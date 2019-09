Grève mondiale pour le climat du 27 septembre - Au front pour la Terre-Mère

MONTRÉAL, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - « Aujourd'hui, nous nous réunissons comme nos ancêtres, des personnes de tous âges et de tous les horizons, et NOUS SOMMES ICI POUR PROTÉGER LA TERRE-MÈRE » a exprimé Cédric Gray-Lehoux, membre de la communauté mi'gmaq de Listuguj et porte-parole du Réseau jeunesse des Premières Nations Québec-Labrador (RJPNQL). Ce puissant message a été lancé aujourd'hui alors qu'une délégation de 15 jeunes autochtones et de 15 jeunes allochtones ont ouvert la marche en compagnie de la jeune activiste suédoise Greta Thunberg.

« Aujourd'hui, nous devons remercier nos jeunes qui ont uni leurs voix et tiennent à rappeler à l'ordre la planète entière sur ses responsabilités envers la Terre-Mère. Ils ont dorénavant un rôle de premier plan pour parler du bouleversement climatique et ses conséquences sur notre environnement », a déclaré Ghislain Picard, Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), qui a eu l'occasion d'accueillir et remettre un présent à Greta Thunberg.

La délégation, formée de 30 jeunes ambassadeurs pour le climat, vient de compléter une série d'ateliers de formation au cours desquels ils ont renforcé leurs compétences et leur capacité d'agir en lien avec les enjeux relatifs aux bouleversements climatiques et à la justice sociale. Cette initiative est née de la collaboration entre le RJPNQL, Alternatives, la Fondation David Suzuki, La Planète s'invite à l'Université, La Planète s'invite au Parlement, Idle No More Québec, Greenpeace Québec, Projet de la Réalité Climatique Canada et le Sierra Club.

Cette initiative, qui s'inscrit dans un mouvement de décolonisation des pratiques, vise la mise en commun des savoirs autochtones et allochtones afin de s'allier dans la lutte contre les changements climatiques. Il s'agit du commencement d'une longue et fructueuse collaboration entre ces jeunes qui poursuivront leur travail en tant qu'ambassadeurs pour le climat. D'autres rencontres sont déjà prévues afin de déterminer les prochaines actions qu'entreprendra cette délégation.

À propos de l'RJPNQL

Le Réseau jeunesse des Premières Nations a été créé en 2007. Sa mission est d'informer et d'appuyer les jeunes des Premières Nations de 15 à 35 ans sur les différentes opportunités (programmes, services, projets, activités, événements, formations, emplois, etc.) qui s'offrent à eux.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. Suivez l'APNQL sur Twitter @APNQL.

