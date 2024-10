MONTRÉAL, le 17 oct. 2024 /CNW/ - La Société des alcools du Québec (SAQ) prend acte de la décision du Syndicat de ses employés de magasin (SEMB) de déclencher une grève de 24 heures.

Voici la déclaration officielle de la SAQ :

« Nous tenons à souligner que nous avons fait de belles avancées dans les dernières semaines et que nous sommes parvenus à une entente sur l'ensemble du volet normatif.

La semaine dernière, nous avons entamé la négociation du volet monétaire avec le dépôt d'une première offre salariale. Une deuxième rencontre est prévue ce vendredi avec le syndicat avec qui nous souhaitons rapidement arriver à une entente.

Depuis le début de cette négociation, notre objectif est d'en arriver à une entente satisfaisante tant pour la SAQ que pour nos employé(e)s. Cette négociation dure depuis maintenant 21 mois et il est temps qu'elle se règle, et ce, au bénéfice de nos employés et de nos clients.

Notre plan de continuité des affaires se déploiera afin d'offrir à notre clientèle un accès limité à notre réseau pour la durée de la grève. D'ailleurs, nous précisons qu'aujourd'hui, certaines des succursales ouvriront leurs portes.

Au courant de la matinée, la liste complète des succursales et des agences ouvertes aujourd'hui sera disponible dans SAQ.COM et nous invitons nos clients à la consulter avant de se déplacer en succursale.

Notre site transactionnel SAQ.COM est accessible et fonctionnel pour notre clientèle en tout temps ».

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 410 succursales et 423 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.COM. Grâce à la passion et le savoir-faire de ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec plus de 40 000 produits provenant de plus de 6 000 fournisseurs issus de 79 pays. En 2023-2024, la SAQ a remis 2,2 G$ au Trésor québécois et a appuyé quelque 250 organismes et événements, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site SAQ.COM, suivez-nous sur X @LaSAQ_officiel ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Société des alcools du Québec (SAQ)

Renseignements : Linda Bouchard, Relations médias, SAQ, 514-916-0293, [email protected]