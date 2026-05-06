Reconnue comme l'un des cinq Leaders sur 18 fournisseurs évalués dans le cadre de la toute première évaluation Gartner® du marché des renseignements sur les menaces, la plateforme d'intelligence prédictive centrée sur les acteurs malveillants de Group-IB offre aux entreprises la visibilité dont elles ont besoin pour arrêter les menaces avant qu'elles se déploient.

SINGAPOUR, 6 mai 2026 /CNW/ -- Group-IB, un chef de file des technologies de cybersécurité prédictives pour enquêter, prévenir et combattre le crime numérique, vient d'être nommé Leader dans le Magic Quadrant™ 2026 pour les technologies d'intelligence sur les cybermenaces de Gartner®. Cette reconnaissance place Group-IB parmi les cinq fournisseurs à obtenir le statut de Leader dans le tout premier Magic Quadrant™ de Gartner® pour le marché de l'information sur les menaces, une évaluation qui a évalué dix-huit fournisseurs dans l'intégralité de la vision et la capacité d'exécution.

Cette reconnaissance témoigne de plus de deux décennies de recherche axée sur les acteurs malveillants, de l'ampleur et de la sophistication de sa plateforme unifiée de gestion du risque et de l'avantage prédictif du renseignement sur les menaces fondé sur des sources uniques et sur 21 ans de télémétrie exclusive, plus de 1 500 enquêtes conjointes avec des organismes d'application de la loi et une surveillance 24/7.

Reconnaissance de l'innovation en matière de cyberdéfense prédictive et de renseignements unifiés sur les risques

Dans son rapport Gartner® Magic Quadrant™ 2026 pour les technologies d'intelligence sur les cybermenaces, Gartner® souligne l'intelligence verticalisée de Group-IB comme une force clé, en particulier la capacité de la plateforme à combiner l'accès au Web clandestin et en groupe fermé, la validation des réponses aux incidents, la télémétrie exclusive contre la fraude et des capacités uniques telles que le protocole BGP (Border Gateway Protocol) de surveillance des menaces et son modèle Cyber Fraud Fusion. Ces technologies donnent à Group-IB une profondeur particulière dans les secteurs des services financiers, des télécommunications, des gouvernements et de l'application de la loi.

Gartner® a également reconnu l'étendue et la prévisibilité des coûts de la plateforme unifiée de risque de Group-IB, un lac consolidé de données couvrant les menaces, la fraude, les services XDR gérés, le sandboxing et les enquêtes, offrant un nombre illimité d'utilisateurs, d'API, de règles de chasse et de contrôles à l'échelle de l'entreprise. La trajectoire d'innovation de Group-IB a également été soulignée, Gartner® reconnaissant un changement de feuille de route clairement articulé de la détection à la défense prédictive, englobant la modélisation des trajectoires d'attaque, la perturbation prédictive de la fraude grâce à Cyber Fraud Fusion et la gestion unifiée des incidents dans les domaines des renseignements sur les menaces, de la gestion des surfaces d'attaque, de la protection contre les risques numériques et de la gestion de la posture de sécurité du nuage.

« Être nommé Leader du tout premier Magic Quadrant™ pour les technologies d'intelligence sur les cybermenaces de Gartner® est une étape importante pour Group-IB et une validation de la direction que nous avons prise depuis 2003. La cybersécurité ne peut plus être réactive, et les entreprises ont besoin de renseignements prédictifs axés sur les acteurs malveillants provenant de sources uniques de renseignements sur les menaces qui les aident à anticiper les attaques avant qu'elles ne se concrétisent. Cette reconnaissance reflète la force de notre plateforme unifiée de gestion du risque, la profondeur de notre télémétrie exclusive et l'expertise de nos équipes mondiales qui travaillent chaque jour pour aider les clients, les partenaires et les forces de l'ordre à garder une longueur d'avance sur les cybercriminels », déclare Dmitri Volkov, chef de la direction de Group-IB.

