadien en placement privé, détient une participation majoritaire dans GroupAssur. Suite à la fusion, chaque société continuera dans un premier temps à opérer sous sa propre bannière, avec comme objectif une intégration complète en 2022.

Fondée en 2008 et dirigée par Yves Daigneault et Louis-Philippe Ferland, Évolution est devenue une ressource recherchée pour les courtiers d'assurance à travers le Canada. La Société se spécialise dans la gestion de risques complexes nécessitant une approche différente et spécialisée, avec un produit plus adaptable aux besoins des clients. La combinaison de GroupAssur et d'Évolution crée une plateforme de plus grande ampleur encore plus solide afin de poursuivre la croissance à travers le pays. Les propriétaires d'Évolution demeureront à titre d'actionnaires de GroupAssur.

« Nous sommes ravis de réunir deux grandes sociétés et deux grandes cultures, dirigées par des entrepreneurs exceptionnels », a déclaré Marcel Larochelle, associé directeur, services financiers de Novacap. « Avec cette transaction, nous continuons de développer une excellente plateforme nationale qui peut répondre aux besoins des courtiers et de leurs clients pour un large éventail de produits et zones géographiques. Étant devenu un acteur important sur le marché d'assurance dommage, Évolution complétera bien l'offre de produits et les marchés cibles de GroupAssur. »

« Lorsque nous nous sommes associés à Novacap en 2020, notre objectif était de bâtir la meilleure plateforme d'agent général au Canada. En nous associant à Évolution, nous sommes sur la bonne voie », a déclaré Jean-François Raymond, président de GroupAssur. « Grâce aux relations internationales et à l'expertise d'Évolution, nous serons en mesure d'élargir notre offre de produits sur des marchés additionnels avec une distribution accrue. De plus, nos philosophies sont parfaitement alignées, car nous nous efforçons de toujours répondre aux besoins de nos clients et courtiers sur des marchés où il devient de plus en plus difficile de trouver des produits spécialisés pour les clients. »

« Nous connaissons Jean-François et GroupAssur depuis de nombreuses années et sommes impressionnés par l'excellente société qu'ils ont bâtie », a déclaré Yves Daigneault, président d'Assurances Évolution. « Avec l'accompagnement de Novacap, nous sommes fiers de nous joindre à cette grande société dans la prochaine phase de notre croissance. Grâce à nos capacités combinées, nous prévoyons que de nombreuses relations synergiques se développeront dans tous nos réseaux de clients et courtiers, au bénéfice de toutes les parties prenantes. »

Fasken Martineau Dumoulin S.E.N.C.R.L. a agi à titre de conseiller juridique pour GroupAssur.

Lavery de Billy, S.E.N.C.R.L. a agi à titre de conseiller juridique pour Évolution.

À propos de GroupAssur

Fondée en 1993 par un groupe de courtiers qui désirait se regrouper pour offrir des services aux groupes d'envergure et grandes associations, GroupAssur est un agent général qui répond aux besoins d'assurance spécialisés des courtiers et des clients à travers le Canada. La société fournit des polices d'assurances complexes par le biais de compagnies d'assurances canadiennes et internationales et de syndicats d'assurances de la Lloyd's de Londres. Le siège social de GroupAssur est situé à Montréal, QC, avec des bureaux à Québec et Brossard, QC, et à Markham, Ontario. Pour plus de renseignements, visiter http://www.groupassur.com/.

À propos d'Assurances Évolution

Fondée en 2008 et opérant à travers le Canada avec des bureaux à Terrebonne, Québec, Montréal, Toronto et Calgary, Assurances Évolution est devenue une ressource importante pour les courtiers d'assurance et constitue un marché de choix pour les risques complexes nécessitant une approche différente et un produit plus adapté aux besoins de nos clients. Pour plus de renseignements, visiter https://www.assurancesevolution.ca/.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 140 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries et récemment des Services Financiers, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap possède la capacité et les avantages requis afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca.

