Grèves ferroviaires : la Chambre réclame un arbitrage et une loi spéciale

MONTRÉAL, le 22 août 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain demande l'intervention immédiate du ministre du Travail, l'honorable Steven MacKinnon, pour rétablir le service ferroviaire à la suite du déclenchement de la grève au Canadien National (CN) et au Canadian Pacific Kansas City Limited (CKPC) depuis cette nuit.

« Une fois de plus, les chaînes d'approvisionnement sont paralysées par des grèves. Dans un contexte économique déjà difficile, ce blocage va rapidement entrainer des pénuries et des hausses de prix, qui mettront en péril entreprises et emplois. Après les grèves aux ports de Montréal et Vancouver, ce nouvel épisode fragilise nos entreprises et nourrit l'incertitude de nos partenaires économiques quant à la fiabilité du Canada comme place d'affaires. Ce chantage économique doit cesser. Le gouvernement fédéral doit immédiatement imposer un arbitrage exécutoire et adopter une loi spéciale pour forcer le rétablissement du service », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La survie de nos entreprises ne peut pas continuer d'être un outil de négociation. Nous réitérons notre demande au gouvernement fédéral de reconnaître les chaînes d'approvisionnement comme un service essentiel et de garantir leur bon fonctionnement, y compris lors de négociations syndicales difficiles. Les conséquences économiques de ces interruptions répétées sont désastreuses et mettent en péril de façon injuste des modèles d'affaires autrement robustes et porteurs pour le Canada », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