L'intelligence fondée sur deux décennies de visibilité de l'adversaire

Le positionnement de Leader de Group-IB reflète les capacités développées sur le terrain. Sa solution de renseignements sur les menaces fournit des indicateurs prédictifs d'attaque, générés par le renseignement longitudinal et la surveillance continue du Web clandestin, permettant aux entreprises de prévoir les tactiques d'attaque, les outils et les campagnes régionales avant qu'elles ne se concrétisent. Les renseignements sur les menaces de Group-IB ont alimenté plus de 1 500 investigations conjointes avec des organismes d'application de la loi, dont INTERPOL, Europol et AFRIPOL, et sous-tendent la visibilité des menaces offerte aux entreprises, aux établissements financiers et aux gouvernements dans le réseau mondial de 11 centres de résistance au crime numérique de Group-IB.

Le modèle Cyber Fraud Fusion de Group-IB, qui intègre les renseignements sur la fraude et sur les menaces au niveau de la couche de données, élimine les angles morts qui émergent lorsque les équipes de cybersécurité et de fraude opèrent en vase clos. Dans un environnement où les recherches exclusives de Group-IB confirment que les groupes de rançongiciels et les écosystèmes de fraude convergent de plus en plus et partagent l'infrastructure, cette vision unifiée n'est pas un avantage, mais une nécessité stratégique pour toute organisation sérieuse au sujet de la défense d'abord prédiction.

Pour consulter le rapport Magic Quadrant™ pour les technologies d'intelligence sur les cybermenaces de Gartner® et en savoir plus sur la plateforme Threat Intelligence de Group-IB, visitez Gartner.com (nécessite un abonnement Gartner®). Un exemplaire gratuit du rapport complet sera bientôt disponible.

Avis de non-responsabilité : Gartner® ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de la technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les notes les plus élevées ou toute autre désignation. Les publications de recherche de Gartner® sont des opinions de l'organisation de recherche de Gartner® et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner® décline toute garantie, expresse ou implicite, relativement à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier. GARTNER® est une marque déposée et une marque de service de Gartner®, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l'international. MAGIC QUADRANT™ est une marque déposée de Gartner®, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées et est utilisée avec permission. Tous droits réservés.

À propos de Group-IB

Créé en 2003, Group-IB est l'un des principaux créateurs de technologies de cybersécurité prédictives pour enquêter, prévenir et combattre la criminalité numérique à l'échelle mondiale. Basé à Singapour, et doté de centres de résistance au crime numérique dans les Amériques, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, en Asie centrale et en Asie-Pacifique, Group-IB offre une défense prédictive et axée sur le renseignement en analysant et en neutralisant les cybermenaces régionales et propres à chaque pays via sa plateforme unifiée de gestion du risque, offrant une défense inégalée grâce à ses solutions Cyber Fraud Intelligence Platform, Cloud Security Posture Management, Threat Intelligence, Fraud Protection, Digital Risk Protection, Managed Extended Detection and Response (XDR), Business Email Protection et External Attack Surface Management pour les gouvernements, le commerce de détail, les soins de santé, le jeu, les secteurs financiers et autres. Group-IB collabore avec des organismes internationaux d'application de la loi comme INTERPOL, Europol et AFRIPOL pour renforcer la cybersécurité à l'échelle mondiale, et a été reconnu par des organismes consultatifs comme Datos Insights, Gartner, Forrester, Frost & Sullivan et KuppingerCole.

Pour de plus amples renseignements, visitez notre site www.Group-IB.com ou communiquez avec nous sur LinkedIn, X, Facebook et Instagram.

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SOURCE Group-IB

CONTACT : mondial, Daniel Lee, responsable des relations publiques, [email protected], Singapour ; Europe, Tanya Pennells, responsable des relations publiques, [email protected], Royaume-Uni ; Moyen-Orient et Afrique, Lalla Islam Drissi, responsable des relations publiques, [email protected], Émirats arabes unis