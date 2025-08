Ces modèles sont offerts dans le monde entier avec des performances en temps réel, un faible coût et un soutien local en Arabie saoudite

PALO ALTO, Californie. et RIYAD, Arabie saoudite, 6 août 2025 /CNW/ - Groq, le pionnier de l'inférence rapide, et HUMAIN, une entreprise du PIF et le principal fournisseur de services d'IA de l'Arabie saoudite, ont annoncé aujourd'hui la disponibilité immédiate de deux modèles ouverts d'OpenAI sur GroqCloud. Le lancement offre les modèles gpt-oss-120B et gpt-oss-20B avec un contexte complet de 128K, des réponses en temps réel et des outils intégrés côté serveur en direct sur la plateforme d'inférence optimisée de Groq dès le jour zéro.

Groq soutient depuis longtemps les efforts d'OpenAI en matière de logiciels libres, y compris le déploiement à grande échelle de Whisper. Ce lancement s'appuie sur cette base, amorçant la mise en exploitation de ces nouveaux modèles avec un accès mondial et un soutien local par l'entremise d'HUMAIN.

« OpenAI établit une nouvelle norme de performance élevée dans les modèles à code source ouvert », a déclaré Jonathan Ross, chef de la direction de Groq. « Groq vise à exécuter des modèles comme celui-ci, rapides et abordables, afin que les développeurs de partout puissent les utiliser dès le jour zéro. La collaboration avec HUMAIN renforce l'accès et le soutien à l'échelle locale au Royaume d'Arabie saoudite, permettant aux développeurs de la région de construire plus intelligemment et plus rapidement. »

« Groq offre la vitesse d'inférence, l'évolutivité et la rentabilité inégalées dont nous avons besoin pour intégrer l'IA de pointe au Royaume », a déclaré Tareq Amin, chef de la direction d'HUMAIN. « Ensemble, nous favorisons une nouvelle vague d'innovation saoudienne, alimentée par les meilleurs modèles à code source ouvert et l'infrastructure nécessaire pour étendre leur adoption à l'échelle mondiale. Nous sommes fiers de soutenir le leadership d'OpenAI en matière d'IA à code source ouvert. »

Conçu pour des capacités de modèle complètes

Pour tirer le meilleur parti des nouveaux modèles d'OpenAI, Groq offre un contexte élargi et des outils intégrés comme l'exécution de codes et la recherche Web. La recherche Web aide à fournir des informations pertinentes en temps réel, tandis que l'exécution des codes offre une capacité de raisonnement et des flux de travail complexes. La plateforme de Groq offre ces capacités dès le jour zéro avec une longueur de contexte complète de 128 000 jetons.

Un rendement inégalé sur le plan des coûts

La mémoire en pile spécialement conçue par Groq offre le coût par jeton le plus bas pour les nouveaux modèles d'OpenAI tout en maintenant la vitesse et l'exactitude.

Le modèle Le modèle gpt-oss-120B fonctionne actuellement à plus de 500 t/s et le modèle gpt-oss-20B fonctionne actuellement à plus de 1 000 t/s sur GroqCloud.

Groq offre les plus récents modèles ouverts d'OpenAI aux prix suivants :

gpt-oss-120B : 0,15 $ par million de jetons textuels d'entrée et 0,75 $ par million de jetons de sortie;

gpt-oss-20B : 0,10 $ par million de jetons textuels d'entrée et 0,50 $ par million de jetons de sortie.

Remarque : Pour une durée limitée, les appels liés aux outils utilisés avec les modèles ouverts d'OpenAI ne seront pas facturés. Pour en savoir plus, visitez groq.com/pricing .

Empreinte mondiale dès le jour zéro

L'empreinte mondiale de Groq en matière de centres de données en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient assure une inférence fiable et à haut rendement de l'IA partout où les développeurs exercent leurs activités. Grâce à GroqCloud, les modèles ouverts d'OpenAI sont maintenant disponibles dans le monde entier avec une latence minimale.

À propos de Groq

Groq est la plateforme d'inférence par l'IA qui redéfinit le rendement en matière de coûts. Son unité intégrée de traitement automatique des langues et son nuage sur mesure ont été spécialement conçus pour exécuter des modèles puissants instantanément, de façon fiable et au coût le plus bas par jeton, sans compromis. Plus de 1,9 million de développeurs font confiance à Groq pour construire rapidement et plus intelligemment.

À propos de HUMAIN

HUMAIN, une entreprise du PIF, est une entreprise mondiale spécialisée dans l'intelligence artificielle qui offre des capacités d'IA complètes dans quatre domaines fondamentaux : les centres de données de prochaine génération, l'infrastructure et les plateformes infonuagiques très performantes, les modèles d'IA avancés, y compris les grands modèles de langages multimodaux en arabe les plus avancés au monde, et des solutions d'IA transformatrices qui combinent des renseignements sectoriels approfondis à une exécution réelle.

Le modèle de bout en bout d'HUMAIN sert à la fois les entreprises des secteurs public et privé, libérant une valeur exponentielle dans toutes les industries, stimulant la transformation et renforçant les capacités grâce aux synergies entre l'humain et l'IA. Appuyée par un portefeuille croissant de produits d'IA propres au secteur et motivée par sa mission fondamentale visant à stimuler le leadership en matière de PI et la suprématie des talents à l'échelle mondiale, HUMAIN est conçue pour la compétitivité mondiale et la distinction nationale.

www.humain.ai

