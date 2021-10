Grèves prévues dans trois traverses de la STQ

QUÉBEC, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) tient à informer sa clientèle qu'il y aura interruption complète de services en raison de la grève des employés non-brevetés affiliés à la CSN au début du mois de novembre aux traverses de Québec-Lévis, de Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola et de Matane-Baie-Comeau-Godbout.

Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola : grève du 1er au 5 novembre.

Dans la nuit de dimanche au lundi 1 er novembre, la dernière traversée sera à 6h, de Saint-Ignace -de-Loyola vers Sorel-Tracy .





novembre, la dernière traversée sera à 6h, de -de-Loyola vers . Les autres traversées prévues à l'horaire sont annulées à partir de ce moment.





Le service régulier reprendra le vendredi 5 novembre 19h30, de Sorel-Tracy vers Saint-Ignace -de-Loyola.

Matane-Baie-Comeau-Godbout : grève du 2 au 6 novembre.

La dernière traversée sera le lundi 1 er novembre, 17h, départ de Baie-Comeau vers Matane .





novembre, 17h, départ de vers . Toutes les traversées prévues à l'horaire sont annulées à partir de ce moment.





Le service régulier reprendra le samedi 6 novembre, selon l'horaire habituel, à 8h, départ de Matane vers Godbout .

Québec-Lévis : grève du 3 au 7 novembre.

Le mercredi 3 novembre, la dernière traversée sera dans la nuit de mardi à mercredi, à 1h30, départ de Québec.





Les autres traversées prévues à l'horaire sont annulées à partir de ce moment.





Le service régulier reprendra le dimanche 7 novembre, à 6h30, départ de Québec.

Pour rester informé si des changements surviennent

Si les syndicats décident de lever les avis de grève d'ici leur application, la STQ en informera ses clients le plus rapidement possible via ses outils de communication habituels.

La STQ invite donc ses clients à s'abonner à son service d'alertes par courriel ou texto pour être informés rapidement de tout changement en se créant un compte client au traversiers.com. Les avis touchant les modifications de service sont également mis à jour régulièrement sur le Web.

