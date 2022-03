GRÈVE GÉNÉRALE ILLIMITÉE CHEZ INDUSTRIE MAILHOT À SAINT-JACQUES

JOLIETTE, QC, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le 18 décembre dernier, l'assemblée générale du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Industries Mailhot - CSN à Saint-Jacques a adopté un mandat de moyen pression incluant le déclenchement d'une grève au moment jugé opportun. Depuis le début de la ronde de négociation pour le renouvellement de la convention collective échue depuis le 31 décembre 2021, près d'une trentaine de séances de négociation ont eu lieu sans que les parties aient pu en arriver à une entente. Au début de cette année, la partie syndicale a demandé au ministre du Travail de nommer un conciliateur au dossier afin de permettre d'accélérer le processus des négociations.

Aucune avancée significative n'a pu être réalisée depuis, si bien que les termes normatifs de la convention collective demeurent toujours en litige. « C'est inacceptable et du jamais vu comme situation. On arrive tout près d'une trentaine de séances de négociation et on fait encore du surplace », s'indigne Alain Martel, président du syndicat.

Ce n'est qu'après avoir intensifié leurs moyens de pression que les syndiqués ont pu enfin recevoir le dépôt des offres monétaires de l'employeur la semaine dernière. Des offres jugées nettement insuffisantes par la partie syndicale. Une offre de la moitié inférieure à celle de l'inflation et qui ne tient aucunement compte des demandes de rattrapage salarial face à la concurrence.

« Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, d'autant que chez Mailhot il y a énormément d'emploi spécialisé, recevoir d'aussi minces offres salariales est inacceptable. La rémunération accuse un retard face à la concurrence et en plus on tente d'imposer aux salarié-es syndiqué-es un appauvrissement. Mailhot joue avec le feu et met en péril la stabilité de sa main-d'œuvre », souligne Patricia Rivest, présidente du Conseil central de Lanaudière - CSN.

Devant la lenteur des négociations et les maigres offres de l'employeur, les salarié-es ont pris la décision le 8 mars de déclencher une grève générale illimitée. Au moment d'écrire ces lignes, les parties étaient en négociation toute la journée en compagnie du conciliateur du ministère du Travail.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Industries Mailhot - CSN représente plus de 125 salarié-es de l'usine de production située à St-Jacques-de-Montcalm. La compagnie Mailhot Industries est spécialisée dans la fabrication de vérins hydrauliques. Le syndicat est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière - CSN (FIM-CSN) qui compte plus de 320 syndicats affiliés, représentant environ 25 000 membres œuvrant dans le domaine industriel québécois. Il est aussi affilié au Conseil central de Lanaudière - CSN qui représente plus de 14 000 membres répartis en près de 81 syndicats sur son territoire.

SOURCE Conseil central de Lanaudière - CSN

Renseignements: Pour information : Patricia Rivest, Présidente du Conseil central de Lanaudière - CSN, (450) 559-1190