Grève partielle au Port de Montréal : les organisations économiques demandent au gouvernement fédéral de forcer une solution

MONTRÉAL, le 7 nov. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, le Conseil du patronat du Québec et la Fédération des chambres de commerce du Québec appellent de nouveau le gouvernement fédéral pour qu'il intervienne et force les parties à s'entendre, quitte à imposer un arbitrage exécutoire.

Les organisations économiques ont entendu l'appel à la mobilisation en faveur d'une solution concrète et rapide, lancé par Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal, lors de son allocution à la tribune de la CCMM ce midi.

« Le Port de Montréal subit un troisième conflit de travail en quatre ans. Ça n'a aucun sens. Ces grèves à répétition déstabilisent nos chaînes d'approvisionnement et érodent la réputation de fiabilité de Montréal comme port d'entrée pour le Midwest américain. À court terme, ce sont des pertes directes qui se profilent pour nos entreprises et une pression inflationniste sur les prix pour tous les consommateurs. À long terme, c'est notre compétitivité générale qui est mise en péril. Cet étranglement progressif de nos chaînes d'approvisionnement doit cesser », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le caractère cyclique des grèves au Port de Montréal, mais également dans l'ensemble de la chaîne logistique, depuis plus d'une dizaine d'années, témoigne d'un système brisé qui prend en otage l'ensemble de notre économie et de l'est de Montréal. Les conséquences de ces grèves vont bien au-delà des pertes économiques immédiates; elles nuisent à la confiance des investisseurs, à l'attractivité de Montréal sur la scène internationale et finissent ultimement par toucher les petits commerces et citoyens dans un contexte inflationniste. Le gouvernement fédéral doit prendre ses responsabilités et agir immédiatement de manière décisive pour garantir la continuité et la fluidité des opérations portuaires à Montréal et partout au pays », a déclaré Jean-Denis Charest, président-directeur général de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal.

« Le conflit au Port de Montréal est l'affaire de tous, de la plus grande entreprise jusqu'aux citoyens. Les marchandises sont livrées en retard, les coûts de transport explosent et il devient difficile de prévoir dans le temps comment s'approvisionner. Il faut envisager une solution qui soit durable et qui nous libère de cette impasse perpétuelle. Notons aussi que l'effet de la grève des débardeurs pourrait être décuplé avec un arrêt de travail potentiel chez Postes Canada », a déclaré Arnaud Champalbert, vice-président, Affaires publiques et gouvernementales du Conseil du patronat du Québec.

« Les conflits de travail aux ports de Montréal et de la Colombie-Britannique représentent une véritable tempête parfaite. Nos chaînes d'approvisionnement, déjà fragilisées ces dernières années, ont été particulièrement mises à mal ces derniers mois. Malgré l'intervention du gouvernement fédéral dans les conflits ferroviaires l'été dernier, la situation actuelle s'apparente de plus en plus à une catastrophe économique, nécessitant une action similaire du gouvernement. La FCCQ s'inquiète que l'ensemble de notre économie canadienne soit mis en péril par ces nombreux conflits de travail », a affirmé Alexandre Gagnon, vice-président, travail et capital humain à la Fédération des chambres de commerce du Québec.

« Rappelons-nous qu'au mois d'août 2024, le transport ferroviaire était aussi à l'arrêt, moins d'un an après une autre grève, celle-là affectant les travailleurs de la Voie maritime du Saint-Laurent. Nous demandons au gouvernement fédéral de trouver une solution systémique pour éviter que l'économie soit chaque fois prise en otage. Nous devons reconnaître les chaînes d'approvisionnement pour ce qu'elles sont : un service économique essentiel pour la société canadienne », a conclu Michel Leblanc.

