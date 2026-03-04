Grève de 48 heures des cols bleus de la Ville de Kirkland

KIRKLAND, QC, le 4 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui commence une grève de 48 h pour les cols bleus de la Ville de Kirkland, soit du mercredi 4 mars à 0 h 01 au jeudi 5 mars à 23 h 59, en raison de négociations qui piétinent depuis plus d'un an.

« Nos membres sont fiers de servir les citoyens et citoyennes de Kirkland, mais ils ne peuvent tolérer un appauvrissement continu et un manque de respect pour leur contribution vitale. Ce mandat de grève envoie un signal fort à la Ville : il est temps de négocier de bonne foi et d'arriver à une convention collective juste », déclare Jean-Pierre Lauzon, président du SCFP 301.

Les principaux enjeux au cœur de ce conflit incluent :

Une rémunération insuffisante : Les salaires des cols bleus de Kirkland sont nettement inférieurs à la moyenne des municipalités environnantes de l'Ouest-de-l'Île de Montréal, et ce, malgré l'inflation galopante et la hausse du coût de la vie qui érodent le pouvoir d'achat des travailleurs et travailleuses.

Des horaires de travail inadaptés : Les employé(e)s demandent des ajustements pour une meilleure conciliation travail-vie personnelle, essentielle au maintien d'une main-d'œuvre motivée et efficace.

Des négociations ralenties par l'employeur : Plusieurs séances de négociation ont été annulées à l'automne par la Ville, le tout suivi d'une fausse demande de médiation, entravant tout progrès significatif vers l'obtention d'une entente équitable.

« Des services essentiels seront maintenus pour préserver la sécurité publique. Le syndicat exprime ses regrets sincères pour tout inconvénient causé à la population de Kirkland qui dépend quotidiennement de ces travailleuses et travailleurs essentiels pour le bon fonctionnement de la communauté », de conclure le représentant syndical.

