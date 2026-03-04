Group Eleven annonce qu'elle porte la valeur de son placement privé par voie de prise ferme à 10,4 millions de dollars canadiens

/NE PAS TRANSMETTRE À UN SERVICE DE FIL DE PRESSE AMÉRICAIN NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS. IL NE S'AGIT PAS D'UNE OFFRE VISANT LA VENTE DE TITRES AUX ÉTATS-UNIS./

VANCOUVER, BC, le 4 mars 2026 /CNW/ - Group Eleven Resources Corp. (TSX.V : ZNG) (OTCQB : GRLVF) (FRA : 3GE) (« Group Eleven » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que, en raison de la forte demande de la part des investisseurs, elle a conclu avec ATB Cormark Marchés des capitaux, à titre de chef de file, pour le compte d'un syndicat de preneurs fermes (collectivement, les « preneurs fermes »), une convention visant la majoration de la taille de son placement privé par voie de prise ferme préalablement annoncé. La Société procédera dorénavant à l'émission de 11 595 000 actions ordinaires de la Société (les « actions ») au prix de 0,90 $ CA chacune (le « prix d'émission ») pour un produit brut global de 10 435 500 $ CA (le « placement »).

La Société a octroyé aux preneurs fermes une option, qu'ils pourront exercer en totalité ou en partie à tout moment d'ici la date de clôture, qui leur permettra d'acheter une tranche supplémentaire maximale de 1 739 250 actions au prix d'émission pour un produit brut supplémentaire maximal d'environ 1 565 325 $ CA.

La Société a l'intention d'affecter le produit net tiré du placement au financement des travaux de forage d'exploration aux terrains Ballywire et Stonepark ainsi qu'au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise, tel qu'il est décrit plus en détail dans le document d'offre (au sens donné à ce terme ci-dessous).

Les actions ordinaires seront offertes aux acquéreurs de toutes les provinces du Canada en vertu de la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, telle qu'elle peut être modifiée par la Décision générale coordonnée 45-935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l'émetteur coté (la « dispense pour financement de l'émetteur coté »). Les preneurs fermes seront également autorisés à offrir les actions ordinaires aux fins de vente aux États-Unis aux termes des dispenses disponibles des exigences d'inscription de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et dans certains autres territoires à l'extérieur du Canada et des États-Unis, à condition qu'il soit entendu qu'aucun dépôt de prospectus ni aucune obligation comparable, obligation d'information continue ou approbation d'un organisme de réglementation ou d'une entité gouvernementale requise ne soit exigé dans ces autres territoires. Les actions ordinaires émises dans le cadre du placement en faveur d'acquéreurs canadiens ne seront soumises à aucune période de conservation au Canada.

Les titres décrits dans les présentes n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Loi de 1933, dans sa version modifiée, ou d'une loi sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis, et ils ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis sans être inscrits ou sans être visés par une dispense de ces exigences d'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre visant l'acquisition de titres dans un territoire quelconque.

En plus du placement et simultanément à celui-ci, la Société offrira à son actionnaire existant, à savoir Glencore Canada Corporation, sans intermédiaire et selon des modalités identiques ou essentiellement identiques à celles du placement, le nombre d'actions ordinaires qui permettra à cet actionnaire d'exercer son droit de participation et de conserver sa participation de 13,6 % dans la Société (le « placement effectué sans intermédiaire »). Aucune commission ni autre rémunération ne sera versée aux preneurs fermes dans le cadre du placement effectué sans intermédiaire.

La version modifiée du document d'offre (la « version modifiée du document d'offre ») liée au placement est affichée sous le profil d'émetteur de la Société à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à l'adresse https://groupelevenresources.com. Il est recommandé aux acquéreurs éventuels d'actions émises sous le régime de la dispense pour financement de l'émetteur coté de lire la version modifiée du document d'offre avant de prendre une décision d'investissement.

Il est prévu que la clôture du placement aura lieu le 11 mars 2026 ou vers cette date, ou à toute autre date dont pourraient convenir la Société et les preneurs fermes, sous réserve du respect des lois sur les valeurs mobilières applicables (la « date de clôture »). Malgré ce qui précède, la clôture doit avoir lieu au plus tard le 45e jour suivant la date du présent communiqué.

La réalisation du placement est soumise aux conditions habituelles, notamment la négociation d'une convention de prise ferme liant les parties dans le cadre du placement et l'obtention de l'ensemble des approbations nécessaires, y compris l'acceptation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX.

