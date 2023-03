SINGAPOUR, 24 mars 2023 /CNW/ - Group-IB, chef de file mondial de la cybersécurité dont le siège social est à Singapour, est fier d'annoncer que sa plateforme Fraud Protection a été reconnue comme la solution la plus complète de lutte contre la fraude offerte actuellement sur le marché par Frost & Sullivan, une société internationale de recherche et de services-conseils. Sur les neuf fournisseurs et produits évalués par Frost & Sullivan dans son étude de marché sur la détection et la prévention de la fraude à l'échelle mondiale, la solution Fraud Protection de Group-IB s'est distinguée des autres offres en tant que seule solution antifraude offrant les sept fonctionnalités clés répertoriées par Frost & Sullivan, y compris la détection de robots, la biométrie comportementale, l'intelligence artificielle explicable et la sécurité relative à l'interface de programmation d'applications.

Fraud Protection de Group-IB est une solution qui combine la prise d'empreintes digitales des appareils, le renseignement sur la fraude et l'analyse comportementale. Elle protège déjà plus de 500 millions d'utilisateurs d'applications Web et mobiles pour les services bancaires et de services de technologie financière, les marchés de commerce électronique et les sites de jeu dans le monde contre les menaces numériques avancées, les logiciels malveillants, les fraudes de paiement, les attaques par piratage psychologique et les mauvais robots. La solution agit en temps réel et sur tous les canaux numériques, en tirant parti des renseignements clés de Threat Intelligence contenus dans la solution Unified Risk Platform de Group-IB pour offrir aux spécialistes de l'entreprise une vue d'ensemble du paysage de la fraude. Ces derniers tirent parti de leur expertise professionnelle afin de transformer ces renseignements en stratégies de lutte contre la fraude réalisables pour leurs clients et leurs partenaires. Les technologies de lutte contre la fraude brevetées de Group-IB permettent à l'entreprise de ralentir la propagation croissante des chevaux de Troie bancaires , y compris Godfather , et de suivre les groupes d'auteurs de menaces motivés par des motifs financiers comme OPERA1ER .

« Group-IB s'est concentré sur la création d'une solution à la fois transparente et offrant la fonctionnalité de suivi de session la plus complète sur le marché. Comme l'a confirmé Frost & Sullivan, notre solution Fraud Protection utilise l'intelligence artificielle explicable pour s'assurer qu'il n'y a pas de secrets pour nos clients. Les gestionnaires de risques qui utilisent la solution Fraud Protection de Group-IB sont en plein contrôle de leurs activités; ils comprennent le fonctionnement de notre solution et la façon dont il prend ses propres décisions. La solution Fraud Protection de Group-IB s'adapte aux modèles de risque de nos clients, et non l'inverse. Ces facteurs sont au cœur de notre succès », a déclaré Julien Laurent, chef, Marketing des produits (Fraud Protection) de Group-IB.

Cette dernière distinction s'ajoute aux récompenses décernées à la solution Fraud Protection de Group-IB. Auparavant, des experts de Forrester ont analysé le rendement d'une banque passant d'une solution unique à la solution Fraud Protection. Cette étude a révélé que la banque pouvait s'attendre à obtenir un RCI de 130 % sur trois ans et des retombées moins de six mois après la mise en œuvre.

