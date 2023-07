Grève des employés affiliés à la CSN dans les casinos : Des demandes syndicales hors normes

Les casinos continuent d'accueillir la clientèle

MONTRÉAL, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Loto-Québec est déçue de la décision du syndicat de poursuivre une grève générale illimitée alors que tous les éléments nécessaires pour en arriver à une entente sont accessibles. L'employeur a déjà déposé une offre monétaire globale et généreuse. La Société est déterminée à proposer des améliorations significatives aux conditions de travail tout en s'assurant de gérer les fonds publics de façon responsable.

Demandes syndicales : des hausses de salaire de 24 % sur 3 ans

Les demandes du syndicat correspondent à plus du double de ce qui a été consenti à l'ensemble des autres employés de l'organisation dans la dernière année. Parmi ses nombreuses demandes, le syndicat souhaite doubler les primes de soir, de nuit et de week-end en plus d'une bonification salariale qui représente à elle seule une augmentation de 24 % sur 3 ans.

Rappelons que sept autres conventions collectives touchant des employés de même corps de métier ont été renouvelées dans les casinos en 2022 à la grande satisfaction des parties.

Un salaire 20 % au-dessus du marché de référence

Loto-Québec offre de bonnes conditions de travail à tous ses employés. Les salaires dans les casinos se situent nettement au-dessus du marché de référence, à plus de 20 % pour la majorité des corps d'emploi.

Les conditions sont encore plus attrayantes et compétitives pour l'ensemble du personnel lorsqu'on considère tous les avantages : la rémunération incitative, les nombreuses primes et le régime de retraite à prestations déterminées. D'ailleurs, la majorité des employés affiliés à la CSN ont profité des bons résultats financiers de la dernière année grâce au programme de rémunération incitative auquel ils ont droit. Mentionnons que près de 65 % des heures travaillées font l'objet de primes, contribuant favorablement à l'attractivité et à la rétention.

Exemples de rémunération globale selon l'offre de l'employeur et à laquelle s'ajoute un fonds de pension généreux :

Agent de sécurité : 67 425 $

Premier cuisiner : 65 194 $

Préposé aux machines à sous : 70 575 $

Préposé à l'entretien ménager : 57 648 $

Des emplois attrayants : 300 nouvelles embauches dans les casinos

La Société est soumise aux mêmes enjeux d'attractivité et de rétention que l'ensemble des organisations. Malgré ce contexte, les conditions attrayantes ont permis d'embaucher plus de 300 personnes dans les casinos depuis le 1er avril. La Société est aussi fière de pouvoir compter sur du personnel d'expérience dans ses casinos, dont près 30 % ont 25 ans ou plus d'ancienneté.

Maintien des activités dans les casinos et salons de jeux

Le Casino du Lac-Leamy, le Salon de jeux de Trois-Rivières et le Salon de jeux de Québec sont ouverts selon les horaires habituels. Les casinos de Montréal, de Charlevoix et de Mont-Tremblant sont ouverts selon un horaire modifié propre à chaque établissement, et certains services seront offerts de façon limitée. À titre indicatif, le Casino de Montréal est ouvert à partir de 14 h. Les détails se trouvent sur le site Web des casinos. Notons que la grève ne touche pas les croupiers des casinos de Montréal, de Charlevoix et du Lac-Leamy.

Le site lotoquebec.com demeure également accessible. Toutefois, le centre d'appels n'est pas ouvert pendant la grève.

La Société souhaite reprendre les discussions sérieuses et constructives avec le syndicat et le conciliateur afin d'en arriver à un règlement équitable pour l'ensemble des employés de l'organisation tout en assurant une gestion responsable des fonds publics.

SOURCE Loto-Québec

Renseignements: Renaud Dugas, Porte-parole et directeur des relations médias, Loto-Québec, 514 499-5151, [email protected]