Personne qualifiée

Les renseignements techniques figurant dans le présent communiqué ont été approuvés par M. Garth Earls, Ph.D., Eur Geol, géoscientifique, FSEG, expert-conseil en géologie au sein de IGS (International Geoscience Services) Limited, qui est une « personne qualifiée » indépendante au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

À propos de Group Eleven Resources

Group Eleven Resources Corp. (TSX.V : ZNG; OTCQB : GRLVF et FRA : 3GE) réalise actuellement des travaux de forage visant le principal gisement minéral de l'Irlande découvert au cours des dix dernières années. La Société a annoncé en septembre 2022 la découverte du terrain Ballywire, qui renferme des teneurs élevées en zinc, en plomb, en argent, en cuivre, en germanium et, à certains endroits précis, en antimoine. Jusqu'à maintenant, les teneurs clés suivantes ont été recoupées :

10,0 % Zn+Pb et 109 g/t Ag sur 10,8 m (G11-468-03)

8,6 % Zn+Pb et 46 g/t Ag sur 10,1 m (G11-468-06)

14,7 % Zn+Pb, 399 g/t Ag et 0,31 % Cu sur 10,5 m (G11-468-12)

8,9 % Zn+Pb et 83 g/t Ag sur 11,2 m (G11-3552-03)

10,6 % Zn+Pb, 78 g/t Ag et 0,15 % Cu sur 29,6 m (G11-3552-12)

11,6 % Zn+Pb et 48 g/t Ag sur 11,8 m (G11-3552-18)

11,6 % Zn+Pb, 122 g/t Ag et 0,19 % Cu sur 15,6 m (G11-3552-27)

1,4 % Zn+Pb, 560 g/t Ag, 2,30 % Cu et 0,17 % Sb sur 12,0 m (25-3552-31), dont

2,1 % Zn+Pb, 838 g/t Ag, 3,72 % Cu et 0,27 % Sb sur 6,4 m (25-3552-31)

9,5 % Zn+Pb, 131 g/t Ag et 0,27 % Cu sur 39,7 m (25-3552-35)

9,2 % Zn+Pb et 28 g/t Ag sur 25,6 m (25-3552-39)

10,3 % Zn+Pb, 330 g/t Ag et 0,40 % Cu sur 52,3 m (25-3552-51), dont

18,2 % Zn+Pb, 1 776 g/t Ag, 2,21 % Cu et 0,18 % Sb sur 8,4 m (25-3552-51)

Le terrain Ballywire est situé à 20 km du gisement de zinc-plomb Stonepark1, détenu à 77,64 % par la Société, qui est lui-même adjacent au gisement de zinc-plomb Pallas Geen de Glencore2. Les deux principaux actionnaires de la Société sont Michael Gentile (13,8 %) et Glencore Canada Corporation (13,6 %). Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Société, veuillez consulter le site Web www.groupelevenresources.com .

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Bart Jaworski, géoscientifique

Chef de la direction

Courriel : [email protected] | Téléphone : +353-85-833-2463

Courriel : [email protected] | Téléphone : 604-781-4915

Mise en garde relative à l'information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective (l'« information prospective »), au sens donné à ce terme dans les lois sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective comprend notamment des énoncés concernant la clôture du placement, le moment de cette clôture, l'emploi du produit tiré du placement et l'obtention des approbations des organismes de réglementation ainsi que les résultats d'exploitation, le rendement et les réalisations futurs de la Société, dont les activités de forage de la Société visant le principal gisement minéral de l'Irlande découvert au cours des dix dernières années. Bien que la Société soit d'avis que les attentes sur lesquelles repose l'information prospective sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se révèleront exactes. L'information prospective est habituellement caractérisée par l'emploi de termes tels que « croire », « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer » et « supposer », ainsi que d'autres expressions comparables, ou par l'emploi de termes qui, de par leur nature, désignent des événements futurs, ou encore à l'utilisation de verbes conjugués au conditionnel ou au futur. La Société avertit les investisseurs que l'information prospective fournie par la Société ne constitue pas une garantie des résultats ou du rendement futurs, et que les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui figurent dans l'information prospective en raison de différents facteurs, notamment les variations de la nature, de la qualité et de la quantité de tout gisement minéral susceptible d'être repéré. Tous les documents d'information de la Société sont affichés à l'adresse www.sedarplus.ca, et les lecteurs sont invités à examiner ces documents, y compris les rapports techniques déposés concernant les terrains miniers de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) rejettent toute responsabilité quant au caractère adéquat et à l'exactitude du présent communiqué.

____________________________________________________ 1 L'estimation des ressources minérales de Stonepark s'établit à 5,1 millions de tonnes, selon une teneur de 11,3 % Zn+Pb (8,7 % Zn et 2,6 % Pb) (17 avril 2018) 2 L'estimation des ressources minérales de Pallas Green s'établit à 45,4 millions de tonnes, selon une teneur de 8,4 % Zn+Pb (7,2 % Zn et 1,2 % Pb) (Glencore, 31 décembre 2025)

