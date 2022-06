Grève des fonctionnaires : incidence sur les services de la SAAQ

QUÉBEC, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Société de l'assurance automobile du Québec souhaite informer sa clientèle que la grève prévue par le Syndicat de la fonction publique du Québec entraînera des répercussions sur sa prestation de services. Conséquemment, nos centres de services et nos centres d'appels seront fermés du 13 au 17 juin inclusivement.

Dans les circonstances, nous comptons sur la compréhension et la collaboration de nos clients. Ne vous déplacez pas! Nous vous invitons à utiliser nos services en ligne et à faire vos transactions via notre service de réponse vocale interactive en appelant au 1 800 361-7620.

Services offerts en ligne :

Services offerts par téléphone :

Obtenir le numéro d'avis de paiement de son permis de conduire;

Obtenir le numéro d'avis de paiement de son immatriculation;

Obtenir la confirmation de paiement;

Etc.

Nous vous rappelons que le moyen recommandé en tout temps pour payer votre renouvellement de permis de conduire ou d'immatriculation demeure de passer par votre institution financière.

Par ailleurs, les clients qui ne seront pas en mesure de réaliser leurs transactions via nos services automatisés pourront se rendre dans l'un de nos points de service exploités par notre réseau de mandataires, qui demeurent ouverts. Pour trouver le point de service le plus près de chez vous, nous vous invitons à visiter notre site Web.

En terminant, bien que cette situation soit hors de notre contrôle, nous sommes conscients des inconvénients que cela entraînera sur notre clientèle. Elle aura certainement une incidence sur la prestation de nos services à long terme. D'ailleurs, nous contacterons tous les clients qui avaient des rendez-vous et des examens pour fixer un nouveau rendez-vous.

Faits saillants :

Dates de fermeture de nos centres de services et de nos centres d'appels :

Du 13 au 17 juin 2022

Payez le renouvellement du permis ou de l'immatriculation :

Via votre institution financière

Utilisez nos services en ligne, pendant et après la grève :

Utilisez notre service de réponse vocale interactive :

1 800 361-7620

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Renseignements: Source : saaq.gouv.qc.ca; Adresse exclusive pour les médias : saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/; Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541