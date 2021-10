GroupAssur étend son empreinte nord-américaine grâce à l'acquisition de la compagnie ontarienne Eagle Underwriting

MONTRÉAL, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - GroupAssur, un agent général (MGA) canadien spécialisé dans l'offre de produits d'assurance dommage, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Eagle Underwriting (« Eagle »), un agent administrateur indépendant qui oeuvre dans l'assurance des « Things That Move™ ». Ces derniers offrent des produits de qualité supérieure, une expertise en souscription et un service d'indemnisation de première classe aux courtiers et à leurs clients au Canada et aux États-Unis. Novacap, un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, qui détient une participation majoritaire dans GroupAssur depuis 2020, est heureuse de voir l'entreprise fidèle à ses objectifs, qui consistent à améliorer son offre et à consolider sa croissance au-delà des frontières canadiennes.

Fondée en 1996, Eagle Underwriting est un expert dans le domaine du transport, du commerce et des biens meubles. Grâce à cette acquisition, GroupAssur bonifiera sa gamme de produits, son offre et acquerra l'expertise nécessaire pour assurer des clients œuvrant dans les secteurs hautement complexes du transport maritime, du fret et de l'aviation. Cette acquisition favorisera également les objectifs de croissance à l'international de GroupAssur, puisque Eagle souscrit déjà des polices d'assurance pour le transport de marchandises aux États-Unis.

Eagle Underwriting continuera d'opérer sous sa structure actuelle et conservera son nom. La direction et les actionnaires actuels demeureront en place, sous la direction de Bernie Cisseck, président d'Eagle Underwriting.

« Eagle est honorée de se joindre à GroupAssur pour participer à la bonification de leur gamme de produits d'assurance spécialisés », a déclaré Bernie Cissek, président d'Eagle Underwriting. « La solide réputation de GroupAssur en matière d'initiatives de souscription concurrentielle, conjuguée à notre offre de services unique et à notre connaissance approfondie de l'industrie, fournira à GroupAssur les outils dont elle a besoin pour étendre ses activités vers de nouveaux marchés. »

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante pour GroupAssur », a déclaré Jean-François Raymond, président de GroupAssur. « Notre objectif était de bâtir la meilleure offre de produits d'assurance dommage au Canada. En intégrant l'expertise d'Eagle, nous allons dépasser les objectifs que nous nous sommes fixés et ouvrir une porte sur le marché américain afin d'entamer notre prochaine phase de croissance. »

À propos de GroupAssur

Fondée en 1993 par un groupe de courtiers qui désirait se regrouper pour offrir des services aux groupes d'envergure et grandes associations, GroupAssur est un agent général qui répond aux besoins d'assurance spécialisés des courtiers et des clients à travers le Canada. La société fournit des polices d'assurances complexes par le biais de compagnies d'assurances canadiennes et internationales et de syndicats d'assurances de la Lloyd's de Londres. Le siège social de GroupAssur est situé à Montréal, QC, avec des bureaux à Québec, Terrebonne et Brossard, QC, et à Markham, Ontario. Pour plus de renseignements, visiter http://www.groupassur.com/ .

À propos d'Eagle Underwriting

Eagle Underwriting est un agent général indépendant fondé en 1996 par le président actuel, Bernie Cissek, qui compte des bureaux à Brampton (Ontario) et à Vancouver (Colombie-Britannique). Depuis cette date, Eagle assure « Things That Move™ » et offre des produits de qualité supérieure, une expertise en souscription et un service d'indemnisation de première classe aux courtiers et à leurs clients. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.eagleunderwriting.com .

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries et récemment des Services Financiers, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez le : www.novacap.ca

