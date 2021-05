en raison du déclin soutenu de l'achalandage en Ontario et au Québec.

Les services sur les itinéraires express Canada-États-Unis reprendront dès la réouverture de la frontière

TORONTO, le 13 mai 2021 /CNW/ - Greyhound Canada a pris la décision difficile de cesser ses activités liées à ses itinéraires restants en Ontario et au Québec, et elle cessera définitivement d'assurer des services au Canada à compter d'aujourd'hui.

Cette annonce n'a aucun impact sur les activités de Greyhound Lines aux États-Unis. Greyhound Lines, Inc. (USA) est une entité séparée de Greyhound Canada.

Greyhound Lines, Inc. (USA) continuera de fournir des services express transfrontaliers sur les itinéraires suivants dès la réouverture de la frontière :

de Toronto à New York

à de Toronto à Buffalo

à Buffalo de Montréal à New York

de Montréal à Boston

de Vancouver à Seattle

Itinéraires et activités touchés en Ontario et au Québec

Tous les itinéraires en Ontario et au Québec (sauf les services transfrontaliers Canada - États-Unis) à l'égard desquels les services étaient temporairement suspendus depuis le mois de mai 2020 seront définitivement fermés à compter de minuit le 13 mai, à savoir les itinéraires suivants :

Toronto -Ottawa-Montréal

-Ottawa-Montréal Toronto - London - Windsor

- - Sudbury - Ottawa / Toronto

- / Toronto - Kitchener / Guelph / Cambridge

- / / Toronto - Niagara Falls

- Ottawa - Kingston

« Nous sommes sincèrement désolés de l'impact qu'une telle décision aura sur notre personnel et nos clients, ainsi que les communautés que nous avons eu le privilège de servir durant toutes ces années.

Une année complète sans revenus a rendu malheureusement impossible la poursuite de nos activités. Nous remercions notre personnel dévoué de son engagement et de son service, et nous remercions nos clients d'avoir choisi Greyhound Canada en des temps meilleurs.

La société demeure résolue à respecter ses conventions collectives conclues avec ses employés et à honorer les engagements financiers pris à l'égard des adhérents à notre régime de retraite. »

- Stuart Kendrick, vice-président principal, Greyhound Canada

RAISONS DE LA DÉCISION

Ces dernières années, Greyhound Canada a pris une série de mesures de réduction de coûts, dont un rajustement de la fréquence du service prévue aux horaires des itinéraires et autres mesures d'efficacité.

En 2018, après des années de baisse de l'achalandage et vu les conséquences d'un contexte de transport changeant et de plus en plus difficile, y compris la déréglementation et les subventions accordées aux concurrents comme VIA Rail et d'autres systèmes appartenant à l'État, nous avons pris la décision difficile de suspendre le service offert dans l'ouest du Canada . Les services ont été maintenus en Ontario et au Québec.

. Les services ont été maintenus en et au Québec. La pandémie et les restrictions imposées aux déplacements pour tenter d'assurer la sécurité des Canadiens ont entraîné une autre baisse dramatique d'environ 95 % de ses volumes d'affaires normaux avant la suspension de tous les services en mai 2020.

Notre service dépend des revenus générés par la vente de billets - nous ne sommes pas en mesure de maintenir nos activités étant donné la baisse importante de l'achalandage et les pertes de revenus correspondantes.

Greyhound Canada a déployé des efforts importants de sensibilisation auprès des gouvernements provinciaux et fédéraux afin d'obtenir un soutien financier pour l'industrie. Les investissements financiers des gouvernements dans le secteur des services d'autobus entre les villes du Canada ont été négligeables. Les activités ne sauraient être maintenues sans un soutien financier.

REMBOURSEMENT DE BILLETS

Les clients qui détiennent des billets achetés en Ontario ou au Québec pour des déplacements devant être effectués à l'intérieur du Canada après le 13 mai 2021 peuvent demander un remboursement. De plus, les clients qui disposent de bons de transport canadiens non expirés peuvent demander un remboursement pour les fonds non utilisés des bons de transport.

Les billets peuvent être remboursés à la demande du client en composant le 1-800-661-TRIP (8747).

Pour les billets achetés avec une carte de crédit ou de débit, les clients recevront leur remboursement directement dans le compte de la carte de crédit ou de débit initialement utilisée dans les 72 heures suivant leur demande de remboursement.

Pour les billets achetés avec de l'argent comptant, les clients recevront leur remboursement au moyen d'un chèque dans les 7 à 10 jours ouvrables suivant leur demande de remboursement.

Ces services de remboursement demeureront ouverts jusqu'au 30 juin 2021.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Wendy Cumming

McMillan Vantage

[email protected]

SOURCE Greyhound Canada