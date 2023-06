Grève sans préavis des employés affiliés à la CSN dans les casinos du Québec - Les casinos de Montréal, du Lac-Leamy et de Charlevoix restent ouverts, celui de Mont-Tremblant ferme pour quelques heures

MONTRÉAL, le 15 juin 2023 /CNW/ - Loto-Québec maintient les activités au Casino de Montréal, au Casino de Charlevoix et au Casino du Lac-Leamy malgré le déclenchement d'une grève sans préavis des employés affiliés à la CSN. Le Casino de Mont-Tremblant doit fermer temporairement afin d'organiser la reprise des opérations. Sa réouverture est prévue aujourd'hui à 16 h.

De vendredi à lundi, les effectifs seront en place dans tous les casinos afin d'accueillir la clientèle. Certains services pourraient toutefois être offerts de façon limitée. Les détails seront disponibles sur le site Web des casinos.

Autres établissements ouverts

Le Salon de jeux de Trois-Rivières et le Salon de jeux de Québec sont ouverts selon les horaires habituels. Le site lotoquebec.com demeure également accessible. Toutefois, le centre d'appels n'est pas disponible pendant la durée de la grève.

Des conditions avantageuses

Loto-Québec offre de bonnes conditions de travail à tous ses employés, ceux-ci étant au cœur de ses activités. D'ailleurs, la rémunération globale des employés des casinos est fort attrayante, particulièrement sur la question des salaires, de la rémunération incitative, des nombreuses primes et du régime de retraite à prestations déterminées.

Loto-Québec est déçue que le syndicat ait décidé d'entamer une grève sans préavis au lieu de rester à la table de négociation, d'autant plus que deux offres monétaires globales et généreuses ont été déposées au cours des derniers mois. Ces offres permettent de faire face aux grands enjeux d'attraction, de rétention et au contexte économique. Rappelons que des ententes de principe concernant les volets normatif et monétaire ont été conclues localement dans les casinos en décembre dernier.

La valeur des demandes syndicales correspond à plus du double de ce qui a été consenti à l'ensemble des autres employés de l'organisation dans la dernière année. D'ailleurs, sept autres conventions collectives touchant des employés de même corps de métier ont été renouvelées dans les casinos en 2022 à la grande satisfaction des parties.

Loto-Québec considère important de concentrer les efforts sur des discussions sérieuses et constructives afin d'en arriver à un règlement équitable pour l'ensemble des employés de l'organisation tout en assurant une gestion responsable des fonds publics.

SOURCE Loto-Québec

Renseignements: Source et renseignements : Renaud Dugas, Porte-parole et chef de service des relations de presse, Loto-Québec, 514 499-5151, r[email protected]