Grèves annoncées - Tout est mis en place afin de limiter les effets dans le réseau de la santé et des services sociaux

QUÉBEC, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) tient à rassurer la population quant aux répercussions des journées de grève annoncées pour la semaine du 6 novembre. Une cellule de coordination a été mise en place pour assurer le bon déroulement des opérations. Elle sera en contact régulier avec les établissements.

Maintien des services essentiels

Le réseau de la santé et des services sociaux procure des services essentiels à la population. Ainsi, en cas de grève, une grande partie de ses activités seront maintenues. Précisons d'une part que les services d'urgence et de soins intensifs seront fournis comme à la normale à l'ensemble de la population. D'autre part, il a été convenu avec chaque établissement qu'une proportion minimale du personnel soit présente pour assurer les services essentiels à la population.

De même, le MSSS tient à préciser que les services essentiels seront assurés dans les secteurs touchant les services sociaux, notamment en protection de la jeunesse et en santé mentale, ainsi que dans l'ensemble des installations offrant de l'hébergement et des soins aux personnes aînées et à celles ayant des besoins particuliers.

Services potentiellement touchés

Il est toutefois possible et normal que la grève entraîne un ralentissement temporaire de certaines activités. Certains rendez-vous, notamment pour des chirurgies non urgentes, pourraient être reportés. Les établissements contacteront les patients et patientes potentiellement touchés par ces reports. Les plages de rendez-vous offertes dans les centres de vaccination ont quant à elles été planifiées en fonction du personnel disponible en temps de grève pour éviter l'annulation de rendez-vous.

Le MSSS est sensible aux répercussions pour les usagers et usagères et travaille de concert avec tous les établissements du réseau pour atténuer les effets de la grève et offrir des soins et des services sécuritaires, et ce, en collaboration avec les organisations syndicales.

